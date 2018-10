Frolík zpečetil v NHL gólem výhru Calgary, Plekanec dál čeká mezi náhradníky

před 2 hodinami

New York - Hokejový útočník Michael Frolík zpečetil gólem do prázdné branky výhru Calgary 7:4 nad Vancouverem. Další český hráč ve zbývajících jedenácti utkáních sobotního programu nebodoval. Pětatřicetiletý Tomáš Plekanec zůstal i ve druhém utkání nové sezony mezi náhradníky Montrealu.

Calgary zápas otočilo v poslední třetině z 3:4 na 7:4. Obrat odstartovalo dvěma zásahy v přesilových hrách, další dvě trefy přidalo při hře soupeře bez brankáře. Gólovou tečku za zápasem udělal Frolík, který v oslabení zavezl puk do útočného pásma a bekhendem trefil z pravého kruhu prázdnou branku. Na straně domácích inkasoval Mike Smith čtyřikrát po 37 minutách hry, ale nepustil do branky svého náhradníka Davida Ritticha.

"Speciální formace byly skvělé. Měli jsme v utkání mnoho skvělých momentů a vytvořili jsme si dost příležitostí, abychom zápas strhli na svou stranu," zhodnotil zápas kouč Calgary Bill Peters, který si připsal první výhru v novém působišti.

V dresu Vancouveru na sebe opět upozornil Elias Petterson. Devatenáctiletý útočník ve svých úvodních zápasech ukazuje, že by mohl být v Canucks následovníkem krajanů Henrika a Daniela Sedinových, kteří letos ukončili kariéru. Talentovaný hráč vstřelil dva góly, hezkou přihrávkou jeden připravil a po dvou utkáních má na kontě pět bodů. "Jsem šťastný, jak jsem začal. Jsem sebevědomý, produktivní a myslím si, že hraji dobře také v obraně," řekl Pettersson.

Plekanec se zastavil v počtu odehraných utkání v NHL na čísle 998. Trenér Montrealu Claude Julien momentálně upřednostňuje dravé mládí a zatím má výsledky. Kanadský klub po dalším kvalitním výkonu vyhrál na ledě ambiciózního Pittsburghu 5:1. Dvě branky vstřelil Paul Byron.

Jonathan Toews zařídil hattrickem výhru Chicaga 5:4 na ledě St. Louis. Lídr týmu dostal Blackhawks do hry v závěru úvodní třetiny, kdy doklepl puk do odkryté branky a snížil na 1:2. Další pohotovou dorážkou vyrovnal ve 47. minutě na 4:4 a hattrick završil v prodloužení, které ukončil gólem v čase 62:20 ze samostatného úniku. V obraně vítězů si připsal Jan Rutta dva kladné body do statistiky +/-.

"Chceme napravit minulý ročník, kdy jsme se nedostali do play off. Z každého byla dnes cítit touha vyhrát a ukázali jsme, jak nebezpeční můžeme být," uvedl Toews.

St. Louis prohrálo i druhý zápas v sezoně a opět inkasovalo pět branek. Příště by už v jeho defenzivě mohl nastoupit Jakub Jeřábek, kterého vedení Blues získalo před pěti dny z Edmontonu. Český bek, kterého v minulých dnech zaměstnávalo vyřízení pracovního víza, už dorazil do nového působiště.

Další obránce Roman Polák se už v novém týmu podle všeho zabydlel. S Dallasem vyhrál obě utkání, po Arizoně přehráli Stars jednoznačně Winnipeg 5:1. Úřadovala elitní formace Jamie Benn, Tyler Seguin, Alexander Radulov, která nasázela všechny branky. Polák si připsal pět srážek (v této statistice je v klubu nejlepší) a navíc zblokoval dvě střely.

Excelentní výkon podal John Gibson, který zneškodnil 41 střel a vychytal Anaheimu výhru 1:0 nad Arizonou. K nule mu pomohl i český obránce Andrej Šustr, který si v kalifornském klubu odbyl premiéru. Jeho spoluhráč Ondřej Kaše do utkání nezasáhl, protože utrpěl v přípravě otřes mozku. Jediný gól dal ve čtyřicáté minutě ze sólového úniku Max Comtois.

Philadelphia vstřelila kuriózní gól. Brankář Colorada Semjon Varlamov chtěl přikrýt puk, ale jeho spoluhráč Mark Barberio do něho narazil a volný kotouč dopravil do prázdné branky Michail Vorobjev. Ruský hráč svým prvním gólem v NHL vyrovnal na 2:2, ale poté už se trefoval jen soupeř a vyhrál 5:2. V dresu Flyers si připsal tři záporné body Jakub Voráček.

Výsledky NHL:

New Jersey - Edmonton 5:2 (1:1, 2:0, 2:1), hráno v Göteborgu

Branky: 1. a 23. Palmieri, 24. a 46. Zajac, 59. Noesen - 5. Lucic, 52. Draisaitl. Střely na branku: 27:19. Diváci: 12.044. Hvězdy zápasu: 1. Zajac, 2. Palmieri (oba New Jersey), 3. McDavid (Edmonton).

Buffalo - NY Rangers 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky: 14. a 22. Sheary, 60. Eichel - 56. Howden. Střely na branku: 29:44. Diváci: 16.824. Hvězdy zápasu: 1. Hutton, 2. Sheary, 3. Eichel (všichni Buffalo).

Toronto - Ottawa 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)

Branky: 21. Rielly, 22. Matthews, 39. Marner - 24. a 42. Chabot, 10. DeMelo, 25. Tierney, 60. Mark Stone. Střely na branku: 37:24. Diváci: 19.321. Hvězdy zápasu: 1. Chabot (Ottawa), 2. Marner (Toronto), 3. Anderson (Ottawa).

Tampa Bay - Florida 2:1 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)

Branky: 51. Cirelli, rozhodující sam. nájezd J. T. Miller - 26. J. MacDonald. Střely na branku: 29:43. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Cirelli (oba Tampa Bay), 3. J. MacDonald (Florida).

NY Islanders - Nashville 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)

Branky: 13. Barzal, 23. Filppula, 40. A. Lee - 4. a 37. Arvidsson, 17. Ekholm, 34. C. Smith. Střely na branku: 29:23. Diváci: 12.163. Hvězdy zápasu: 1. Arvidsson (Nashville), 2. Barzal (NY Islanders), 3. P. K. Subban (Nashville).

Pittsburgh - Montreal 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Branky: 38. Sheahan - 16. a 24. Byron, 12. Gallagher, 35. Armia, 51. Hudon. Střely na branku: 22:29. Diváci: 18.622. Hvězdy zápasu: 1. Byron, 2. Petry, 3. Armia (všichni Montreal).

Dallas - Winnipeg 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Branky: 12. a 53. Seguin, 28. a 48. Jamie Benn, 9. Radulov - 23. Connor. Střely na branku: 35:33. Diváci: 18.131. Hvězdy zápasu: 1. Jamie Benn, 2. Seguin, 3. Radulov (všichni Dallas).

St. Louis - Chicago 4:5 v prodl. (2:1, 0:2, 2:1 - 0:1)

Branky: 18. a 44. Tarasenko, 15. Parayko, 47. Butler - 19., 47. a 63. Toews, 22. P. Kane, 31. Krüger. Střely na branku: 30:30. Diváci: 17.429. Hvězdy zápasu: 1. Toews, 2. P. Kane (oba Chicago), 3. Tarasenko (St. Louis).

Minnesota - Vegas 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 10. Dumba - 59. Pacioretty, rozhodující sam. nájezd Haula. Střely na branku: 30:42. Diváci: 19.077. Hvězdy zápasu: 1. Dubnyk (Minnesota), 2. Fleury (Vegas), 3. Dumba (Minnesota).

Colorado - Philadelphia 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Branky: 2. a 57. C. Wilson, 13. Compher, 28. Landeskog, 59. MacKinnon - 8. Couturier, 22. Vorobjev. Střely na branku: 35:37. Diváci: 16.768. Hvězdy zápasu: 1. C. Wilson, 2. Compher, 3. Johnson (všichni Colorado).

Arizona - Anaheim 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka: 40. Comtois. Střely na branku: 41:20. Diváci: 17.125. Hvězdy zápasu: 1. Gibson (Anaheim), 2. Raanta (Arizona), 3. Comtois (Anaheim).

Calgary - Vancouver 7:4 (2:2, 1:2, 4:0)

Branky: 1. a 55. E. Lindholm, 18. Giordano, 30. Gaudreau, 50. Monahan, 59. Czarnik, 60. Frolík - 14. a 23. Pettersson, 17. Sutter, 37. Horvat. Střely na branku: 37:20. Diváci: 18.688. Hvězdy zápasu: 1. Gaudreau (Calgary), 2. Pettersson (Vancouver), 3. E. Lindholm (Calgary).