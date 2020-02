Švédové námi pohrdají, tvrdí boss Hradce před finále. Lize mistrů mnohé vyčítá

Hokejisté Hradce Králové nastoupí v úterý v domácím finále Ligy mistrů proti trojnásobnému vítězi Frölundě Göteborg ze Švédska, teprve jako druhý český klub v šestileté historii. Prezident klubu Miroslav Schön, který tuto soutěž dříve ostře kritizoval, touží po vítězství. Leč stále má vůči evropskému projektu své výhrady.

Co by pro Hradec znamenalo vítězství ve finále Ligy mistrů?

Radost, velkou prestiž, výrazný posun v pořadí evropských celků a také finanční přínos. Hokejová Evropa už zjistila, kde je Hradec a co je zač. Výhra by tomu ještě nasadila korunku.

Ale vzhledem k vašemu dřívějšímu odmítavému přístupu by byl docela velký paradox, kdybyste jako první český tým vyhráli, ne?

To s vámi naprosto souhlasím. (úsměv)

Před startem aktuálního ročníku jste poprvé vyhlásili, že chcete dojít co nejdále, a hned jste ve finále. Co všechno se pro to sešlo?

Měli jsme kus štěstí, to musím říct. Ale myslím, že máme tým postavený na systém play off, kde neustále hrozí vypadnutí, je to buď, anebo. V extralize nám to trochu skřípe, kdežto tady dokážeme zabrat, mančaft dokáže mít vysokou morálku. Mám radost, že je z toho finále.

Kritická slova padla na úrodnou půdu

Co vás přimělo změnit postoj k Lize mistrů, kterou jste nejdříve vůbec nechtěl hrát a tvrdil jste, že soutěž parazituje na klubech? Je to vedle vyšších dotací i sportovní stránka věci?

Sportovní kvalita soutěže zůstává podle mě pořád stejná, ke změně názoru mě přiměly hlavně peníze. Po té mojí rebélii, jak to média nazývala, se navýšily odměny pro kluby, čelem se k tomu také postavil český svaz, který nám dal peníze, a podpořilo nás i město. Když neproděláváte a netopíte v tom peníze, které máte jinak na extraligu, už je to o něčem jiném. Teď nejsme v červených číslech a máme šanci, že pro nás sezona v Lize mistrů skočí profitem. Sportovně by soutěži prospělo jedině zapojení ruských klubů. V současné době by se navíc měly zohlednit ještě dva aspekty.

Jaké?

Prvním je dobrovolnost působení v Lize mistrů. Kluby by soutěž měly hrát tehdy, pokud ji hrát chtějí. Může nastat situace, třeba ekonomická, kdy klub soutěž hrát nemůže nebo nechce a místo něj by měl nastoupit další v pořadí. Zadruhé by měly být zohledněny arény, v nichž se hraje. V Hradci nemáme velkou multifunkční halu, což vedení Ligy mistrů nedokáže pochopit. Při přípravě finále je to teď s nimi velmi obtížná domluva. Bohužel v O2 aréně kvůli termínové kolizi hrát nemůžeme, ale v Lize mistrů jsme třetím rokem a očekával bych od vedení vstřícnější přístup.

Myslíte, že vaše prohlášení před startem Ligy mistrů 2017/18 mělo zásadní vliv na další dění kolem financování soutěže?

Jsem o tom přesvědčený. A co se týče podpory od českého svazu, vím, že mě podpořili i další lidé, mezi nimi také Libor Zábranský.

Odměny pro účastníky soutěže se rok od roku zvedají podle plánu. V prvním ročníku 2014/15 bral vítěz 127 tisíc eur, letos 425 tisíc. Co říkáte na tento postupný nárůst?

Je to pravda, prize money rostou. Ale když to porovnám s první Ligou mistrů v sezoně 2008/09, kterou sponzoroval Gazprom (největší ruská akciová společnost a největší exportér zemního plynu na světě, pozn. red.), musím říct, že tehdy byla ta soutěž pro kluby finančně zajímavá už v základních skupinách. Hráli jsme ji s Mountfieldem České Budějovice. Na takovou úroveň se nynější Liga mistrů zdaleka nedostala.

Finálová účast přinesla černou nulu

Tento pokus s Ligou mistrů ale skončil kvůli penězům už po roce a pět let se hrála jen letní soutěž European Trophy. Nechyběla vám v Evropě kvalitní mezinárodní klubová konfrontace?

Nechyběla, turnajů je spoustu, na mnoha jsme s Hradcem byli. Stále velmi prestižní je Spengler Cup. Pokud kluby touží po mezinárodním měření, turnajů se mohou zúčastnit. Záleží na jejich kontaktech a na tom, jakou hokejovou politiku a diplomacii dělají.

Platí, že pokud ve finále uspějete, budete v tomto ročníku Ligy mistrů profitovat? Ale pokud prohrajete, pak nikoliv?

Pokud nevyhrajeme, troufám si tvrdit, že budeme v takzvané černé nule, pravděpodobně lehce v plusu. Pokud vyhrajeme, dostaneme se k profitu 170 tisíc eur, z něhož významnou část by dostali hráči.

Před startem soutěže bylo zveřejněno, že si vítěz přijde na 425 tisíc eur. To je celková částka, ze které vám zbude oněch 170 tisíc?

425 tisíc je součet prize money všech zápasů od základní skupiny. A věřte mi, že to už jsme procestovali a utratili za další náklady. Zaplaťpánbůh jsme teď na nule a vítěz získá 170 tisíc eur, proti kterým už nemá žádné výdaje. Zisk závisí také na tom, jaké soupeře máte. Ve skupině jsme měli Štýrský Hradec, kam jsme v pohodě dojeli vlakem, v play off jsme narazili na Mannheim, Zug. Kdežto když chytíte samé skandinávské soupeře, je to o něčem jiném.

Přinesly by ruské kluby do Ligy mistrů vedle peněz a hokejové kvality i větší zájem fanoušků, o který soutěž stále marně usiluje?

Rozhodně. V KHL působí hodně českých hokejistů a jsem přesvědčený, že kdyby přijel Spartak Moskva nebo Petrohrad, přišli by se lidé podívat na špičkový hokej. V semifinále ve Stockholmu proti Djurgaardenu to byl smutný pohled, když přišlo jen něco málo přes dva tisíce diváků, a navíc asi 20 procent z toho byli fanoušci Hradce.

Frölunda má podle Schöna strach

Naznačoval jste přemrštěné požadavky od vedení soutěže směrem k finále, jehož pořadatelství vám připadlo. Co vás překvapilo?

Mě to ani tak nepřekvapilo, skoro všechno je v soutěžním manuálu. Ale pokud je tam požadavek na VIP prostory pro 200 lidí, tak my je prostě nemáme. Ukázali jsme jim náš VIP a oni řekli, že to nestačí, že je to malé. Takže musíme postavit venkovní stany. Vznesli požadavek na večeři pro 140 lidí v celkové hodnotě 200 tisíc korun, což ani v manuálu není. To jsme odmítli. Zdarma si vzali 290 nejlepších lístků, dalších 80 jsme byli povinni jim prodat, 680 prodat Frölundě. Stejná čísla platí pro všechny arény, ale stadion v Hradci takhle vybaven není. Vedení soutěže mělo podle toho své požadavky korigovat. Vedle těchto věcí mě trápí další problém ryze sportovního charakteru.

O co jde?

Bylo nám zakázáno dopsat na soupisku Oskara Eklunda a Lukáše Žejdla, kteří přišli v průběhu sezony. Ano, respektuju, že nebyli na původní soupisce, ale na druhou stranu platí pravidlo, že musíte nastoupit v nejsilnější sestavě, jinak vám vyhrožují sankcemi. Připadá mi to pokrytecké. Devět hráčů jsme od začátku sezony trejdovali, čtyři hráče máme na marodce. Pokud chtějí zápas na špičkové úrovni, měli nám vyjít vstříc. O souhlas k dopsání hráčů jsme dokonce požádali přímo Frölundu, ale myslím, že se nás dost bojí.

Nevyhověla vám?

Neobtěžovali se nám ani odpovědět. Doufám, že za tento pohrdavý postoj jim to naši kluci na ledě vrátí. Kádr je trochu prořídlý, ale v extralize nastoupili junioři Matěj Morong a Petr Poppel a vlétli do ní skvěle. Jsem přesvědčený, že díry v sestavě zacelíme a budeme velmi tvrdým soupeřem. Ve skupině se kluci přesvědčili, že na Frölundu mají. Ve Švédsku jsme o gól vyhráli, doma o gól prohráli, i ve finále vidím šance padesát na padesát.

Lístky pro domácí fanoušky zmizely za 20 minut. Jak vás to těší?

Ohromně. Přestože, ruku na srdce, během sezony jsme v Lize mistrů neměli bůhvíjaké návštěvy, teď je zájem obrovský a Hradec tím zápasem žije. Snad to kluky nabudí a i přes klacky pod nohy, které dostáváme, Frölundu porazíme.

Hradec odehrál východočeské derby s Pardubicemi, chystá se na finále evropské soutěže. Co je pro vás prestižnější záležitost?

Teď je to dost těžká otázka a těžká odpověď na ni. Chtěl jsem a chci, abychom k oběma duelům přistoupili naprosto naplno.

Pokud Ligu mistrů vyhrajete, zajistíte si účast v evropské soutěži i pro příští ročník, nehledě na to, jak dopadnete v extralize. Nahlížel byste na to po jízdě z této sezony zase o něco pozitivněji?

Měl bych z toho smíšené pocity. (úsměv) Můj postoj k Lize mistrů už není tolik vyhrocený, ale jejím fanouškem jsem se pořád nestal.