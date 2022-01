Sparta při domácí porážce inkasovala neuvěřitelný gól, Kometa otáčela v Litvínově

Sparta podlehla ve 40. extraligovém kole Českým Budějovicím 1:5, z výher za tři body se radují také Vítkovice, Kladno a Hradec Králové. Kometa vyhrála v Litvínově 3:2 po prodloužení, zápas v nastaveném čase otáčely také Pardubice v Liberci.

Senzační gól bývalého kapitána Sparty

České Budějovice zvítězily ve 40. kole extraligy na ledě Sparty 5:1 a porazili ji i potřetí v sezoně po dvou domácích výhrách. Pod čtvrtý triumf Motoru z posledních pěti zápasů se třemi body za dvě branky a asistenci podepsal Lukáš Pech, který se díky součtu 250 branek v domácí nejvyšší soutěže a reprezentaci stal 72. členem Klubu hokejových střelců deníku Sport. Dva body (1+1) zaznamenal útočník Pražanů Zdeněk Doležal, který v Motoru hostuje ze Sparty. Jihočeši se posunuli na osmé místo tabulky, sparťané po třech výhrách klesli na desátou pozici.

"Je nádherné, že se to stalo tady v O2 areně. Škoda, že tady nebylo víc diváků. Chtěl bych poděkovat domácím fanouškům za krásnou podporu na konci a za poděkování. Moc si toho vážím," řekl novinářům Pech, jehož jméno sparťanští příznivci po konci duelu vyvolávali.

Před úvodní buly Sparta ocenila útočníka Formana, který v jejím dresu jako 13. hráč v klubové historii nastoupil do 500. zápasu. "Znamená to pro mě opravdu hodně. Když jsem tady začínal jako dvacetiletý kluk, v životě by mě to nenapadlo. Myšlenky jsou ale teď opravdu někde jinde. Tady ten zápas bych nejradši hodil za hlavu," konstatoval Forman.

Domácí začali aktivně, Thorell ale gólmana Hrachovinu nepřekonal a neprosadil se ani Forman. Na druhé straně neuspěl ve 12. minutě Pech. Pražané se prosadili v 15. minutě těsně po skončení své přesilové hry. V ní ještě kapitán Řepík netrefil poloodkrytou branku, ale o chvilku později Chlapík našel před brankovištěm zakončujícího Horáka. Ten mohl v závěru úvodního dějství zvýšit, jenže před Hrachovinou těsně minul.

Na začátku druhé třetiny hostující Doležal nastřelil tyčku a Horák na druhé straně v početní výhodě z bezprostřední blízkosti minul. V 27. minutě Motor vyrovnal, když Doležal z úhlu našel mezeru mezi Salákovými betony. Jihočeši převzali iniciativu a kapitán Gulaš v polovině utkání málem obrátil skóre, jenže přestřelil.

V 35. minutě při hře čtyři na čtyři si Chlapík nabruslil do mezikruží a překonal Hrachovinu. České Budějovice si však vzaly trenérskou výzvu a kvůli postavení jednoho ze sparťanů v hostujícím brankovišti rozhodčí gól odvolali. "Tam se to zlomilo. Vůbec jsme se nedokázali vzchopit a něco s tím udělat," uvedl Forman.

Místo toho šli v 37. minutě do vedení hosté. Salák se nedohodl s obráncem Poláškem, odkryl puk a Valský skóroval. V závěru prostřední části zvýšil po přečíslení dva na jednoho po Vondrkově přihrávce Pech. "Myslím si, že zlomový moment přišel na konci druhé třetiny, kdy jsme si sami dali hloupé a laciné góly. U druhého gólu Salák rozehrál puk, který měl podržet. U třetího to bylo podobné, úplně nesmyslně jsme vystoupili na modré čáře a nechali jsme je jet do přečíslení," poznamenal domácí trenér Josef Jandač.

Ještě do minulé sezony opora Sparty Pech ve 47. minutě střelou z kruhu do horní části branky zařídila čtvrtý gól Motoru. Pech zaznamenal v extralize 248 branek, další dvě vstřelil v reprezentaci.

Saláka vystřídal Machovský, který se však neuvedl dobře. V polovině třetího dějství ho zadák Piskáček překonal v oslabení prudkou střelou přes celé hřiště. Bývalý kapitán Sparty se zapsal mezi střelce v extralize premiérově od ledna 2020.

"Chtěl jsem puk jenom vyhodit, abychom se dostali z obranného pásma. To že to tam zapadlo, je pro mě dobře, ale lituju Machyho (Machovského). Puk byl nepříjemný, točil se a plachtil. Takový gól se může stát jednou za život. Michal Vondrka říkal, že to viděl poprvé. Zkoušet to můžu dál, ale nemyslím si, že tam nějaký další takový padne," prohlásil Piskáček.

Motor zvítězil v nejvyšší soutěži na ledě Sparty po pěti zápasech poprvé od listopadu 2011. "Od našeho druhého gólu jsme hráli velice kvalitní utkání i takticky, velice dobře jsme rozehrávali puky a hráli jsme kompaktně jako tým. Měli jsme i trochu kliku, ale to k tomu patří. Tak jsme našli cestu k vítězství," podotkl hostující kouč Jaroslav Modrý.

Kometa otáčela v Litvínově

Hokejisté Litvínova obrali Kometu o bod poprvé v sezoně, ale na výhru nedosáhli, přestože si v první třetině vybudovali dvoubrankový náskok. V čase 60:47 rozhodl o úspěchu hostů útočník Peter Mueller jubilejní dvacátou brankou v sezoně.

V úvodu souboje dvou týmů, jejichž střídačkám šéfují bývalí členové úspěšného trenérského tandemu z pražské Slavie Růžička a Kalous, měli navrch hosté. Velkou šanci nevyužil kanonýr Mueller. V osmé minutě musel na trestnou lavici Hübl a zkušený americký útočník měl další příležitosti. Při té druhé byl blízko, jenže Godlu zachránila branková konstrukce.

Když se úvodní dějství přehouplo do své druhé poloviny, otevřeli domácí skóre. Fronk nabil ideálně do jízdy Balinskisovi, který tvrdou ranou propálil strážce hostující branky Tomka. Hráče Vervy gól nabudil, zvýšit mohli Hübl s Chalupou, podařilo se to však až ve 14. minutě zblízka Strakovi, jemuž do šance posunul puk opět Fronk. Balinskis se krátce nato zaskvěl gestem fair play, když odvolal vyloučení na straně hostů.

Hned zkraje druhé třetiny sedla smůla znovu na Muellerovu čepel, když podruhé rozezvučel tyčku za Godlovými zády. Vzápětí hráli domácí přesilovku, ale bez efektu. Ve 27. minutě měl ideální možnost ke snížení Zaťovič, ze sólového úniku však proti Godlovi neuspěl. Hostující kapitán se dočkal až ve 39. minutě, kdy zkusil v závěru početní výhody štěstí z úhlu a pouhé dvě sekundy před vypršením Hrbasova trestu nachytal Godlu.

Ve třetí dvacetiminutovce mohli vrátit na domácí stranu dvoubrankové vedení Kolář, Chalupa, Jarůšek či Irving. Pak hráli Litvínovští přesilovku, jenže ani v ní nenašli recept na Tomka. A místo navýšení náskoku přišlo v 53. minutě vyrovnání, o které se postaral Tansey. Závěr základní doby zkomplikoval Brňanům faulem Šik. Balinkis v přesilovce napálil tyčku.

Šlo se tak do prodloužení, které utnul po 47 sekundách Mueller, a nakonec tak protrhl svou střeleckou smůlu.

Vítkovice dotahují Plzeň

Hokejisté Vítkovic porazili v neděli Plzeň 4:2 a čtvrtému týmu tabulky se přiblížili už na rozdíl tří bodů. Domácím zajistil výhru za stavu 2:2 necelé čtyři minuty před koncem v přesilovce Jan Hruška, v power play pak vítězství zpečetil Petr Chlán.

Hradec Králové porazil Mladou Boleslav 5:2 a posunuli se do čela soutěže před Třinec, který dnes s ohledem na karanténu týmu nehrál. Mountfield otočil utkání ze stavu 0:2, gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel obránce Filip Pavlík. Východočeši vyhráli šestý z posledních sedmi zápasů.

Pardubice otáčely, Kladno zabralo

Pardubičtí hokejisté otočili zápas na ledě Liberce a radovali se z vítězství 4:3 v prodloužení. Dynamo tak navázalo na vítězství s Hradcem Králové a Karlovými Vary a roce 2022 zůstává i nadále neporaženo. Naopak Bílí Tygři ztratili podruhé za sebou zápas v prodloužení a celkově prohrál již třikrát v řadě. Utkání rozhodl svým druhým gólem v čase 60:38 útočník Anthony Camara.

Parádní obrat @HCPCE 🙌 V poslední minutě takhle srovnal Juraj Mikuš, Pardubice poté v prodloužení uspěly. #LIBvPCE #TELH pic.twitter.com/4E7aBRPf70 — Tipsport extraliga (@telhcz) January 9, 2022

Kladno bez Jaromíra Jágra porazilo Olomouc 2:0 a radovalo se z výhry teprve podruhé z posledních 11 zápasů. Poslednímu Zlínu tak Rytíři unikli na rozdíl šesti bodů. O branky se postarali Miroslav Indrák a při power play Nicolas Hlava, dvě asistence si připsal Kyle Wood a první nulu v české extralize udržel kanadský brankář Landon Bow.

40. kolo hokejové extraligy:

HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno 2:3 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Balinskis (Fronk), 14. P. Straka (Fronk, Strejček) - 39. Zaťovič (Krištof, Ďaloga), 53. Tansey (Rákos, Vincour), 61. Mueller (Zaťovič, P. Holík). Rozhodčí: Pešina, Horák - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Litvínov: Godla - Irving, D. Kolář, Strejček, Balinskis, Stříteský, Demel, Hrbas - Fronk, Estephan, P. Straka - F. Lukeš, V. Hübl, A. Kudrna - Jarůšek, M. Sukeľ, M. Chalupa - P. Svoboda, Jícha, Zygmunt. Trenéři: V. Růžička.

Brno: M. Tomek - Bartejs, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Tansey, Gulaši, Roth - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, Krištof, Šik - Vincour, Rákos, R. Pavlík - T. Šoustal, Ostřížek, Dočekal. Trenéři: Kalous a Zábranský.

HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 26. Chlán (Dej), 44. Solovjov (Chlán), 57. J. Hruška (Solovjov, Roberts Bukarts), 60. Chlán - 22. Bulíř (Graňák), 47. Schleiss (Kaňák, Kodýtek). Rozhodčí: Kika, Ondráček - Malý, Pešek. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Diváci: 1000 (omezená kapacita).

Sestavy:

Vítkovice: Stezka - R. Polák, Solovjov, Plášil, Galvinš, Gewiese, L. Kovář - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - Roberts Bukarts, Marosz, Dostálek - Illéš, Flick, M. Kalus - Fridrich, Chlán, Dej. Trenér: Holaň.

Plzeň: M. Svoboda - Čerešňák, Kvasnička, Kremláček, Graňák, Kaňák V. Lang - Schleiss, Kodýtek, P. Musil - M. Lang, Bulíř, Dzierkals - Dufek, G. Thorell, F. Suchý - Marcel, Malát. Trenér: Baďouček a M. Říha.

HC Sparta Praha - Motor České Budějovice 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 15. R. Horák (Chlapík, Sobotka) - 27. Z. Doležal (J. Ondráček, Vráblík), 37. Valský (Holec), 40. Pech (Vondrka, Z. Doležal), 47. Pech (Percy, Gulaš), 50. Piskáček (Šenkeřík, Pech). Rozhodčí: Pražák, Micka - Votrubec, Brejcha. Vyloučení: 4:7. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Sparta: Salák (47. Machovský) - T. Pavelka, Polášek, Mikliš, Moravčík, M. Jandus, Tomáš Dvořák - Chlapík, Sobotka, Buchtele - Řepík, R. Horák, E. Thorell - M. Forman, D. Voženílek, D. Kaše - Dvořáček, D. Vitouch, J. Strnad - Konečný. Trenér: Jandač.

České Budějovice: Hrachovina - Piskáček, Šenkeřík, Percy, Bučko, Vráblík, Štencel - Z. Doležal, Pech, Vondrka - Gulaš, J. Novotný, Abdul - Valský, Holec, J. Ondráček - Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek. Trenér: Modrý.

Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 22. Oksanen (Blain, Smoleňák), 35. Lalancette (F. Pavlík, Kelly Klíma), 37. McCormack (Kevin Klíma, Lalancette), 57. F. Pavlík (Lev, Oksanen), 59. Lev (F. Pavlík) - 2. Raška, 11. Lintuniemi (Kelemen). Rozhodčí: Lacina, Úlehla - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:5. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Piegl, McCormack, Gaspar - Oksanen, Lev, Smoleňák - Kelly Klíma, Lalancette, Kevin Klíma - Lamper, Miškář, Pilař - Pajer, Koukal, Morong. Trenér: T. Martinec.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Bernad, Pláněk, Moravec, Lintuniemi, Šidlík - D. Šťastný, Fořt, Kotala - Pospíšil, Raška, Kelemen - P. Kousal, O. Najman, Lunter - J. Stránský, Bičevskis, Eberle - Závora. Trenéři: Rulík a Patera.

Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice 3:4 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 5. J. Vlach (Rosandič, P. Jelínek), 27. Šír (A. Najman), 44. Rychlovský (Klapka) - 13. Camara (Košťálek, A. Musil), 35. A. Musil (Košťálek, Camara), 60. J. Mikuš (R. Kousal, A. Musil), 61. Camara (Košťálek, R. Kousal). Rozhodčí: Sýkora, Šindel - Ganger, Rampír. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Liberec: Kváča - Štibingr, Rosandič, Melancon, Ivan, Kolmann, Derner, J. Šedivý - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Zachar, Gríger, Ordoš - Klapka, P. Jelínek, J. Vlach - Šír, A. Najman, Rychlovský. Trenér: Augusta.

Pardubice: Frodl - J. Zdráhal, J. Mikuš, Košťálek, Robertson, J. Kolář, Vála, T. Jelínek - Blümel, Poulíček, Říčka - Camara, A. Musil, R. Kousal - Rohlík, Anděl, Paulovič - Urban, O. Roman, Matýs. Trenér: R. Král.

Rytíři Kladno - HC Olomouc 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. M. Indrák (Hlava, Wood), 60. Hlava (Wood). Rozhodčí: Hejduk, Pilný - Gerát, Hynek. Vyloučení: 1:0. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Kladno: Bow - Veber, Kehar, Wood, Ticháček, Babka, J. Suchánek - Hlava, Plekanec, Kubík - Melka, M. Indrák, Pytlík - Kristo, Zikmund, O. Bláha - M. Procházka, M. Filip, O. Procházka. Trenér: D. Čermák.

Olomouc: Konrád - T. Černý, Ondrušek, A. Rutar, Švrček, Škůrek, Řezníček - V. Tomeček, Krejčí, J. Káňa II - Klimek, J. Knotek, Kusko - Bambula, Navrátil, Olesz - Kunc, Nahodil, Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

