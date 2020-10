Barcelona - Real Madrid 1:1. Divoký úvod šlágru, na trefu Valverdeho odpověděl Fati

Hostující Real Madrid je na tom tabulkově o něco lépe, po pěti duelech má na svém kontě 10 bodů a je třetí, přesto i Madridští před týdnem poprvé prohráli, když doma překvapivě nestačili na nováčka z Cadize. Nepovedené období navíc korunovali i špatným vstupem do Ligy mistrů, když doma podlehli ukrajinskému Šachťaru Doněck 2:3. Do týmu by se měl vrátit v týdnu absentující Sergio Ramos, naopak chybě bude dlouhodobě zraněný Eden Hazard.