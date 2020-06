Sparta - Plzeň 2:0. Semifinále poháru v režii Pražanů, Kozák hlavou navýšil vedení

Vítěz celého poháru má letos jistý nikoliv postup do základní skupiny Evropské ligy, ale jen do závěrečného předkola. A to se bude hrát, jak dnes rozhodla UEFA, jen na jeden zápas, přičemž pořadatel bude vybrán losem. Třetí klub z ligy a vítěz domácího play off (o poháry) budou nasazeni do třetího předkola Evropské ligy, které se rovněž hraje na jeden zápas.