Sparta doma schytala od Zlína pět branek, Litvínov je zpátky v čele

před 1 hodinou

Hokejová Sparta podlehla v neděli na domácím kluzišti Zlínu 1:5. Nervózní závěr vyvrcholil bitkou, po níž musel být hostující hráč odnesen na nosítkách. V souboji o průběžné vedení tabulky uspěl Litvínov, který porazil doma Hradec králové 2:1.

Litvínov - Hokejisté Litvínova vyhráli ve šlágru 8. kola extraligy doma nad Hradcem Králové 2:1 a předstihli ho o skóre v čele tabulky. Verva má navíc ještě zápas k dobru. Severočeši si spravili chuť po páteční prohře s Třincem (0:2) a slavili sedmou výhru z osmi utkání v sezoně. Mountfield prohrál poprvé po sedmi vítězstvích v řadě.

Domácí nastoupili bez útočníka Juraje Mikúše a stejně jako v pátek proti Třinci s forvardem Michalem Trávníčkem v obraně, ale kapitán Vervy se od druhé třetiny vrátil zpět do útoku. Za Mountfield ještě hrál naposledy před odchodem do švýcarského celku Rapperswil-Jona forvard Radek Smoleňák.

Hned v úvodu za domácí nebezpečné vypálil Hunkes a dorážel Petružálek, ale Maxwell si poradil. Na druhé straně prověřil Januse Cingel. Potom zase hrozil Litvínov. Nejdříve si americký gólman Mountfieldu poradil se střelou i dorážkou Strejčka a ve čtvrté minutě mu pomohla po Hüblově ráně horní tyč.

Před polovinou úvodní třetiny nabídli Rosandič a Linhart svými fauly domácím na 95 vteřin přesilovou hru pěti proti třem, jenže ti ji nevyužili. Do největší šance vyslal Hübl Petružálka, ale Maxwell zasáhl u levé tyče betonem. Bezbrankový stav nezměnila další přesilovka Litvínova během trestu Radovana Pavlíka ani početní výhoda hostů při Havelkově pobytu na trestné lavici.

Do vedení se dostali ve 24. minutě Východočeši. Po spolupráci s Radovanem Pavlíkem se dostal na pravé straně za obranu domácích Cingel a střelou na vzdálenější tyč otevřel skóre. Odpovědět se snažil při následném náporu Vervy Petružálek.

Na druhé straně mohli zvýšit Filip Pavlík a Koukal. Litvínov přečkal oslabení při Hüblově trestu a následně nebezpečně vypálil z mezikruží Černý. Domácí se dočkali ve 37. minutě, když se po Myšákově přihrávce trefil z levého kruhu přesně k protější tyči Lukeš.

Po Cingelově faulu z konce druhé třetiny a Cibulskisově trestu za zdržování hry po vyhození puku mimo hřiště hráli domácí 37 sekund v pěti proti třem. Než se stačil Cingel po návratu z trestné lavice zapojit do hry, dostal domácí do vedení přesnou střelou z pravého kruhu Hübl.

Smazat ztrátu mohl Koukal, ale domácí odolali. Pět minut před koncem šel pykat domácí Ščotka, ale i v oslabení se Litvínov ubránil. Stav se nezměnil ani v závěrečné hře hostů bez gólmana.

Sparta padla se Zlínem

Hokejisté Zlína deklasovali v 8. kole extraligy Spartu na jejím ledě 5:1 a ukončili sérii tří zápasů bez bodového zisku. Gólem a dvěma nahrávkami se na třetí výhře Beranů v sezoně podílel útočník Štěpán Fryšara. Pražané nenavázali na předchozí dva úspěchy a odevzdali Zlínu všechny body potřetí z posledních čtyř vzájemných duelů v metropoli.

Zlín se od začátku utkání prezentoval aktivní hrou a zaměstnával brankáře Machovského. Hosté si díky nedisciplinovanosti sparťanského obránce Košťálka zahráli i dvě přesilové hry. Při druhém vyloučení navíc Košťálek vedle dvou minut inkasoval desetiminutový osobní trest za vražení na hrazení. Přestože Berani většinu času drželi Pražany v jejich obranné třetině, skórovat nedokázali. Útočník Ondráček nepřekonal brankáře Machovského ani tváří v tvář.

Hosté se za aktivitu přece jen dočkali branky. Osm vteřin před koncem první třetiny útočník Fryšara střelou z první z mezikruží otevřel skóre.

Zkraje druhé části mohl srovnat Kumstát, jenže zblízka na Sedláčka nevyzrál a Sparta za promarněnou šanci pykala. V početné vřavě hráčů kolem sparťanského brankoviště se nejlépe zorientoval hostující forvard Popelka a zvýšil na 2:0 pro PSG.

Dvoubrankové vedení vydrželo Beranům 31 vteřin. Rovněž Sparta předvedla potřebný důraz před brankovištěm a útočník Beran snížil. Domácím se povedlo překonat Sedláčka ještě jednou, ale Košťálek dostal puk do branky úmyslně rukou a gól tak nemohl být uznán. Nejblíže k vyrovnání byla Sparta v 33. minutě: Forman vystihl v útočné třetině rozehrávku Zlína a přihrál Pechovi, jehož střelu do odkryté branky vyrazil Sedláček do ochranné sítě.

Hostům znovu výborně vyšel závěr třetiny. Fryšara od levého hrazení nabil Poletínovi na střelu bez přípravy a čtvrt minuty před druhou přestávkou musel Machovský lovit puk ze sítě již potřetí.

V poslední části stanovil Zlín konečné skóre díky dvěma využitým přesilovkám. Nejdříve se trefil Ondráček a po něm Herman, který Machovského vyhnal z branky. Zbytek duelu dochytal Honzík. V samém závěru se ještě na ledě strhla bitka, která ale nemohla nic změnit na výsledku.

Průběžně aktualizujeme o další zápasy.

8. kolo hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - PSG Berani Zlín 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 24. M. Beran (P. Vrána) - 20. Fryšara (E. Kulda), 23. Popelka, 40. Poletín (Fryšara, Valenta), 46. Ondráček (Šlahař, Freibergs), 50. Herman (Fryšara, Freibergs). Rozhodčí: Lacina, Pražák - Brejcha, Klouček. Vyloučení: 8:4, navíc Košťálek 10 min., Černoch (oba Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. Diváci: 6778.

Sestavy:

Sparta: Machovský (50. Honzík) - Gregorc, Košťálek, Blain, Dvořák, Kalina, Delisle - A. Kudrna, P. Vrána, Říčka - Jarůšek, Klimek, Buchtele - Forman, Pech, Kumstát - Černoch, Sill, Smejkal - M. Beran. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Zlín: J. Sedláček - Freibergs, Řezníček, Žižka, Gazda, Nosek, Valenta, Ferenc - E. Kulda, Fořt, Kubiš - J. Ondráček, Herman, Šlahař - Karafiát, Fryšara, Poletín - Popelka, P. Sedláček, Werbik. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 37. F. Lukeš (Myšák, Strejček), 42. V. Hübl (F. Lukeš, J. Petružálek) - 24. Cingel (R. Pavlík). Rozhodčí: Pavlovič, Pešina - Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 5064.

Sestavy:

Litvínov: Janus - Hunkes, Šesták, L. Doudera, Ščotka, Romančík, Trávníček, Strejček - J. Petružálek, Gerhát, J. Černý - Myšák, V. Hübl, F. Lukeš - D. Tůma, M. Hanzl, Matoušek - Jurčík, Řehoř, Havelka. Trenéři: Razým a Skuhrovec.

Hradec Králové: Maxwell - Zámorský, Linhart, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel - Smoleňák, Koukal, Rákos - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Paulovič, Dragoun, Miškář - Vopelka, Kukumberg, Bezúch. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.