Do extraligy klidně zase jako popelka. Jihlava by mohla hrát v Pelhřimově nebo Brodě

před 9 minutami

Jihlava trůní na čele první ligy a po roce usiluje o návrat mezi elitu. Jednatel Bedřich Ščerban počítá s tím, že by byla Dukla v hokejové extralize znovu nejchudším klubem, ale výzvu by rád přijal. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví také o plánu stavby multifunkční arény, kvůli které stráví Jihlava pár let v azylu.

Před finišem základní části první ligy se Jihlava drží ve vedení. Neměl jste po sestupu z extraligy lehké obavy, že to bude jinak?

Ani ne. Od začátku jsme věděli, co chceme a za čím jdeme. Vzhledem k našim možnostem a klubovému zázemí se nám podařilo sestavit tým, jak jsme chtěli. Očekávali jsme, že budeme hrát na špici a reálně pomýšlet na postup.

Okamžitý návrat do extraligy byl a je cílem pro tuto sezonu?

Jednoznačně, cíl je stanoven jasně.

Chtěl byste kádr před play off ještě doplnit?

V současné době nás trápí velký počet zraněných hráčů. V několika posledních zápasech jsme hráli jen na tři pětky, protože nemáme hráče. Navíc jsme od prvního mužstva stáhli juniory Lukáše Mareše nebo Matěje Valu, kteří se vrátili k juniorce, jež se ve své soutěži dostala do problémů. V současné době nám chybí devět lidí, což je obrovské množství. Rádi bychom sehnali útočníka, ale zatím se na trhu nedaří najít hráče, kterého bychom si mohli dovolit, kterého bychom chtěli a který by chtěl jít k nám.

Co vám ukázala minulá sezona v extralize vzhledem k budoucnosti Jihlavy a snaze o zapracování mezi elitou?

Šli jsme do extraligy s tím, že tam vstupujeme jako nejchudší klub. Měli jsme nejnižší rozpočet na první mužstvo, i oproti těm chudším klubům z extraligy skoro poloviční. Už v baráži jsme však deklarovali, že chceme do extraligy i za cenu, že budeme finanční popelkou, že se s tím budeme prát. Sezona ukázala, že to jde. Výkony a projev mužstva nebyly špatné, doplatili jsme na nezkušenost a nezvládli jsme závěr sezony v baráži.

Je extraliga pro Jihlavu dlouhodobě finančně udržitelná?

Beru to jako výzvu a výzev se nebojím. Máme cíl postoupit, i když jsem si vědom, že bychom v případě návratu do extraligy v porovnání s ostatními zase zápasili s financemi, ale to se nedá nic dělat. Pereme se s tou situací a myslím, že to jde velmi dobře.

Byl jste spokojený se zájmem fanoušků a partnerů o extraligu?

Ukázalo se, že Jihlava je hokejové město. Přestože jsme hráli ve spodních patrech tabulky, návštěvnost byla velmi dobrá. Průměrně chodilo kolem pěti tisíc lidí, což je na padesátitisícové město úžasné. V přepočtu na počet obyvatel města jsme byli třetí nejlepší v republice a myslím si, že i městu jsme ukázali, jaký hlad po hokeji tady je. Mám pocit, že i to přispělo k rozhodnutí postavit v Jihlavě multifunkční arénu.

Co s tím zájmem udělal sestup do první ligy?

Návštěvnost logicky klesla, ale z hlediska fanoušků v Jihlavě to hodně ovlivňují neatraktivní týmy. Celkovou návštěvnost nám prudce strhávají zápasy proti týmům jako Kadaň nebo Benátky. Na druhou stranu proti Kladnu nebo Českým Budějovicím chodí mezi třemi čtyřmi tisíci lidí, což na první ligu není špatné.

Co říkáte na to, jak se zatím v první lize rýsuje souboj dříve tradičních extraligových účastníků Jihlavy, Vsetína, Kladna a Českých Budějovic?

Je to úžasné, dělá to první ligu hodně atraktivní. Vnímáme to i na našich vzájemných soubojích, ať už co se týče návštěvnosti, nebo i streamování na internetu. Speciálně v Jihlavě jsou to zápasy, které táhnou.

Chtěl byste případně hrát extraligu s co nejvíce vlastními hráči?

Určitě. Asi si nelze myslet, že se dá hrát extraliga jen s odchovanci. To nezvládne nikdo. My jsme měli v minulé sezoně v týmu 11 odchovanců, což je velmi slušné číslo. Rádi bychom v této cestě pokračovali.

Zmínil jste stavbu multifunkční arény, která by měla vyrůst na místě, kde nyní dosluhuje Horácký zimní stadion. Toto řešení koalice jihlavského magistrátu se vám příliš nelíbilo, že?

Rozhodnutí postavit novou multifunkční arénu jsem vítal, deset let na tom tvrdě pracuju. Ale měl jsem jiný názor, líbil se mi systém, jaký mají v Göteborgu, kde hraje Frölunda. Mají tréninkové centrum v přibližně stejně staré hale jako my, akorát ji mají zrenovovanou, a do multifunkční arény Scandinavium jezdí pouze první mužstvo hrát zápasy. Tohle jsem prosazoval, ale padlo jiné rozhodnutí. I tak jsem za to rád a rozumím argumentu, že na dva velké stadiony plus malou tréninkovou halu Jihlava nemá peníze.

Jak dlouho ještě budete moct hrát na Horáckém stadionu?

V posledních dnech se tady vystřídalo několik architektů, jelikož se chtějí přihlásit do soutěže na vizuální podobu nové arény. Sami mi potvrdili, že vzhledem k stavu střechy Horáckého stadionu je výluka nevyhnutelná a v případě stavby nové haly na zelené louce by byla ještě delší. Z tohoto hlediska už i mně vychází současné řešení jako nejvýhodnější. Do května 2021 by měl fungovat stávající stadion, mezitím by se měl vybrat vítězný projekt a vše by mělo směřovat k zahájení stavby. Při optimálním souběhu věcí budeme hrát dva až tři roky mimo Jihlavu.

Máte předběžné domluvy, kde byste mohli hrát v azylu?

Setkal jsem se se starostou a vedením města Pelhřimov. Měl jsem z toho trochu strach, ale byli velmi pozitivně naladění. Říkali, že by to bylo pro Pelhřimov zajímavé, mohlo by to pomoct místnímu hokeji. Říkali, že jsou dokonce ochotní a připraveni udělat něco pro to, aby jejich stadion prošel licenčními podmínkami podle toho, v jaké soutěži budeme hrát. Dnes se setkám ještě se starostou Havlíčkova Brodu.

V Pelhřimově nebo Brodě byste chtěli hrát případně i extraligu?

Museli bychom žádat o výjimku, co se týče počtu diváků. Zimák v Brodě ani v Pelhřimově nenafoukneme. Předpokládám, že by se na to svaz díval shovívavě. Důvod stavby multifunkční arény je jasný a je i v zájmu svazu, aby u nás vyrostl další nový a hezký stadion. Zbývající podmínky ohledně zázemí nebo třeba práce video rozhodčího bychom samozřejmě museli splnit.

Mládežnické celky zůstanou v Jihlavě, kde je ještě malá hala?

Uděláme všechno pro to, aby ta hala zůstala v provozu. Máme přes 500 dětí, amatéři tady hrají jihlavskou ligu a okresní přebor, těch hodin ledu je potřeba sehnat opravdu hodně. Počítáme s tím, že i mládež, byť se jí to dotkne mnohem méně než prvního mužstva, by hrála některé zápasy mimo Jihlavu.