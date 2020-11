Problém v Pardubicích zůstává. Šejba: Hráči nejsou soudní, musí se to řešit plošně

Hokejové Pardubice zatím s novým majitelem Petrem Dědkem ani příchodem hvězdných jmen úpadek nezastavily. Plácají se u spodku tabulky a kvůli Robertu Kousalovi znovu řeší drogovou aféru. Bývalý útočník a funkcionář Dynama Jiří Šejba nechápe takové chování hráčů a diví se, proč klub bere "potížisty".

Minulý týden v úterý zastavili policisté v katastru obce Staré Hradiště pardubického útočníka Roberta Kousala a podrobili ho orientačnímu testu na kokain. Výsledek? Pozitivní. A další velký malér pro Dynamo.

Na definitivní potvrzení drogového nálezu za volantem se musí několik dní počkat. Pardubice věří, že rozbor krve dopadne pro třicetiletého hráče dobře, tedy negativně, a půjde zrovna o jeden z chybných testů.

Do té doby platí presumpce neviny, ovšem zaráží, že se takový problém řeší znovu v Pardubicích. Nebo to naopak už nikoho nepřekvapuje?

Před dvěma lety chytili policisté v autě pod vlivem kokainu tehdejšího beka Dynama Petra Čáslavu. Vloni v lednu boural s alkoholem v krvi trenér brankářů Adam Svoboda, který později spáchal sebevraždu.

Pokud rozbor usvědčí Kousala, vrátí se průšvih obrovských rozměrů do východočeského klubu jako bumerang. K tomu přičtěte spory dřívějšího vedení a trenéra Ladislava Lubiny s klubovou ikonou Tomášem Rolinkem a tragikomický způsob, kterým vybublaly na povrch, a výkony na ledě, vždyť Pardubice hrály čtyřikrát za posledních pět let o udržení.

Někdejší extraligový vládce nadále ztrácí lesk a nic se zatím nemění ani s příchodem nového majitele Petra Dědka a návratem hvězdných jmen a odchovanců Jakuba Nakládala, Jana Koláře nebo právě Kousala.

Šejba: Hráči ztrácí soudnost

"Petr si myslel, že se s jeho příchodem věci změní, ale něco špatného v Pardubicích pořád přebývá. Je to hluboce zakořeněné a bude třeba projet kompletně celý tým," hodnotí pardubická legenda Jiří Šejba, momentálně trenér prvoligového Prostějova.

Kousalova eskapáda ho zamrzela. "Hlava mi to nebere. Hokejista se má starat o co nejlepší výkony na ledě a v osobním životě stačí se takovým prohřeškům vyhnout. Místo aby byli kluci rádi, že si můžou našetřit na roky po kariéře, dělají takové nesmysly," kroutí Šejba hlavou.

"Kluci v tomhle naprosto ztrácí soudnost. Jaký je to vzor pro mladé hráče a pro ty, kteří přijdou do kabiny Pardubic? Hráči by měli být rádi za to, co mají, a ne to ještě takhle obracet proti sobě," pokračuje mistr světa z roku 1985, jenž má s Pardubicemi tři ligové tituly z československé éry.

Kousal, stejně jako Čáslava před dvěma lety, patří k nejzkušenějším hokejistům v šatně Dynama. Zahrál si na dvou světových šampionátech, ochutnal KHL, švýcarskou i švédskou ligu. O to více jeho přešlap zamrzí, sázelo se na něj jako na jednoho z tahounů.

Pozitivní změnou oproti předchozím malérům je přístup klubu. Do doby, než budou výsledky rozboru definitivní, je Kousal mimo mužstvo. Pokud se prokáže, že řídil pod vlivem drog, v Pardubicích na hodinu skončí.

Salfický pořád u týmu? Raději bez komentáře

Majitel Dědek se k problému postavil čelem, v Pardubicích se tentokrát nezatloukalo jako dříve. "Rozhodně je to správně. A vůbec nejsem proti zavedení namátkových testů uvnitř týmu, jak Petr říkal. Čas od času si vytáhnout hráče, kteří se mi nezdají. Měl by to být zdvihnutý prst pro všechny, takové věci do týmu nepatří," přikyvuje Šejba.

Východočechům, kteří vstoupili do sezony i s novým logem, se navíc nedaří ani na ledě. "Tým nevypadá na papíře špatně, slabší místo vidím u brankářů, ale to je můj názor," podotýká Šejba k dvojici Pavel Kantor, Ondřej Kacetl.

"Těžko se mi to hodnotí na dálku, v klubu už nejsem, ale po konci manažera Zbyňka Kusého to vypadá pořád skoro stejně. Chvilku se daří, pak to jde zase dolů," říká bývalý forvard.

Leccos o jeho názoru na dlouhodobou skladbu týmu napoví odpověď na tuto otázku. Co říkáte na to, že se na post sportovního ředitele neustále vrací Dušan Salfický? "Řekl bych 'no comment'. Opravdu bych to dále raději nerozváděl," odvětí s ironickým úsměvem.

Salfický není jediný, kdo tým sestavuje, ale v posledních neúspěšných letech se stal pro mnoho fanoušků symbolem úpadku Pardubic. I proto, že se v šatně Dynama opakovaně objevují hráči s nálepkou potížistů.

Kanadská posila s pověstí rapla

Ruský obránce Stěpan Zacharčuk v Rusku utekl od autonehody, jeho klub Nižněkamsk se ho zbavil. A nový hokejový domov našel v Pardubicích. V minulé sezoně svými výkony pomohl k záchraně, ale na start aktuálního ročníku se dostavil patrně nepřipravený a ve špatné kondici. Pardubice ho nyní posílají na hostování do Kladna.

Nejnovější posilou perníkářů je pro změnu kanadský útočník Anthony Camara, další hráč s pověstí vyloženého rapla. Při předchozích angažmá nejednou pykal za zkraty a fauly daleko přes čáru. V dánském Odense i švédském HV71 skončil kvůli porušení interních pravidel týmu.

"Nechci ho soudit, toho hráče pořádně neznám. Třeba to na ledě zblázní a Pardubicím pomůže, ale klub si na sebe šije bič, protože potížistů bylo za poslední roky až moc. Jak říkám, někdo ty hráče vybírá," míří Šejba opět na gesci sportovního ředitele.

Spolu s Kanaďanem Camarou přivedly Pardubice v posledních dnech také ověřeného slovenského obránce Marka Ďalogu, který už v Dynamu působil. Naopak mužstvo opustili loučící se Rolinek a Martin Kaut, jenž na konci října kvůli nejistotám okolo restartu ligy odešel do Švédska.

Pardubice po obnovení soutěže prohrály čtyřikrát v řadě a získaly jediný bod proti Zlínu. Celkem jich v součtu s vítězstvím v prodloužení s Plzní ze září mají za osm zápasů pouze tři a v extraligovém pořadí jim náleží poslední patnácté místo. Oproti čtrnáctému Motoru, který má také tři body, mají utkání k dobru.

V úterý Dynamo přivítá devátou Kometu a potřebuje nutně uspět.