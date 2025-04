Bičík: Byla by chyba, kdyby se Slavia o Klimenta nesnažila. Sparta má už teď nevýhodu

"Olomoucký Jan Kliment jasně vede se sedmnácti trefami střeleckou tabulku. Počíná si skvěle, klobouk dolů. Má klasický čich na góly, dovede zakončit jakýmkoli způsobem. Považoval bych za chybu, kdyby se ho Slavia nesnažila v létě získat," říká bývalý brankář David Bičík v komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.

Slavia jde za titulem, přesvědčivě rozdrtila Karvinou na její půdě 4:0. Probírá se, zda je správné, aby proti mateřskému klubu nesměli nastoupit hráči poslaní na hostování. Ale tak to je, sám jsem to mnohokrát za svou kariéru zažil, kluby s tím počítají.

Pro Karvinou je nepříjemné, že nemá tak široký kádr, oslabení o tři členy základní sestavy je tedy citelné. Určitě to její výkon ovlivnilo.

Titul Slavii už nikdo nesebere, ale double nezíská - prohrála ve čtvrtfinále poháru s Olomoucí. Fanoušci trenéru Jindřichu Trpišovskému vyčítají, že hodně protočil sestavu, když největší opory šetřil ani nemusel.

Kdyby vedla ligu o pár bodů, dalo by se to pochopit, ale s takovým náskokem se bát, že nějaké případné zranění mužstvo oslabí, je zbytečné. Probíralo se, že Slavii chybělo nasazení, emoce, hlava, což bylo přisuzováno změněné sestavě.

Já si však myslím, že hráči z lavičky by měli dostávat příležitost. Jestli nastupují pouze jednou za čtrnáct dní na pár minut ke konci často už rozhodnutých zápasů, tak si pozornost určitě zaslouží.

Odvádějí skvělou práci na tréninku, mají příkladný přístup, jsou spolehliví, dokládají fyzickou výkonnost. Jinak by v mužstvu nebyli. A trenér by měl vědět, jak na tom jsou, nemůže mužstvo zvládat všechno ve třinácti lidech. Zápas Slavii nevyšel, hodil bych to za hlavu, jel dál a užíval si titul.

Dvakrát se v Karviné trefil Vasil Kušej. Už podruhé - před tím doma proti Hradci - mužstvu moc pomohl, prosadil se v pravou chvíli, kdy to tým moc potřeboval, protože se Tomáš Chorý potýká se zdravotními potížemi a Mojmír Chytil stál za vyloučení v derby.

Přišla šance a Kušej ji bezezbytku využil. Mně se vždycky líbil, je přes menší postavu v souboji odolný, zpevněný. Jen potvrzuje, proč ho Slavia tolik chtěla.

Ani jeden tým bojující o druhé místo nezaváhal, už teď je jasné, že do nadstavby se na něj nedostane obhájce Sparta. Výhoda domácího prostředí je moc důležitá, čekají ji těžké venkovní zápasy. I ty může zvládnout, ale doma je doma, cítíte úplně jinou podporu. Boj o stříbrnou příčku bude nesmírně zajímavý.

Na Bohemce pochybil čtvrtý sudí

Zatím na ní stojí Viktoria Plzeň, která podruhé vyhrála - po pohárovém klání - na půdě Bohemians, což je hodně obtížné. Bude se však i nadále diskutovat o neuznaném gólu na 1:2, který v 71. minutě vstřelil kapitán domácích Lukáš Hůlka.

Po vzájemném střetu byli ošetřováni Adam Kadlec a Cadu. Museli za hřiště, čtvrtý rozhodčí je pustil na plochu v rozporu s pravidly, kdy ještě nebyla hra znovu zahájena. A Kadlec hlavou přihrál na gól. Naprosto chápu, že se oba týmy rozčilovaly a cítily poškozeny.

Hosté argumentovali, že nemůže platit gól, který dosáhl soupeř v rozporu s pravidly. Domácí upozorňovali, že hráče čtvrtý rozhodčí pustil. Hodně složitá situace. Nedávám vinu hlavnímu, ten se soustředil na střety před brankou, nemohl vědět, co se děje šedesát metrů od něj.

Nejvíce pochybil čtvrtý arbitr, ale byl přesvědčený, že už hra byla zahájena, že rohový kop byl proveden, kdežto hráč, který centroval, ho zpozdil. Za předčasné vběhnutí ještě byli oba hráči napomínáni, ale disciplinárka jim nejspíš kartu zruší.

Nabízí se jedině, jestli měl VAR do toho vstoupit, zda mu to přísluší. Jestli má zasahovat úplně do všeho. Minule v Karviné se odhalilo, že byl chybně provedený aut, byl tam přešlap, ale situace se už nezkoumala. Jak jsem řekl - chápu obě strany a nemám z toho dobrý pocit. (komise rozhodčích dnes potvrdila, že VAR vstoupil do dění oprávněně, branka neplatila správně a čtvrtý sudí "neakceptovatelně chyboval" - pozn. Aktuálně.cz)

Baník Ostrava si výhrou na Dukle podržel třetí příčku a dvoubodový odstup od Sparty. Souhlasím s trenérem domácích Petrem Radou, že dostat rozhodující gól v nastavení ze standardní situace je děsivé, nabíhající hráč se musí uhlídat. To je hrubá chyba, která se neměla stát. Dukla přišla o bod, který by se jí hodil.

Na druhé straně je třeba pochválit a ocenit přístup Baníku. Nechci prohlašovat, že si šel za vítězstvím, ale hrál na něj, pořád byl sympaticky aktivní, vytvářel si šance a střelecké pozice. Udělal pro výhru maximum, nespokojil se s remízou.

A ještě bych ocenil brankáře Dominika Holce. Znám ho ze Sparty, je to vynikající gólman a Baník svými zákroky drží.

Boleslav? Počkal bych po lize

Na Letnou vyběhla Mladá Boleslav s novým trenérem Josefem Jinochem, švédský kouč Andreas Bränström sám odstoupil z rodinných důvodů. Jeho konec se proslýchal už delší dobu, divil jsem se, že klub neučinil žádné oficiální prohlášení a ponechal prostor spekulacím. Teď je jasno.

Mužstvo převzal Jinoch, který je však zároveň sportovním ředitelem a jen vlastně zaskakuje. Mluvilo se, že má přijít Martin Svědík, ale ten podepsal Zbrojovce Brno. Boleslav asi neměla nikoho připraveného, sáhla do vlastních zdrojů, což je logické.

Nemyslím si, že na lavičku vedení někoho do konce sezony přivede, spíš je rozumnější ponechat stávající realizační tým. Nikoho narychlo neshánět, provést si důkladnou analýzu a pořádně se přichystat na další ročník. Včetně angažování nového trenéra.

Do první šestky se tlačí Slovan Liberec, v přímém souboji porazil Hradec Králové, teď ho na závěr čeká další přímý střet s Karvinou. To je pro soutěž velké osvěžení. Slovan nyní prokazuje stabilní výkonnost, podařilo se mu zimní posílení, litevský útočník Raimonds Krollis střílí důležité góly.

Zahrát si v nadstavbě v nejsilnější skupině je pro Liberec nesmírně důležité. Porazil sice Spartu, ale musí prokázat, že je schopen vládnoucím týmům vzdorovat pravidelně.

Teď by si to mohli opět vyzkoušet. Je to vzpruha pro celkový vývoj klubu, nejen finanční, ale především motivace pro hráče, získávání zkušeností.

O Klimentovi musí špička přemýšlet

Se sedmnácti trefami vede střeleckou tabulku jasně olomoucký Jan Kliment. Já netipoval, že bude nejlepší, ale počíná si skvěle, klobouk dolů. Má klasický čich na góly, dovede zakončit jakýmkoli způsobem: pravou, levou, hlavou, bezpečně proměňuje penalty a jejich provedení mění. V Plzni se tolik sice neprosadil, ale teď chytil báječnou střeleckou formu.

Spekuluje se, že se ho v létě pokusí získat Slavia. Nabízí se to, byla by chyba, kdyby o něm mančafty, které hrají ve špičce, nepřemýšlely. V Plzni už, pravda, byl a moc se neprosadil, ovšem teď má úplně jinou formu.

Určitě by se hodil i Spartě, a pokud jde o Slavii, tak ta půjde do Ligy mistrů a bude potřebovat široký kádr nabitý kvalitními fotbalisty, kteří mají skvělou formu teď, ne někdy v budoucnosti třeba za pět let.

A že už má Slavia Kušeje, Chorého a Chytila? Kliment je jiný typ než Kušej, takže by se mohli vhodně doplňovat, a Chorý má také odlišný styl hry. Takže jediná podoba je případně s Chytilem, ale těch zápasů bude fakt tolik, že šanci určitě dostanou všichni.

Považoval bych za chybu, kdyby se Slavia o Klimenta nesnažila.