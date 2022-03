Sparta porazila Liberec i potřetí, má blízko k postupu. Až v závěru rozhodl Horák

Hokejisté Sparty jsou jedinou výhru od postupu do semifinále play off extraligy. Ve třetím utkání čtvrtfinálové série zvítězili Pražané v Liberci 2:1 a vedou už 3:0 na zápasy.

Sparťané dnes vedli po gólu Tomáše Pavelky, ale ještě v první třetině vyrovnal Adam Najman. V čase 59:31 pak rozhodl v přesilovce útočník Roman Horák. Čtvrtý duel se odehraje v sobotu opět pod Ještědem a začne už v 15 hodin.

Severočechům vypadl ze sestavy další z klíčových hráčů Ordoš. První větší šanci měla Sparta, když se v končící třetí minutě dostal do sóla kapitán Řepík, domácího gólmana Kváču však přelstít nedokázal. Pak přišly naopak záblesky ze strany Bílých Tygrů. Nebezpečně z dobrých pozic pálili Klapka a po něm Gríger. Strážce branky Pražanů Machovský si však poradil nejen s jejich ranami, ale i s únikem Filippiho, kterého zastavil parádně betonem. Kotouč přesto klouzal pomalu do branky, ale z čáry ho pohotově odklidil do bezpečí jeden z Machovského spoluhráčů.

V deváté minutě měli Liberečtí velkou příležitost jít do vedení, když hráli 72 sekund přesilovku čtyři na tři. Vyslali v ní na sparťanskou branku mnoho střel, ale bez kýženého efektu. Ve 12. minutě šla naopak do vedení Sparta, když rychlou souhru zakončil Pavelka. Hosté mohli navíc zvýšit, když o chvilku později hráli půl minuty pět na tři, větší šanci si ale připravit nedokázali. Až když byli Severočeši ve čtyřech, zakončoval z dorážky Chlapík, Kváču však nepřekonal. Jen 36 sekund před přestávkou se dočkali Bílí Tygři: pěknou přesilovkovou kombinaci završil Najman.

Ve druhém dějství zajímavých okamžiků před oběma brankami ubylo. Spartě mohl vrátit vedení Thorell, Kváču však překonat nedokázal. Vzápětí se proti pravidlům provinil Němeček, o zakončení v přesilovce se snažil především aktivní Filippi, ale ani Machovský se nenechal zahanbit. Ve 29. minutě čelil Kváča dalšímu sólu hostů, tentokrát na něho jel osamocený Vitouch, ale ani on na něj vyzrát nedokázal. Krátce nato kryl Kváča i Sobotkův pokus, skórem nepohnuli ani Kolmann s Najmanem.

Tuhý boj, dokumentující velkou důležitost zápasu s ohledem na vývoj série, jemuž kralovali výborně chytající gólmani, byl k vidění i ve třetí části. Sparta byla směrem do útoku o něco aktivnější, Liberec zase při svých šancích možná nebezpečnější. Krizová chvilka pro domácí přišla v 52. minutě, kdy hráli Pražané 103 sekund čtyři na tři, ale nejenže výhodnou přesilovku nevyužili, o 16 sekund ji ještě zkrátil faulem Matuškin.

Liberečtí sice následnou přesilovku nevyužili, ale záhy na ni navazovala další poté, co Dvořák vyhodil puk mimo hřiště. Sparta přečkala nelehké chvíle, naopak ji třetím dnešním vyloučením posadil na koně Klepiš. Horák zakončil parádní Tomáškovu nahrávku a rozhodl.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 3. zápas:

Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 20. A. Najman (Gríger, Klepiš) - 12. T. Pavelka (Tomášek, Chlapík), 60. R. Horák (Tomášek, Matuškin). Rozhodčí: Veselý, Hradil - Hynek, Rampír. Vyloučení: 8:8. Využití: 1:1. Diváci: 6070. Stav série: 0:3.

Sestavy:

Liberec: Kváča - M. Ivan, Šmíd, Štibingr, Rosandič, Melancon, Kolmann - Klepiš, Filippi, A. Dlouhý - Klapka, P. Jelínek, J. Vlach - Zachar, Gríger, Faško-Rudáš - A. Najman, J. Šír, Rychlovský. Trenér: Augusta.

Sparta: Machovský - Němeček, Matuškin, T. Pavelka, Polášek, Tomáš Dvořák, Moravčík, Jurčina - Řepík, Sobotka, M. Forman - Tomášek, D. Vitouch, Chlapík - Šmerha, R. Horák, E. Thorell - Dvořáček, Stoljarov, Strnad. Trenéři: Jandač a M. Hořava.