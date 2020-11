Olympijský vítěz Beránek se chystá na novou kariéru. Bude servisovat a prodávat lyže

Více než dvacet let hrál na vrcholné úrovni, po skončení kariéry trénoval nebo působil jako sportovní ředitel Litvínova. S hokejem ale olympijský vítěz z Nagana Josef Beránek letos skončil, alespoň prozatím. Jeho profesní život nyní naplňuje jiný sport: lyžování.

Je to lehce paradoxní směr, kterým se vydal. Lyže ho nikdy moc nebraly, ani v Kanadě - když už se šlo na svah, sáhl spíš po prknu. K novému sportu ho ale nyní přivedla jeho partnerka Markéta Šveda, která sama závodně lyžovala a zná se s kompletní českou špičkou včetně bratrů Bankových.

"Po jarním konci v Litvínově jsem si užil volné léto, hodně času jsem strávil na zahradě, to bylo fajn. Díky Markétě jsem měl možnost zúčastnit se pár tréninků s Honzou Holickým (bývalý reprezentant v lyžování) a nadchlo mě to. Je to individuální sport, úplně jiný než hokej," pochvaluje si Beránek, který tento týden oslavil jednapadesáté narozeniny.

S lyžemi se dokonce rozhodl spojit svou další kariéru. Začal pracovat v jednom ze skicenter na pražském Barrandově, které vede Daniel Krčmář, otec stříbrného olympijského medailisty v biatlonu Michala. Po zaškolení tedy bude Beránkovou náplní práce servis a prodej lyží a dalšího vybavení.

Až skončí vládní opatření a lyžařská sezona se rozjede naplno, budou mít zákazníci možnost nechat si třeba seřídit lyže od olympijského vítěze z Nagana. "Začínat někde od nuly mi vůbec nevadí, naopak. Člověk dozrává s každou funkcí a každá profese má něco. Je důležité posunout se natolik, abych to mohl dělat na profesionální úrovni," říká litvínovský rodák. Počítá s tím, že ho lidé budou poznávat. "Docela mě to překvapilo, kolik lidí si na mě pamatuje. Dokonce i když jsem měl na sobě roušku."

Jeho návrat do hokejového světa je zatím ve hvězdách. Také vinou situace spojené s pandemií onemocnění covid-19. Málokdo ví, co bude za pár měsíců. "Doba není jednoduchá, uvidíme, kam se profesionální hokej posune. A nejen vzhledem ke koronavirovým omezením, ale také ke změnám v extralize a mládežnickému hokeji," říká Beránek.

Návrat do funkcionářského křesla přitom nevylučuje, hokej je pro něj jako droga. Ve funkci sportovního ředitele Litvínova se mimo jiné mohl opřít také o konzultace své partnerky, která je jedním z nejzkušenějších headhunterů v Česku a přes dvacet let dodává do firem topmanažery. "Pepovi jsem do práce ale moc nemluvila, sport je přece jen trochu specifický," usměje se Šveda.

"Spíš jsem od ní čerpal informace, jak sestavování úspěšných týmů funguje v byznysu, na manažerské úrovni. Rád jsem využil jejích rad," doplňuje Beránek.

Hlavní inspirací pro něj zůstává prostředí v NHL, kde v dresech Philadelphie, Edmontonu, Pittsburghu či Vancouveru strávil deset let. "V zámoří to funguje systémem, který tady nevidíme. Vše je na profesionální úrovni, na každé pozici je odborník. To mi tady v českém hokeji chybí," dodává.