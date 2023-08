Slavia doplatila v Jablonci na otřesný závěr poločasu, Klokanům trefil body Kovařík

Fotbalisté Slavie v letošním ročníku Fortuna:Ligy poprvé ztratili body. V 6. kole nejvyšší soutěže pouze remizovali v Jablonci 1:1. Z plného zisku se naopak radovali fotbalisté Bohemians, kteří porazili Hradec Králové 2:1, a Olomouce, jež přehrála 2:0 Liberec.

Fotbalisté pražské Slavie v šestém kole první ligy jen remizovali v Jablonci 1:1 a poprvé v sezoně nejvyšší soutěže nezvítězili. Domácí poslal na začátku 44. minuty do vedení Dominik Pleštil, tři minuty po změně stran srovnal bývalý obránce Severočechů Tomáš Holeš. Ve 42. minutě za bezbrankového stavu neproměnil hostující Václav Jurečka penaltu.

První liga už nemá žádný bodově stoprocentní tým, před Slavii se může v případě podvečerního vítězství nad Karvinou o skóre dostat obhájce titulu Sparta. Vršovičtí v nejvyšší soutěži nevyhráli poprvé po osmi zápasech a nedokázali se ideálně naladit na čtvrteční venkovní odvetu závěrečného 4. předkola Evropské ligy s Luhanskem, proti němuž budou hájit domácí náskok 2:0. Jablonec ani v šestém soutěžním utkání pod trenérem Radoslavem Látalem nezvítězil, Slavii ale dokázal po čtyřech duelech obrat o body.

Kouč Slavie Trpišovský udělal hned osm změn v základní sestavě oproti čtvrtečnímu domácímu utkání s Luhanskem, v zahajovací jedenáctce zůstali jen Provod, Holeš a brankář Kolář. Jablonečtí začali bez klasického útočníka, na hrotu operoval obvyklý křídelník Pleštil.

Jako první ve 12. minutě zahrozili Pražané, Tijani ale po Tomičově přihrávce zblízka těsně minul a nenavázal na vítězné branky z posledních dvou zápasů s Ostravou a Luhanskem. Na opačné straně nebezpečně vypálil Pleštil.

Pražané sice měli podle očekávání převahu, do gólových šancí je ale jablonecká defenziva moc nepouštěla. V 41. minutě ale dostali slávisté velkou možnost na otevření skóre. Jurečka opakovanou střelou po přímém kopu lehce zasáhl ve vápně do ruky Čanturišviliho a sudí Černý po dlouhé konzultaci s videorozhodčím a přezkoumání situace nařídil penaltu.

Jurečka však pokutový kop neumístil dobře a jen nechal vyniknout gólmana Hanuše. Nejlepší střelec minulé ligové sezony se tak ani tentokrát nedočkal první branky v tomto ročníku nejvyšší soutěže.

O chvíli později bylo s hosty ještě hůře. Po ztrátě na útočné polovině postupoval do brejku Jovovič, který vysunul do vápna Pleštila a ten z úhlu přehodil brankáře Koláře. Čtyřiadvacetiletý hráč skóroval poprvé v sezoně a po jarním hostování v Teplicích se v soutěžním duelu trefil za Jablonec po dvou letech. Hosté mohli ještě do pauzy srovnat, Tijani v dlouhém nastavení zblízka překonal Hanuše, ale videorozhodčí odhalil předchozí ofsajd Jurečky.

Trpišovský po poločase hned třikrát vystřídal a na trávník poslal čerstvé Juráska a opory zálohy Zafeirise a Ševčíka. Vršovičtí začali aktivně a hned ve 48. minutě srovnali. Bořilovu ránu zpoza vápna Hanuš s námahou vyrazil a nepokrytý Holeš doklepl míč pod břevno. Někdejší jablonecký obránce se v lize prosadil poprvé od předloňského prosince.

V 67. minutě mířil vedle domácí Jovovič. S blížícím se závěrem slávisté opět stupňovali svou převahu. V 82. minutě Chytil trefil jen boční síť, následně Jurečkovu střelu ve vápně zblokoval Hurtado. Tři minuty před koncem Jurečka po rohu zblízka dotlačil míč do sítě, ale videorozhodčí odhalil, že v ofsajdu stojící Bořil clonil Hanušovi a gól neplatil.

V nastavení pak Zafeiris z přímého kopu z výhodné pozice zamířil těsně vedle. Severočeši, kteří v minulém domácím utkání utrpěli debakl 1:5 se Spartou, už cenný bod uhájili a připsali si už čtvrtý nerozhodný výsledek v sezoně. V tabulce jsou předposlední.

Bohemians doma konečně vyhráli

Bohemians 1905 porazili Hradec Králové 2:1 a připsali si premiérové domácí vítězství v sezoně nejvyšší soutěže. Oba góly "Klokanů" vstřelil Jan Kovařík, za hosty vyrovnával na průběžných 1:1 Jakub Kučera. Výhra Pražany posunula na šesté místo, Východočeši, kteří venku v ligovém ročníku získali jediný bod, jsou v neúplné tabulce desátí.

Trenér Bohemians Jaroslav Veselý si pochvaloval, že jeho tým po dvou ligových porážkách za sebou zabral. "Hodnotil bych to jako jedno z našich nejpovedenějších vystoupení za poslední dobu. Určitě byla šance na daleko větší skóre než 2:1. Potřebovali jsme nejen výsledek, který byl primární, ale i takovýhle výkon. Naše výhra je zasloužená a věřím, že nás to nakopne," řekl Veselý na tiskové konferenci.

Hradec se už musel obejít bez krajního hráče Gabriela, jenž v týdnu odešel do dánského Midtjyllandu, a defenziva byla bez něj hodně zranitelná. Veselý po prohře 0:3 v Českých Budějovicích změnil sestavu na čtyřech místech. Naskočili do ní útočník Prekop, záložníci Hrubý s Kovaříkem a poprvé v sezoně obránce Kadlec.

Jeden z nováčků Kovařík se v osmé minutě uvedl výstavní ranou zpoza šestnáctky přesně pod břevno. Pětatřicetiletý křídelník skóroval poprvé od dubna. "Musím se přiznat, že góly od horní tyče se mi hodně líbí, takže asi ho budu řadit vysoko. Nevím, jestli úplně nejhezčí v kariéře, v minulé sezoně na stejnou bránu jsem s Boleslaví taky trefil krásný," uvedl Kovářík.

"Rozhodčí zkoumali, jestli to nebude ofsajd kvůli stínění gólmanovi. Už v minulém zápase se Slováckem mi vzali gól kvůli docela velkému ofsajdu, tak jsem doufal, že teď už mi to nezruší," doplnil bývalý hráč Plzně či Jablonce.

Domácí byli při chuti, střely Hrubého a Prekopa ještě brankář Bajza vyrazil, proti Křapkově dorážce byl bezmocný, ale gól po zásahu videorozhodčího neplatil kvůli ofsajdu.

Ve 38. minutě našel Prekop dlouhým pasem za obranu nabíhajícího Matouška, ale jeho sólo Bajza zneškodnil. Souboj této dvojice se opakoval v nastavení prvního dějství, kdy královéhradecký gólman váhal s rozehrávkou, Matoušek mu míč vypíchl, ale branku přestřelil. Na druhé straně byl Reichl, který ještě na jaře chytal v Hradci, skoro bez práce. S ojedinělou střelou kapitána Kodeše si poradil.

"V prvním poločase jsme podali špatný výkon. Chtěli jsme s Bohemkou soutěžit v parametrech, ve kterých je to v Ďolíčku těžké. Hráli jsme pomalu, ztráceli jsme míče. Opticky jsme sice možná byli více na míči, ale šance měli domácí," uvedl trenér Hradce Jozef Weber, jenž v minulosti vedl Bohemians.

Hostující kouč reagoval o přestávce hned trojitým střídáním s cílem posílit ofenzivu, ale první velké šance si vytvořili Bohemians. Prekop, po něm Köstl a znovu Matoušek měli dost času i prostoru na zakončení, ale nezamířili přesně.

V 67. minutě Vašulín našel v šestnáctce Kučeru a ten pohotově vyrovnal druhým ligovým gólem v ročníku. "Ve druhém poločase jsme měli jedinou hlušší pasáž, při které jsme inkasovali branku. V tu chvíli jsem se bál, abychom ještě utkání neprohráli. Kluci ale skvěle zareagovali a dokázali jsme odpovědět brankou," pochvaloval si Veselý.

O sedm minut později si Kovařík v klidu zpracoval míč před brankou a znovu strhl vedení na stranu domácích. Během dnešního utkání tak vstřelil stejně branek jako za celou minulou ligovou sezonu.

"Klokani" vyhráli v Dolíčku poprvé po čtyřech ligových zápasech od dubna, kdy tady porazili Jablonec 4:1. Bohemians doma nad Hradcem v nejvyšší soutěži zvítězili poprvé od roku 2010 a po pěti zápasech.

"Do druhé půle jsme udělali změny v sestavě i v rozestavění. Potom jsme se zvedli, dali jsme vyrovnávací branku. Ve chvíli, kdy zápas vypadal nejvyrovnanější, jsme paradoxně dostali druhý gól. Ale prohráli jsme zaslouženě," připustil Weber.

Olomouc je třetí

Olomouc porazila Liberec 2:0, zvítězila i ve třetím domácím zápase sezony v neúplné tabulce se vrátila na třetí místo. Branky Sigmy vstřelili v 54. minutě z penalty Lukáš Juliš a 65. minutě Jakub Pokorný. Severočeši venku po úvodních dvou remízách poprvé v ligovém ročníku prohráli a jsou osmí.

"Za druhou půli jsme si vítězství zasloužili, na tomto výkonu musíme stavět a od něj se odrazit do dalších zápasů," řekl domácí trenér Václav Jílek na tiskové konferenci.

Úvod utkání se odehrával spíše ve středu hřiště, obranné formace obou týmů nepustily soupeře do pokutového území a tak se pokusy o zteč branky promítly pouze do střel ze střední vzdálenosti. Domácí Vodháněl ani liberecký Doumbia však nezamířili přesně.

Sigma postupem času získávala územní převahu, kterou ale Severočeši, jimž chyběl zraněný záložník Frýdek, s přehledem eliminovali. Střelu hostujícího Kulenoviče zase zlikvidoval brankář Macík. "V první půli jsme byli herně lepší, ale brzdila nás finální fáze. Někdy jsme stříleli jako dorostenci," prohlásil liberecký trenér Luboš Kozel.

Olomoučtí po přestávce zvýšili důraz v útočné fázi, zpřesnili a zrychlili kombinaci, za což byli brzy odměněni. Centr Vodháněla trefil v pokutovém území ruku Varfolomejeva a nařízený pokutový kop bezpečně proměnil Juliš. Domácí útočník zaznamenal třetí ligovou branku v sezoně.

Liberečtí v 63. minutě třemi střídáními posílili ofenzivu, ale než se stihli na hřišti zformovat, inkasovali podruhé. Po Pospíšilově rohovém kopu se v šestnáctce prosadil volný Pokorný. Olomoucký obránce v sezoně nejvyšší soutěže skóroval poprvé. "Vše se sešlo, jak mělo, byl to nacvičený signál," řekl novinářům Pokorný, který nastoupil do zápasu po jednom tréninku a týdenním výpadku kvůli zranění.

Hanáci po druhé brance ubrali z ofenzivního tempa, hosté se více dostali do hry a taky před Macíka. Kulenovičovo zakončení však nemělo důraz, střela Chaluše zase postrádala přesnost. Sigma nakonec vítězství bez potíží uhájila a doma s Libercem neprohrála devátý ligový duel za sebou. "Jsem spokojen s výhrou nad silným soupeřem, který patří do horní poloviny tabulky," radoval se Jílek. "Výhra domácích byla zasloužená," souhlasil Kozel.

6. kolo Fortuna:Ligy:

FK Jablonec - Slavia Praha 1:1 (1:0)

Branky: 44. Pleštil - 48. Holeš. Rozhodčí: Černý - Kubr, Volf - Petřík (video). ŽK: Hurtado, Slávik, F. Souček, Hübschman, Látal (trenér), Pařízek (asistent trenéra) - Tijani, Bořil, Ogbu, Trpišovský (trenér), Houštecký (asistent trenéra). Diváci: 4511.

Jablonec: Hanuš - Slávik, Tekijaški, Hurtado, Polidar - Hübschman, F. Souček - Čanturišvili (90.+4 Štěpánek), Kratochvíl, Jovovič (69. Černák) - Pleštil (62. Drchal). Trenér: Látal.

Slavia: Kolář - Holeš, Ogbu, Bořil - Tomič (80. Douděra), Hromada (46. Zafeiris), Wallem (46. Ševčík), Provod - Van Buren (46. Jurásek), Jurečka - Tijani (61. Chytil). Trenér: Trpišovský.

Bohemians Praha 1905 - FC Hradec Králové 2:1 (1:0)

Branky: 8. a 74. Kovařík - 67. Kučera. Rozhodčí: Batík - Paták, Dohnálek - Adámková (video). ŽK: Křapka, Kadlec, Beran, Hybš, Kozák, Köstl, Reichl - Leibl. Klíma, Kodeš, Šašinka. Diváci: 4379.

Bohemians: Reichl - Kadlec (68. Dostál), Křapka, Hybš - Köstl, Hůlka, Hrubý, Kovařík - Matoušek (73. Mužík), Beran (90.+2 Jindřišek) - Prekop (73. Kozák). Trenér: Veselý.

Hradec: Bajza - Klíma, Heidenreich, Leibl (46. Šašinka) - Kučera, Kodeš, Dancák (79. Pudhorocký), Horák (86. Ševčík) - Pilař (46. Harazim), Krejčí (46. Juliš) - Vašulín. Trenér: Weber.

Sigma Olomouc - Slovan Liberec 2:0 (0:0)

Branky: 54. Juliš z pen. 65. Pokorný. Rozhodčí: Hocek - Nádvorník, Kotalík - Kocourek (video). ŽK: Breite, Pospíšil, Muritala - Doumbia. Diváci: 3594.

Olomouc: Macík - Chvátal, Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Pospíšil, Breite (80. Sláma) - Vodháněl, Fortelný (60. Zorvan), Navrátil (90. Kramář) - Juliš (80. Muritala). Trenér: Jílek.

Liberec: Vliegen - Mikula, Chaluš, Purzitidis - Fukala (63. Rabušic), Doumbia (83. Lexa), Varfolomejev (63. Červ), Preisler (63. Penner) - Tupta (72. Hudák) - Ghali, Kulenovič. Trenér: Kozel.

