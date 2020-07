Čiliak o zrušení sestupu: Že nebude o co hrát? Blbost. Budeme nejlépe připravený tým

V Brně je hrdinou. Kometě vychytal dva tituly, když famózně zářil v play off. Teď ho ale čeká nová výzva. Na jihu Moravy se rozhodli vsadit na mladšího brankáře, tak se Marek Čiliak přesouvá na jih Čech, kde bude hájit klec nováčka z Českých Budějovic. "Měl jsem pocit, že bych měl jít právě sem," říká třicetiletý slovenský gólman v rozhovoru pro Aktuálně.cz

Motor si vás pořídil jako jasnou jedničku, oporu, dal vám tříletý kontrakt. To asi člověku také zalichotí.

I ta smlouva hrála roli, samozřejmě. Nechtěl jsem někam na rok a zase se stěhovat. Chtěl jsem i nějakou jistotu, taky už mám věk a chci něco klidnějšího na jednom místě.

Vaše působení v bratislavském Slovanu v KHL úplně klidné nebylo…

Myslím, že mužstvo nebylo zas tak špatné. Člověk se ale nemůže soustředit na hru, když musí řešit dalších x věcí okolo. Bylo tam hodně kluků s rodinami, a když je člověk bez peněz a létá po Rusku, je těžké soustředit se na hokej.

Takže Rusko je pro vás už passé?

Uvidíme. Teď je situace, jaká je, kdyby přišla nějaká atraktivní nabídka, určitě bych ještě šel. Na druhou stranu všechno to cestování a tripy, letadla… Musela by být fakt dobrá.

Konec v Brně jste dopodrobna řešil s Liborem Zábranským, se kterým za ta léta asi už máte nadstandardní vztah.

Byli jsme dlouho v kontaktu, už když skončila sezona. Řekl mi své plány, komunikovali jsme o tom. A vlastně i já potřeboval změnu, zkusit si to i jinde.

Doporučil vám Motor?

Ano, právě o Budějovicích jsme se bavili. Z Motoru se ozvali vlastně hned, jak jsme spolu skončili, Libor věděl, že mě chtějí, i to rozhodovalo. Měl jistotu, že když nebudu v Kometě, budu někde hrát.

A budete hrát za Budějovice v sezoně, kdy nikdo extraligu neopustí. Co vy na to?

Já to neřeším. Jsou názory, že nebude o co hrát. Podle mě je to blbost. Já jsem naučený vyhrávat. Myslím, že každý tu chce vyhrávat a že by se někdo spokojil s tím, že se nevypadává, to je podle mě prostě blbost. Extraliga v Česku je myslím na takové úrovni, že by tu měli být hráči, co chtějí vyhrávat každý zápas.

Hodně se také řeší počet týmů, jestli je čtrnáct málo, moc, nebo akorát. Taky je vám to jedno?

Nevím, já to neřeším. Jdu na led, to je celé. Já to stejně neřeším, takže nad tím nepřemýšlím. Jak to bude, tak to bude. Někdo se do toho zapojuje, řeší to, vyjadřuje se. Já nemám co k tomu říkat. Bude se hrát liga, a kolik týmů ji bude hrát, je mi jedno.

Teď jste poznal trenéra Prospala, který je známý svým náročným přístupem. Chápu, že u brankářů je to trochu jiné, nicméně: Vyhovuje vám takový styl práce?

Někdo mi říkal, jak je přísný, ale mně se to líbí. Jak jsme teď začali makat, tak jsem spokojený, ať už s jeho názory, tak i s tréninky, s přístupem. Musí se makat, bude se hrát extraliga. Bude to těžké, ale budeme asi nejlépe připravený tým.

Motor nebude vaší českou premiérou mimo Kometu, mihl jste se i ve Zlíně.

Zlín byl skvělý. Bezvadní kluci, atmosféra, jako když jsme vyhrávali tituly v Brně. Hráči tam jsou iks let, všichni se dobře znají, strašně se mi tam líbilo.

Během působení ve Zlíně jste také zazářil na sociálních sítích, kde jste jednomu kritizujícímu přispěvateli vzkázal, ať přijde druhý den v devět na zimák a může si s vámi zatrénovat.

Musím říct, že komentáře nečtu, tohle mi někdo poslal. Jinak je mi to úplně jedno, od těchto lidí, co hokeji rozumí asi do té míry, že si zakřičí na tribuně… tedy bůhví, jestli vůbec chodí na hokej. Ale asi jak tam bylo něco o tom, že jsem Slovák, obouval se do mě, tak to mě vytočilo. Jinak ale tato fóra…. Někdo si s tím láme hlavu, pořád to čte. Na co?

A články v médiích čtete? My novináři taky někdy píšeme nesmysly, ne?

Někdy se člověk zasměje. Třeba hodnocení a tipování, jak dopadnou série v play off. Hráli jsme proti Hradci, který nás po mém návratu porazil ve čtyřech zápasech po sobě. Všichni říkali, že Hradec na Kometu umí a kdesi cosi. A bum, 4:0 na zápasy. Tak to jsem se zasmál.

Párkrát jste prohlásil, že v Kometě je na brankáře velký tlak. Jednak ze sportovního hlediska, pak i ohledně peněz - když máte velkou výplatu, čekají se od vás výkony. Proč myslíte, že zrovna vám to pasovalo?

Zvykl jsem si. Tlak na brankáře byl v Kometě vždycky, taky jich tam ostatně moc nebylo. Já jsem vynechal z extraligy snad jen dva roky, jinak jsem tam byl pořád. Doufám ale, že Karel (Vejmelka, pozn. red.) by to teď mohl někam dotáhnout.

Když přišla řeč na Libora Zábranského… Chvíli to vypadalo, že už se od trenéřiny vzdálí a bude klub jen řídit z kanceláře, pak se ale zase na střídačku postavil. Myslíte, že to vůbec bude v budoucnu jinak?

Asi ne. Takhle mu to asi vyhovuje a i to tak do budoucna zůstane. Asi kvůli tomu, že řešil stadion a další věci, tak tam dal trenéra Fialu, ale asi už všechno vyřešil a zjistil, že tam musí být.

Nedávno se hledal nový kouč pro reprezentaci, padalo i jeho jméno. Dávalo by to smysl? Bavilo by ho něco takového? Moc si ho nedovedu představit, že by se spokojil se zápasy jednou za čtvrt roku.

Nemyslím si. Měl by zůstat u Komety, to je jeho srdcovka, které se věnuje na sto procent. Jestli by zvládl víc věcí, nebo jestli by ho to vůbec zajímalo… on dává všechno do Komety, to je takové jeho dítě. Jen ať je v Brně, bez něj by se tam dnes snad ani žádný hokej vůbec nehrál. On je Kometa.

Často jste mívali pomalejší rozjezdy do sezony, často to ale vypadalo, jako když to plánujete. Fanoušci s nadsázkou říkali, že vám nevadí, že jste v prosinci na hraně postupu, protože pak postoupíte ze šestého místa, abyste začínali venku, tam vyhráli, pak dvakrát doma a pro pohár.

Věděli jsme, která část sezony je důležitá, jasně. I se podle toho trénovalo. Přes repre pauzy se fakt hodně makalo, soustředili jsme se na play off. Věděli jsme, že musíme skončit do šestky a pak začíná úplně nová soutěž. A jasně, začínat venku jsme chtěli, protože je to prostě lehčí.

V Brně jste byl jen jednou z hvězd, tady jste ale vedle mnoha hráčů z prvoligového kádru skoro jedinou. Asi na vás v tomhle ohledu bude trochu tlak, nebude se za koho schovat. To vám vyhovuje?

S tím jsem počítal, už když jsem sem šel. Vím, že se to ode mě očekává, i ze strany klubu, počítám s tím. Bude to tlak, musím se snažit brát to víc na sebe. Kluky nějak táhnout, i v šatně a mimo led, budu se snažit.

V Kometě byl přímý postup do play off jasným cílem, v Motoru to asi tak snadné nebude.

Hodně lidí se mě ptalo, jestli nebudeme hrát v tabulce dole. Říkal jsem jim: Ne, proč? Vyhráli první ligu s ohromným náskokem, takže asi hrát umějí. Tady se bude chtít vyhrávat, nemyslím si, že budeme hrát spodek. Vím, že většinou je skok z první ligy do extraligy strašně těžký a málokdo se tu prosadí - ostatně Kladno naposledy hned zase spadlo zpátky. Tady si ale myslím, že se bude vyhrávat.

A proč si to myslíte? Je hlavním důvodem Václav Prospal?

Má v to v sobě. To jsou zkrátka takové typy, chtějí vyhrávat úplně vždycky, na ledě nechají absolutně cokoliv. Proto vyhráli první ligu s takovým náskokem. Dal tu klukům hodně do hlav vítězné myšlení, což se podle mě přenese i do extraligy. A proto jsem tady.