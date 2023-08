Zahraniční ligy: Heroické vzepětí Liverpoolu. V Newcastlu otočil zápas i v deseti

Fotbalisté Manchesteru City zvítězili 2:1 na hřišti Sheffieldu a jako jediný tým v anglické lize mají po třech kolech plný počet bodů. O výhře obhájců titulu rozhodl v 88. minutě záložník Rodri. Fotbalisté Liverpoolu navzdory dlouhému oslabení otočili duel v Newcastlu a díky gólům Darwina Núňeze zvítězili 2:1.

V prvním poločase utkání Sheffield - Manchester City neproměnil penaltu kanonýr Haaland, který trefil jen tyč. "Citizens" zužitkovali drtivý tlak až po změně stran. Grealish přetaženým centrem našel na zadní tyči Haalanda a ten hlavou zaznamenal třetí gól v ligovém ročníku.

Manchester soupeře přestřílel 30:6, přesto o vítězství téměř přišel. V 85. minutě srovnal křižnou střelou Bogle, o tři minuty později ale rozhodl nekompromisní ránou Rodri. Sheffield nebodoval ani ve třetím zápase po návratu mezi elitu.

Newcastle otevřel skóre v 25. minutě, kdy chybu Alexandera-Arnolda využil skórující Gordon. Vzápětí navíc Van Dijk podrazil unikajícího Isaka a dostal červenou kartu. "Reds" dohrávali v oslabení stejně jako v minulém kole proti Bournemouthu a opět dovedli utkání do vítězného konce.

Núňez nejprve v 81. minutě zakončil brejk z pravé strany přesnou křižnou střelou a ve třetí minutě nastavení takřka totožnou brankou rozhodl. "Straky" nezdolaly Liverpool počtrnácté v řadě, popáté za sebou s ním navíc prohrály.

Anglická fotbalová liga - 3. kolo:

Burnley - Aston Villa 1:3 (47. Foster - 8. a 20. Cash, 61. Diaby), Sheffield United - Manchester City 1:2 (85. Bogle - 63. Haaland, 88. Rodri), Newcastle - Liverpool 1:2 (25. Gordon - 81. a 90.+3 Núňez).

1. Manchester City 3 3 0 0 6:1 9 2. West Ham United 3 2 1 0 7:3 7 3. Tottenham 3 2 1 0 6:2 7 4. Liverpool 3 2 1 0 6:3 7 5. Arsenal 3 2 1 0 5:3 7 6. Brighton 3 2 0 1 9:5 6 7. Aston Villa 3 2 0 1 8:6 6 8. Manchester United 3 2 0 1 4:4 6 9. Brentford 3 1 2 0 6:3 5 10. Chelsea 3 1 1 1 5:4 4 11. Crystal Palace 3 1 1 1 2:2 4 12. Fulham 3 1 1 1 3:5 4 13. Newcastle 3 1 0 2 6:4 3 14. Nottingham 3 1 0 2 5:6 3 15. Wolverhampton 3 1 0 2 2:5 3 16. Bournemouth 3 0 1 2 2:6 1 17. Sheffield United 3 0 0 3 2:5 0 18. Burnley 2 0 0 2 1:6 0 19. Luton 2 0 0 2 1:7 0 20. Everton 3 0 0 3 0:6 0

Kane se opět uvedl

Fotbalisté Bayernu Mnichov zvládli i druhý zápas nové sezony německé ligy, dnes doma porazili 3:1 Augsburg. Dvěma góly přispěl k vítězství anglický útočník Harry Kane. Český brankář Tomáš Koubek sledoval porážku svého týmu z lavičky náhradníků. Ve druhém dnešním duelu Mohuč remizovala 1:1 s Frankfurtem.

Bayern se ujal vedení po Uduokhaiově vlastním gólu a ve 40. minutě zvýšil z penalty Kane. Hvězdná letní posila bavorského velkoklubu přidala druhý zásah v 69. minutě, kdy usměrnila do sítě Daviesův centr z levé strany. Kane gólově navázal na trefu z úvodního kola proti Brémám (4:0).

Bayern si poradil s neoblíbeným soupeřem, se kterým měl v minulých dvou sezonách vyrovnanou bilanci dvou ligových výher i proher. Nic na tom nezměnilo ani Beljovo snížení v závěru.

Německá fotbalová liga - 2. kolo:

Mohuč - Eintracht Frankfurt 1:1 (25. I Če-song - 90.+1 Marmúš), Bayern Mnichov - Augsburg 3:1 (32. vlastní Uduokhai, 40. z pen. a 69. Kane - 86. Beljo).

1. Union Berlín 2 2 0 0 8:2 6 2. Bayern Mnichov 2 2 0 0 7:1 6 3. Leverkusen 2 2 0 0 6:2 6 4. Wolfsburg 2 2 0 0 4:1 6 5. Freiburg 2 2 0 0 3:1 6 6. Dortmund 2 1 1 0 2:1 4 Eintracht Frankfurt 2 1 1 0 2:1 4 8. Lipsko 2 1 0 1 7:4 3 9. Stuttgart 2 1 0 1 6:5 3 10. Hoffenheim 2 1 0 1 4:4 3 11. Augsburg 2 0 1 1 5:7 1 12. Mönchengladbach 2 0 1 1 4:7 1 13. Mohuč 2 0 1 1 2:5 1 14. Bochum 2 0 1 1 1:6 1 15. Kolín nad Rýnem 2 0 0 2 1:3 0 16. Heidenheim 2 0 0 2 2:5 0 17. Darmstadt 2 0 0 2 1:5 0 18. Brémy 2 0 0 2 0:5 0

Barcelona v přestřelce udolala Villarreal

Barcelona ve třetím kole španělské ligy ztratila ve Villarrealu dvougólové vedení, po následném dalším obratu ale nakonec zvítězila 4:3. V 71. minutě rozhodl premiérovou trefou v sezoně hvězdný útočník Robert Lewandowski.

Katalánci vedli po gólech Gaviho a De Jonga už po čtvrthodině 2:0, ještě do poločasové pauzy ale srovnali Foyth se Sörlothem. V 50. minutě dokonal obrat obstřelem na zadní tyč Baena, v 68. minutě ale znovu srovnal Torres a vzápětí po Yamalově střele do tyče dorazil míč do odkryté brány Lewandowski.

Katalánci zdolali dnešního soupeře potřetí za sebou a na vedoucí Real Madrid ztrácejí dva body. Villarreal prohrál i druhý domácí zápas ligového ročníku.

Španělská fotbalová liga - 3. kolo:

Villarreal - FC Barcelona 3:4 (26. Foyth, 40. Sörloth, 50. Baena - 12. Gavi, 15. De Jong, 68. Torres, 71. Lewandowski).