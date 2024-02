Ochránce McDavida i průšvihář, trejd mezi favority. Extraliga se těší na play off snů

Už tak hvězdná česká extraliga v lednových týdnech ještě více posílila a pomalu se těší na play off, které by mělo přinést nejkvalitnější podívanou za mnoho posledních let.

Aktuálně začala extraligovým týmům reprezentační přestávka, po ní bude zbývat doklepnout několik závěrečných kol základní části.

Druhá Sparta stáhla náskok vedoucích Pardubic na dva body, nicméně Dynamo má dvě utkání k dobru. Třetí místo má jasně v moci Třinec, ale o přímou vstupenku do čtvrtfinále play off ze čtvrté pozice to ještě bude bitva.

Skončit tam může Liberec, Litvínov, České Budějovice nebo Brno. Další pětice mužstev jistí místa pro předkolo a pokusí se dostat alespoň na osmou příčku zajišťující domácí start.

Na spodku se s velkou pravděpodobností nic měnit nebude. Zdá se, že Mladá Boleslav do vyřazovacích bojů neprojde a do baráže spadne opět Kladno.