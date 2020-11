Motor se zadrhává, na třetí třetinu vypíná. Chybí rozdíloví hráči, soudí patriot Rob

Čtyřikrát hokejisté Českých Budějovic po dvou třetinách vedli, ve dvou případech drželi nerozhodný stav. Přesto mají v extralize po deseti zápasech pouhé dva body a trčí na dně tabulky. Luboš Rob starší, který odehrál za Motor sedmnáct sezon, vidí příčinu v až příliš vyrovnaném kádru. Ale k panice podle něj není důvod.

Na konci minulé sezony koronavirová krize Českým Budějovicím pomohla nebo alespoň urychlila jejich návrat do extraligy. Pandemie zrušila play off první ligy a Motor postoupil coby vítěz základní části. Do nejvyšší soutěže se vrátil po sedmi letech.

Jenže tak jak měl v tomto ohledu na jaře štěstí, v létě si na kabinu Motoru zasedla smůla a přípravu týmu hned dvakrát přerušila karanténa. K tomu současná situace utlumila jihočeskou euforii z vytouženého návratu, neboť fanoušci ani nemohou na stadion, který by jinak vyprodali.

Budějovický trenér Václav Prospal by dotazy na toto téma nejspíš odrazil s tím, že se nechce na nic vymlouvat, ale podle Luboše Roba staršího mají zmíněné okolnosti značný vliv na špatný vstup Motoru do sezony.

"To, co nastalo kolem covidu, je pro Budějovice velká nevýhoda. Došlo u nich dvakrát k přerušení přípravy a kvůli poslední dlouhé pauze si hráči těžko zvykají na extraligový rytmus," říká bývalý útočník a rodák z Českých Budějovic, jenž s nimi spojil téměř celou kariéru.

Na extraligu se těšil stejně jako další fanoušci, kteří neúnavně plnili arénu i v prvoligovém období. "Diváci jsou důležitý faktor nejen pro Motor, ale u něho je to po postupu o to citelnější. Zpočátku sezony by bylo na každý zápas vyprodáno a nikomu by se u nás nehrálo dobře," tvrdí Rob.

Na první kolo a prestižní zápas proti Hradci Králové přišlo 3710 diváků, na utkání s Vítkovicemi ještě mohla aspoň tisícovka. Od listopadového restartu se však hraje před prázdnými tribunami, a tak u nováčků často klíčová míra nadšení na jihu Čech pochopitelně upadá.

Přitom by na tom Motor zdaleka nemusel být tak špatně, kdyby se mu dařilo dotáhnout do konce nadějně rozehraná utkání. V polovině zápasů vedl, ve čtyřech dokonce i po čtyřiceti minutách. Pak to ovšem Českým Budějovicím přestane šlapat.

"Není možné mít takové výkyvy, že po skvělé třetině hrajeme, jako bychom se před zápasem sešli na pumpě," čílil se po jednom z prohraných duelů kouč Prospal.

"Bezesporu je to o nezkušenosti týmu," říká Rob. Byť sedmnáct z šestadvaceti hráčů na soupisce Motoru hrálo extraligu již dříve, často to bylo jen na pár zápasů a v nijak významných rolích.

"Byla otázka, jestli koupit pětku hráčů, kteří už extraligu stabilně hráli, nebo vsadit na hráče z minulé sezony. Motor zvolil druhou cestu, většina hráčů zůstala. Je to zasloužené a podle mě správné, nejde jim to zazlívat," pokračuje dlouholetý kapitán Českých Budějovic.

Nejzvučnějšími posilami po návratu mezi elitu byli brankář Marek Čiliak a útočník Miroslav Indrák. Toho však zatím trápí zranění a ofenzivu táhne s pěti body Martin Novák následovaný čtyřmi čtyřbodovými hráči.

"Malinko se ukazuje, že chybí rozdíloví hráči, kteří by dokázali zápas v dané chvíli strhnout na stranu Motoru. Jsou to většinou pracanti, ta úplná kvalita trochu schází," hodnotí Rob.

Navíc zápasy jdou teď rychle po sobě a porážky se kupí. Na druhou stranu mohou být Jihočeši díky play off rozšířenému na dvanáct týmů stále relativně v klidu. "Vršek tabulky odskakuje, ale Budějovice nemají důvod panikařit. Nějaký čas ještě mají," souhlasí budějovický patriot.

"Není třeba dělat nějaké velké zásahy do týmu, ostatně je to složité i z finančního hlediska. Co jsem postřehl, v extralize někoho přivedli leda v Brně a v Pardubicích, uzavření soutěže dává klubům klid," přidává Rob.

Ale že by v Českých Budějovicích měli hráči klidu až moc, to si nemyslí. "Venca Prospal, jak ho znám, nedá týmu klid, ani když se vyhrává. Neřekl bych, že se hráči nesnaží, naopak podle mě tvrdě pracují na tom, aby se zvedli. V nahuštěném programu je to však hlavně o zápasech."

V pátek hraje Motor v Ostravě proti Vítkovicím, s nimiž doma získal první bod v sezoně po porážce 2:3 v prodloužení. Pokud prohraje, bude to už jedenáctý zápas bez vítězství v řadě. Rob v Českých Budějovicích tak dlouhou šňůru neúspěchů nepamatuje.

"Zrovna před úterním zápasem kluků v Třinci jsem se o tom bavil s manželkou," směje se trenér druholigového Písku. "V sezoně 2003/04 jsme chtěli hrát do pátého místa, ale začali jsme devíti prohrami. Až v desátém kole jsme doma porazili Litvínov," vzpomíná.

Ani domácí procitnutí tehdy Motor nenastartovalo a po nezvládnuté baráži s Jihlavou dosud naposledy sestoupil z extraligy sportovní cestou. O rok později se slavně vrátil, v sestavě s Robem i výlukovými posilami ze zámoří Prospalem, Radkem Dvořákem a Andrewem Ferencem.

Nyní má Rob v extralize "své koně" na obou pólech tabulky. Neúplné pořadí extraligy totiž vede Plzeň, kde od minulé sezony hraje jeho syn Luboš. "Fandím stejně Motoru i Plzni," prozrazuje muž, který v srpnu oslavil kulaté padesáté narozeniny.

Postavení Západočechů na špici ho však lehce překvapuje. "Přiznám se, že jsem to nečekal, i když vím, že mají dobrý kádr s několika výraznými individualitami, jako jsou Milan Gulaš nebo Tomáš Mertl. Zároveň mají výborného gólmana," zmiňuje Dominika Frodla.

"Ten tým není široký, ale každý zná skvěle svou úlohu, je to různorodé mužstvo, navíc hráče vyloženě nepřeplácí. Samozřejmě jsem rád, že se tam daří Lubošovi, ale i dalším klukům z Budějovic," uzavírá Rob.

Zatímco Motor se bude chtít odlepit ze dna v Ostravě, Plzeň s Robem mladším bude v pátek hájit první místo na ledě neporaženého Třince.