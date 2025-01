Sparta si v přípravě zastřílela proti norskému mistrovi, v akci byla i dánská posila

Fotbalisté Sparty zvládli vítězně generálku na jarní část sezony. Pražané v přípravném duelu v Marbelle v souboji úřadujících mistrů svých zemí porazili norský celek Bodö/Glimt 3:0 a na soustředění ve Španělsku po úvodním triumfu nad Malmö vyhráli i druhé utkání. Slavia v zápase proti polskému týmu Raków Čenstochová dotáhla ztrátu a remizovala 2:2.

V první půli utkání Sparty proti Bodö/Glimt otevřel skóre Victor Olatunji a po změně stran krátce po prostřídání sestavy přidali další góly Roman Mokrovics a Kryštof Daněk.

Dánský trenér Sparty Lars Friis ještě nenasadil staronovou posilu Jana Kuchtu, který po návratu z Midtjyllandu sledoval utkání jen jako divák. Zranění nepustilo do hry Lukáš Haraslína, Albiona Rrahmaniho, Indrita Tuciho a Eliase Cobbauta, kvůli nemoci chyběli Veljko Birmančevič s Mathiasem Rossem.

Ve 13. minutě se po Wiesnerově přihrávce prosadil Olatunji a navázal na branku ze zápasu proti Malmö. Norský přemožitel Bohemians 1905 v předloňské kvalifikaci Konferenční ligy pak měl několik šancí, ale brankáře Vindahla nepřekonal. Dánský gólman jako jediný odehrál celý zápas, zbytek základní sestavy Friis v 61. minutě kompletně prostřídal.

Za Letenské poprvé naskočila dánská posila Andersen a jeho tečovanou střelu doklepl do sítě Mokrovics. Hned za další minutu se prosadil Daněk a vzápětí ještě Pešek otřel svůj pokus z první o břevno.

"Utkání splnilo to, co jsme od něj očekávali. To znamená poslední testovací zápas před Ligou mistrů. Byly tam věci, které se nám povedly, na které jsme navázali ze zápasu s Malmö. Myslím, že dva góly padly po presinku. Pochopitelně tam byly i věci, které ještě budeme ladit, o kterých se budeme bavit. Máme na čem stavět," řekl klubové televizi nový asistent trenéra Sparty Michal Vávra.

"Jsme spokojení s tím, jak kluci přistupují ke každému dnu. Výsledky jsou pak jen odrazem toho, jak se každý den chováme, jak k tomu přistupujeme. Dobré soustředění. Máme ještě relativně dost času do zápasu Ligy mistrů zapracovat na některých věcech," dodal Vávra.

Sparta navázala na rok staré vítězství nad Bodö/Glimt 2:0 a teprve podruhé za posledních 12 zápasů udržela čisté konto. Přesně za týden Letenští vstoupí do jarní části sezony, v předposledním sedmém kole ligové fáze Ligy mistrů přivítají Inter Milán.

Slavia s Čenstochovou dotahovala

Slavia v úvodním zápase zimní přípravy na soustředění ve Španělsku remizovala s Čenstochovou 2:2. Druhý celek polské ligy po poločase vedl 2:0, lídr české nejvyšší soutěže ale vyrovnal. Po návratu z Karviné se prosadil Jannis-Fivos Botos a v 65. minutě se trefil Ondřej Lingr.

Trenér Pražanů Jindřich Trpišovský rozdělil mužstvo na dvě jedenáctky a každá z nich odehrála jednu půli. Výjimkou byl Pech, který střídal v 66. minutě. Papírově silnější jedenáctka paradoxně svůj poločas prohrála. Skóre ve 33. minutě otevřel povedenou střelou na zadní tyč Diaz a před pauzou si dal vlastní gól kapitán Bořil.

Po změně stran pomohlo štěstí i favoritovi, Botosovu ránu tečoval obránce za svého gólmana. Řecký záložník skóroval hned při prvním startu po návratu z hostování v Karviné. V 65. minutě zblízka hlavičkou po Pechově centru srovnal Lingr. Slavia vyhrála na rohové kopy 12:1, vítězný gól už ale nedala.

Na rozdíl od předloňského léta Pražané v přípravě Čenstochovou neporazili. O rok dříve vyřadili Raków v závěrečném předkole Konferenční ligy. Slávisté ve Španělsku odehrají o víkendu ještě generálku s Philadelphií, příští čtvrtek pak nastoupí k předposlednímu kolu ligové fáze Evropské ligy v Soluni proti PAOK.

Karviná porazila uzbecké šampiony

Fotbalisté Pardubic v utkání zimní Tipsport ligy přestříleli druholigový Žižkov 4:2 a v druhém zápase v přípravě poprvé zvítězili. Karviná na soustředění v Turecku porazila uzbecký Pachtakor 2:0, Olomouc v Dunajské Stredě podlehla Györu 1:3.

Pardubičtí po víkendové prohře 0:3 s Teplicemi ani proti Žižkovu nezačali dobře a od 13. minuty prohrávali poté, co nejlepší střelec druhé ligy Tomáš Necid suverénně proměnil penaltu. Po změně stran však favorit od 60. minuty vstřelil čtyři branky a skóre otočil.

Trefil se mimo jiné i nováček v dresu Východočechů albánský útočník Elmedin Rama. Za Žižkov pak v závěru z přímého kopu skóroval Jiří Sodoma, který se kvůli potížím se srdcem loučil s profesionální kariérou.

"Nejdůležitější pro nás je, že jsme to zvládli. Neproměnili jsme ale hodně šancí. Některé gólové příležitosti Žižkova jsme soupeři nabídli sami. Věřím, že nám zápas dal přesně to, co jsme potřebovali. Hlavně ve druhém poločase jsme si šli za vítězstvím a myslím, že jsme si ho zasloužili," řekl klubovému webu asistent trenéra Východočechů Milan Černý.

Utkání skupiny B Tipsport ligy v Praze v Xaverově řídil jako hlavní rozhodčí bývalý ligový záložník Zdeněk Folprecht. Nynější televizní expert měl navíc připevněný port, takže diváci mohli slyšet jeho komunikaci s hráči.

"Věřím tomu, že jsem zápas zvládl dobře. Ani v závěru se to nijak nezvrhlo a po závěrečném hvizdu bylo vše v pohodě. Jen jsem si potvrdil, že to rozhodně není žádná sranda. Každopádně to dnes byla jednorázová akce a aktuálně nehodlám nastartovat kariéru rozhodčího," citoval Folprechta web FAČR.

Karviná o vítězství nad Pachtakorem z Taškentu, který ovládl pět z posledních šesti sezon uzbecké ligy, rozhodla dvěma góly v úvodních 33 minutách.

"Jsme spokojeni s výsledkem i předvedenou hrou. Utkání bylo tvrdé, soupeř hrál mnohdy za hranou únosnosti a zákeřně. Nevoněl mu náš styl hry, což asi bylo pro Uzbeky frustrující," řekl klubovému webu asistent trenéra Karviné Marek Bielan.

Olomouc odehrála v zimní přípravě už čtvrtý zápas. Zvítězit zatím dokázala jen jednou, po úvodní porážce 2:3 s Čenstochovou inkasovala třikrát i od Györu. V polovině druhé půle snížil střídající Jáchym Šíp, ale devátý celek maďarské ligy vzápětí odpověděl z penalty.

"Soupeř nás přestřílel, protože využil své brankové příležitosti. My jsme ty, které jsme měli, proměnit nedokázali. Bylo to o efektivitě v koncovce. Proto odjíždíme s prohrou," podotkl trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Přípravná fotbalová utkání v Marbelle (Španělsko):

Sparta Praha - Bodö/Glimt 3:0 (1:0)

Branky: 13. Olatunji, 65. Mokrovics, 66. Daněk.

Sestava Sparty: Vindahl - Vitík (61. Uchenna), Panák (61. Ševínský), Sörensen (61. Zelený) - Wiesner (61. Pešek), Sadílek (61. Solbakken), Kairinen (61. Vydra), Laci (61. Andersen), Ryneš (61. Suchomel) - Krasniqi (61. Daněk), Olatunji (61. Mokrovics). Trenér: Friis.

Slavia Praha - Raków Čenstochová 2:2 (0:2)

Branky: 49. Botos, 65. Lingr - 34. Diaz, 41. vlastní Bořil.

Sestava Slavie:

I. poločas: Mandous - Holeš, Ogbu, Bořil - Douděra, Pech, Oscar, Diouf - Schranz, Provod - Chorý.

II. poločas: Markovič - Chaloupek, Zima, Konečný - Michez, Pech (66. Teah), Moses, Zmrzlý - Lingr, Botos - Chytil. Trenér: Trpišovský.

Přípravné fotbalové utkání v Turecku:

MFK Karviná - Pachtakor (Uzb.) 2:0 (2:0)

Branky: 1. Ayaosi, 33. Vallo.

Sestava Karviné:

I. poločas: Lapeš - Tomič, Endl, Boháč, Ražnatovič - Čavoš, Planka - Vallo, Ayaosi, Šigut - Vecheta.

II. poločas: Neuman - Raspopovič, Drobek, Krčík, Fleišman - Samko, Bužek - Zedníček, Ezeh, Singhateh - Vinícius. Trenér: Hyský.

Přípravný fotbalový turnaj Tipsport liga:

Skupina B (Praha-Xaverov):

FK Pardubice - Viktoria Žižkov 4:2 (0:1)

Branky: 60. Surzyn, 78. Rama, 82. Vacek, 90.+2 Brdička - 13. Necid z pen., 88. Sodoma.

Sestava Pardubic: Budinský - Surzyn, Trédl (46. Chukwuebuka), D. Šimek, Šehič - Míšek (74. Mukwelle), S. Šimek (61. Vacek) - Sychra, Darmovzal (61. Velasquez), Fila (61. Brdička) - Yahaya (61. Rama). Trenér: Střihavka.

Přípravné fotbalové utkání v Dunajské Stredě:

Sigma Olomouc - Györ 1:3 (0:1)

Branky: 69. Šíp - 27. Krivokapič, 65. Ouro, 71. Anton z pen.

Sestava Olomouce:

I. poločas: Stoppen - Slavíček (28. Hadaš), Dohnálek, Pokorný, Chvátal - Sylla, Breite - Navrátil, Zorvan, Mikulenka - Muritala.

II. poločas: Koutný - Hadaš, Dohnálek (65. Sylla), Pokorný (65. Cahel), Chvátal (61. Slavíček) - Kreida, Spáčil - Dele, Langer, Šíp - Fiala. Trenér: Janotka.