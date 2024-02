Sparta porazila poslední Kladno a vyhrála počtvrté za sebou

Hokejisté Sparty porazili ve 43. kole extraligy Kladno 5:3 a vyhráli počtvrté za sebou. V souboji Vítkovic a Třince se radovali hosté, kteří duel ovládli 6:2.

Hokejisté Sparty se radují z gólu do sítě Kladna | Foto: ČTK

Gólem a asistencí zařídil vítězství Pražanů Miroslav Forman. Dvěma nahrávkami se pod výhru podepsal obránce Michal Kempný, jenž se Spartou před zápasem prodloužil smlouvu do roku 2026. Kladno nezvládlo čtrnáctý zápas za sebou.

Úvod utkání mezi druhou Spartou a posledním Kladnem příliš nenasvědčoval tomu, že oba týmy v tabulce před zápasem dělilo propastných 62 bodů. V první zajímavější šanci se ocitl domácí Chlapík, prakticky z protiútoku ale ve vyložené šanci selhal kladenský Bláha, jenž minul odkrytou branku.

V dalším průběhu první třetiny převzali iniciativu Pražané. V identické situaci jako Bláha minul domácí obránce Beaudin, který mohl dát první gól v české extralize. Ve 13. minutě už se domácí prosadili. Konečný našel mezi kruhy osamoceného Kousala a ten se nemýlil.

Neuběhla ani minuta a bylo to 2:0. Střelou od modré čáry překonal Mitense obránce Mozík. Když už se zdálo, že úvodní dvacetiminutovka další góly nenabídne, napřáhl na modré čáře Kempný a jeho střelu tečoval mimo dosah gólmana Forman.

Kladno se poprvé prosadilo v úvodu druhé třetiny. Po 90 vteřinách hry dostal prostor obránce Martenet a ranou na lapačku prostřelil gólmana Kořenáře. V kontaktu ale Rytíři příliš dlouho nevydrželi. Ve 25. minutě se před brankou nejlépe zorientoval David Vitouch, jenž tečoval puk za Mitensova záda. Asistencí se na gólu podílel Hrabík, jenž bodoval poprvé od přesunu z Plzně.

Pátý gól Sparty mohl přidat Najman, jeho zakončení v samostatném úniku ale skončilo jen na tyči. Na druhé straně tak trestalo Kladno. Přesilovou hru po Smoleňákově nabídce využil nejlepší střelec Středočechů Tralmaks.

V první zajímavé šanci třetí třetiny se ukázal domácí Mozík, z nadějné pozice v pravém kruhu ale netrefil branku. Ospalé tempo závěrečné dvacetiminutovky ve 48. minutě prolomil Klepiš, jenž za Kořenáře uklidil Sideroffovo nahození a snížil na 3:4. Sparta po inkasované brance přežila několik závarů před vlastní brankou a necelé tři minuty před závěrečnou sirénou udeřila popáté. Gól na konečných 5:3 dal Horák.

Bleskový start Třince

Hokejisté Třince zvítězili na ledě Vítkovic 6:2. Ostravský celek po třech minutách vedl o dva góly. Oceláři ale díky povedené druhé třetině, ve které dali čtyři branky, dokázali skóre otočit a připsali si třetí vítězství v řadě. Ostravané nedokázali doma v extraligovém derby nad třineckým rivalem zvítězit více než dva roky.

Domácí přitom vstoupili do utkání výborně. V čase 1:56 rozjásal vítkovické příznivce Kotala, který skóroval po efektní zadovce Šoustala. Neuběhla ani minuta a bylo to 2:0. Rihards Bukarts zezadu vypíchl kotouč Vránovi, puk si vzal Lakatoš a poslal ho pod betonem Kacelta do třinecké klece. V závěru první třetiny ale hosté snížili. Jeřábek v přesilovce našel Růžičku, ten přiťukl puk Romanovi, který střelou bez přípravy napálil puk pod horní tyčku.

Druhá třetina patřila Třinci, ten se ve 28. minutě dočkal vyrovnání. Růžička v početní výhodě předal puk Romanovi, který zblízka poslal kotouč do odkryté branky. O pět minut později už Oceláři vedli. Po dorážce Voženílka uplatnil důraz před brankou Nestrašil, jenž protlačil puk pod betonem Klimeše do branky. Vítkovičtí si vzali trenérskou výzvu, ale rozhodčí potvrdili platnost Nestrašilova gólu.

Ostravané následné oslabení ubránili, jenže pak od modré vypálil obránce Jeřábek, jeho střelu zřejmě ještě tečoval Claireaux a Klimeš nestačil reagovat. Třinečtí byli při chuti a před koncem druhé části udeřili popáté. Nedomlel dlouhou přihrávkou vysunul Hrehorčáka, který překvapil vítkovického gólmana střelou od mantinelu.Vítkovičtí mohli snížit zásluhou Chlána, jenže jeho trefa přišla krátce po siréně, a tak branka neplatila.

Naděje domácích na bodový zisk definitivně utnul Hudáček, který na obranné modré čáře zachytil Kovářovu přihrávku, ujížděl sám na Machovského, kterého překonal prudkou ranou nad lapačku a zvýšil na 6:2 pro Třinec. Barinka pak ještě trefil tyčku, ale hosté čtyřbrankový náskok nepustili.

Oceláři si tak připsali třetí výhru v řadě a uspěli popáté z posledních šesti extraligových duelů. Naopak Vítkovičtí se v derby dál trápí, v extralize Třinec porazili doma naposledy 4. ledna roku 2022. Ostravané ztratili třetí ze čtyř domácích zápasů za sebou, vytěžili z nich v součtu pouze čtyři body.

HC Sparta Praha - Rytíři Kladno 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 13. P. Kousal (Konečný), 14. Mozík (Kempný, Řepík), 20. M. Forman (Kempný, Irving), 25. D. Vitouch (Krejčík, K. Hrabík), 58. R. Horák (Krejčík, Buchtele) - 22. Martenet (O. Bláha, Smoleňák), 35. Tralmaks (Smoleňák, Klepiš), 48. Klepiš (Sideroff). Rozhodčí: Šindel, Sýkora - Hynek, J. Svoboda. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 11.902.

Sparta: Kořenář - Mozík, Kempný, Irving, Beaudin, Mikliš, Němeček, Krejčík - Řepík, J. Lajunen, M. Forman - Chlapík, R. Horák, Buchtele - P. Kousal, O. Najman, Konečný - Kassian, D. Vitouch, K. Hrabík. Trenér: Gross.

Kladno: Mitens - Ticháček, T. Hejda, Slováček, Nemčík, Martenet, Veber - Sideroff, Klepiš, Tralmaks - Smoleňák, Melka, M. Procházka - Frolík, Jarůšek, O. Bláha- Vimmer, Babka, Strnad. Trenér: O. Vejvoda ml.

HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec 2:6 (2:1, 0:4, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Kotala (T. Šoustal, Krieger), 3. Lakatoš (Rihards Bukarts) - 18. Miloš Roman (M. Růžička, J. Jeřábek), 28. Miloš Roman (M. Růžička, D. Voženílek), 33. D. Voženílek (A. Nestrašil), 38. J. Jeřábek (Marian Adámek), 40. Hrehorčák (Dravecký), 43. L. Hudáček. Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Lederer, Hlavatý. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:2. Diváci: 9632.

Vítkovice: Klimeš (41. Machovský) - Percy, Raskob, Mikuš, L. Kovář, Auvitu, R. Jeřábek - Rihards Bukarts, Chlán, Lakatoš - Fridrich, Barinka, P. Zdráhal - Roberts Bukarts, Krieger, Peterek - Kotala, Claireaux, T. Šoustal. Trenér: Trnka.

Třinec: Kacetl - Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, J. Jeřábek, Marian Adámek - M. Růžička, Nestrašil, D. Voženílek - L. Hudáček, P. Vrána, L. Hudáček - Hrehorčák, Holinka, Miloš Roman - Sikora, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

Mountfield Hradec Králové - Motor České Budějovice 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 2. Miškář (Blain, Estephan), 5. Šťastný (Estephan, Okuliar), 47. Tamáši (Jank, Freibergs), 53. Perret (Pláněk, Okuliar). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Hnát, Špůr. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 4642.

Hradec Králové: Pařík - Blain, Kalina, Pláněk, T. Pavelka, Freibergs, Jank, P. Marcel - Okuliar, Tamáši, Perret - Eberle, Estephan, Šťastný - Pilař, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Lalancette, Jasper. Trenér: T. Martinec.

České Budějovice: Strmeň - Vráblík, Štencel, Kachyňa, M. Doudera, Hovorka, Gulaši, Pýcha - F. Přikryl, Kondelík, Ordoš - Kubík, Harris, D. Simon - Valský, M. Hanzl, Vopelka - Chlubna, Koláček, M. Toman. Trenér: Čihák.

Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 8. T. Galvas (Flynn, Filippi), 17. Rychlovský (Filippi), 37. Faško-Rudáš (Filippi, McCoshen), 49. Faško-Rudáš (Filippi, Melancon), 54. Filippi (Rychlovský, Melancon), 55. Birner (J. Šír) - 26. Zygmunt (Kirk, Abdul), 26. Koblasa (Jaks). Rozhodčí: Hribik, Mejzlík - Kajínek, Lhotský. Vyloučení: 4:6, navíc J. Vlach - Havelka oba 5 min. Využití: 3:1. Diváci: 7286.

Liberec: D. Král - McCoshen, Melancon, Knot, Budík, M. Ivan, T. Galvas, Derner - Rychlovský, Filippi, Faško-Rudáš - Flynn, A. Najman, Hawryluk - Birner, Bulíř, Kelly Klíma - J. Vlach, J. Šír, Zachar. Trenér: Pešán.

Litvínov: Zajíček - Baránek, D. Zeman, Zile, Jaks, Czuczman, Demel, Šalda - A. Kudrna, Jícha, Zygmunt - Hlava, D. Kaše, Koblasa - Maštalířský, Kirk, Abdul - Slavík, Havelka. Trenér: Mlejnek.

HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Nahodil (Bambula, A. Rutar), 22. Sirota (Klimek, A. Rutar) - 43. Hyka (Radil, Čerešňák). Rozhodčí: Stano (SR), Cabák - Rožánek, Axman. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 5265.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Ondrušek, A. Rutar, Sirota, T. Černý, Řezníček - Navrátil, Macuh, Kunc - Bambula, Nahodil, Klimek - Orsava, J. Knotek, Kusko - P. Musil, Anděl, Menšík. Trenér: J. Tomajko.

Pardubice: Pavlát - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hájek, Vála, Michal Houdek - Radil, Paulovič, R. Kousal - Hyka, A. Musil, T. Urban - Vondráček, Poulíček, Mandát - Říčka, T. Zeman, Pochobradský. Trenér: Zadina.

HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary 4:3 (1:2, 0:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 14. Malák (Lev, Zámorský), 42. Schleiss (Lev, Zámorský), 54. Bučko (Holešinský, Laakso), 56. Laakso (Lev, Schleiss) - 13. O. Beránek (Hladonik), 20. O. Procházka (Koffer, Bartejs), 60. Gríger. Rozhodčí: Kika, Veselý - Brejcha, Klouček. Vyloučení: 5:6, navíc Holešinský - Stříteský oba 5 min. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 5788.

Plzeň: Hlavaj - Zámorský, Malák, Laakso, Bučko, Piskáček, Kremláček - Schleiss, Lev, Holešinský - Matýs, Jansa, Söderlund - Šiler, Mertl, P. Straka - Pour, M. Soukup. Trenér: Kořínek.

Karlovy Vary: Habal - Plutnar, Bartejs, Stříteský, D. Mikyska, Huttula, McFadden, Havlín - O. Beránek, Černoch, Kangasniemi - O. Procházka, Gríger, T. Rachůnek - Koffer, Jiskra, T. Redlich - Kružík, Hladonik, V. Tomeček. Trenér: Bruk.

HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav 2:3 v prodl. (1:0, 1:0, 0:2 - 0:1).

Branky a nahrávky: 11. Okál (A. Zbořil, Moses), 26. Vincour (Gazda, Ščotka) - 46. Hradec (Pitule, Lintuniemi), 60. Pyrochta (Lintuniemi, Lantoši), 53. LIntuniemi (Järvinen). Rozhodčí: Šír, Obadal - Šimánek, Zíka. Vyloučení: 0:4. Využití: 1:0. Diváci: 7047.

Brno: D. Furch - Gazda, Ďaloga, Moro, Ščotka, Osburn, Hrbas, L. Kaňák - Flek, Cingel, Zaťovič - Kratochvíl, Kollár, K. Pospíšil - Moses, A. Zbořil, Okál - Boltvan, Vincour, Kohout. Trenér: Modrý.

Mladá Boleslav: F. Novotný - Bernad, Pyrochta, F. Pavlík, Jánošík, Lintuniemi, Gewiese, Štibingr - Lantoši, O. Roman, Skalický - Rohdin, Järvinen, Dvořáček - Závora, Malát, Krivošík - J. Stránský, Pitule, Hradec. Trenér: Král.