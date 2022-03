Polák hrál závěr základní části i předkolo play off se zlomenou nohou

Vítkovický obránce Roman Polák, který chyběl ve čtvrtfinálové sérii play off hokejové extraligy proti Třinci, nastupoval od poloviny února se zlomenou nohou.

V pětizápasovém úspěšném souboji o čtvrtfinále proti Olomouci zasáhl pětatřicetiletý kapitán ostravského týmu ještě do tří duelů včetně posledních dvou, ale v sérii s Oceláři už chyběl. Úřadující mistr ve čtvrtek postoupil po výhře 4:0 na utkání.

"Teď už po play off to můžeme říct. Sluší se ocenit přístup kapitána Romana Poláka, vyzdvihnout jeho obětavost pro tým - od poloviny února nastupoval k zápasům se zlomenou nohou! Závěr základní části i play off s Olomoucí odehrál na krev, přes bolest, ale nemohl zůstat stranou. Rozhodl se jít do zápasů i přes zranění! Klobouk dolů, Poly a díky!" uvedl vítkovický klub na svých sociálních sítích.

Polák působí ve Vítkovicích od předminulé sezony, kdy se vrátil po dlouholetém působení v NHL. Tam za St. Louis, Toronto, San Jose a Dallas sehrál 806 zápasů a připsal si 140 bodů za 26 branek a 114 asistencí. V 71 utkáních play off nasbíral čtyři asistence. V extralize hrál výhradně za Vítkovice a ve 160 duelech zaznamenal 25 bodů za pět tref a 20 asistencí.