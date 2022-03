Mrázek dostal v Torontu šanci a vychytal výhru

Brankář Petr Mrázek byl v NHL ještě před pár dny na listině volných hráčů, ale zůstal v Torontu a ve středu mu pomohl dvaceti zákroky k výhře 3:2 nad hokejisty New Jersey. Český gólman chytal poprvé od 13. března, kdy chyboval u vítězné branky Buffala.

"Máme dva body a to je důležité. Je to dobrý pocit," řekl Mrázek. "Cítil jsem se v pohodě, byl jsem v zápase. Zaměřoval jsem se na věci, které můžu ovlivnit, a tohle je výsledek. Znamená to pro mě po té prohře hodně. Nějakou dobu jsem nechytal a neměl jsem šanci, abych pomohl týmu k výhře."

Mrázek patří v této sezoně v úspěšnosti zásahů (88,5 procenta) i průměru inkasovaných branek na zápas (3,39) k nejhorším v lize. Kritika jeho výkonů sílila po utkání pod širým nebem, ve kterém pustil Buffalu laciný gól z rohu kluziště. Klub jej chtěl poslat na farmu, a proto se na 24 hodin stal nechráněným volným hráčem, ale nikdo neprojevil zájem.

Mrázek přesto zůstal v hlavním týmu, protože Torontu nevyšel příchod Harriho Sätteriho. Finský gólman předčasně ukončil angažmá v KHL a byl s kanadským klubem domluvený, ale z listiny volných hráčů si jej vzala Arizona, kde utvořil dvojici s Karlem Vejmelkou. A jelikož je Jack Campbell stále zraněný, pokračuje český gólman v mužstvu v tandemu s nováčkem Erikem Källgrenem, jemuž kryl poslední tři zápasy záda.

Mrázek inkasoval v utkání jako první a s notnou dávkou smůly. Jeho spoluhráč Ilja Ljubuškin chtěl v přesilové hře New Jersey zastavit přihrávku Damona Seversona, ale puk se od něj odrazil mezi betony českého gólmana. Ani za druhou branku Mrázek nemohl, z dorážky jej překonal Nico Hischier a upravil na 1:2.

"Vypadal velmi dobře," chválil Mrázka trenér Toronta Sheldon Keefe. "Působil klidně, sebevědomě. Byl to pro něj těžký zápas. V první třetině na něj nešlo moc střel a neměl příliš práce. Ve druhé třetině se to ale otočilo, vypracovali si spoustu zajímavých příležitostí. Ale chytal dobře. Udělal velký krok správným směrem," doplnil kouč.

Toronto rozhodlo zápas v oslabení, ve kterém udeřilo dvakrát - z rychlých protiútoků vyrovnal Ilja Michejev na 1:1 a v 56. minutě dokonal obrat Pierre Engvall na 3:2.

V dresu Toronta odehrál první zápas obránce Mark Giordano po výměně ze Seattlu, kde působil v roli kapitána, ale chyběl Ondřej Kaše. Český útočník nedohrál před čtyřmi dny zápas v Nashvillu, kde ho neúmyslně zasáhl Matt Duchene při průniku do útočného pásma loktem do hlavy. Kaše, který míval velké problémy s otřesy mozků, zamířil otřesený do kabiny. V sestavě New Jersey scházel Pavel Zacha počtvrté v řadě kvůli zranění v horní části těla.

Dominik Simon odehrál od výměny z Pittsburghu první zápas za Anaheim. Na ledě strávil téměř 18 a půl minuty, což bylo skoro dvakrát více, než dostával v této sezoně ve čtvrté řadě Penguins. Do statistik si připsal dvě srážky i dvě zblokované střely. Společně s ním debutoval za Ducks i Zach Aston-Reese.

"Říkal jsem jim, ať hrají, jak umí. Ať neřeší náš systém a hrají uvolněně. Oba mají jiné přednosti, ale myslím si, že zapadli velmi dobře," uvedl kouč Anaheimu Dallas Eakins po prohře 2:4 s Chicagem. Obě branky Ducks vstřelil Sam Carrick, jen vyrovnával na 1:1 a 2:2. Nerozhodný stav zlomil v 57. minutě Dylan Strome. V dresu vítězů vyšel naprázdno Dominik Kubalík, který dal v posledních 21 zápasech jen jeden gól (1+4).

Pavel Francouz plnil roli náhradního brankáře Colorada při prohře 1:3 s Vancouverem. Nejlepší tým NHL si vylámal zuby na Jaroslavu Halákovi, který kryl 32 střel a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Ve zbylém středečním utkání zdolalo Buffalo na svém ledě Pittsburgh 4:3 po nájezdech. Hlavním hrdinou se stal Tage Thompson, jenž dal dvě branky a navrch rozhodl rozstřel.

Výsledky NHL:

Toronto - New Jersey 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Branky: 33. Michejev, 35. Marner, 56. Engvall - 26. Severson, 34. Hischier. Střely na branku: 31:22. Petr Mrázek odchytal za Toronto celé utkání, inkasoval dva góly z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 90,9 procenta. Diváci: 18.739. Hvězdy zápasu: 1. Engvall, 2. Marner, 3. Matthews (všichni Toronto).

Buffalo - Pittsburgh 4:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0)

Branky: 18., 42. a rozhodující sam. nájezd Tage Thompson, 36. Girgensons - 21. Crosby, 39. Malkin, 56. Letang. Střely na branku: 33:26. Diváci: 9399. Hvězdy zápasu: 1. Tage Thompson, 2. Samuelsson, 3. Girgensons (všichni Buffalo).

Colorado - Vancouver 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Branky: 47. Kadri - 42. Boeser, 44. J.T. Miller, 60. Horvat. Střely na branku: 33:27. Diváci: 17.482. Hvězdy zápasu: 1. Halák, 2. Boeser (oba Vancouver), 3. Kadri (Colorado).

Anaheim - Chicago 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Branky: 14. a 54. Carrick - 11. Raddysh, 32. P. Kane, 57. D. Strome, 59. DeBrincat. Střely na branku: 29:28. Diváci: 11.740. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane (Chicago), 2. Carrick (Anaheim), 3. D. Strome (Chicago).