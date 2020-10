Nevídaný úkaz. Má Real finanční potíže? V létě za přestupy neutratil ani korunu

Včera se ve většině evropských lig uzavřelo letní přestupové okno. Kvůli koronavirové nákaze bylo nezvykle dlouhé. Přesto Real Madrid nevyužil příležitost k posílení týmu a rozhodl se neutrácet.

Klub ještě před začátkem léta avizoval, že se nechystá příliš posilovat. Přestože se to mnohým expertům a fanouškům zdálo nepravděpodobné, Real tentokrát opravdu nikoho nekoupil.

Finančně je dokonce v takové situaci, že sáhl během epidemie koronaviru ke snížení platu hráčů. Silná vlna onemocnění ve Španělsku zasáhla údajně ekonomiku klubu natolik, že se vedení rozhodlo ještě před startem přestupového okna nikoho nového nepodepsat. A to přesto, že podle deníku Marca se mu příští sezonu povedlo finančně zajistit.

Přestože sportovní odvětví je koronavirem ekonomicky silně zasaženo, na přestupových trzích to v létě nebylo znát tak markantně, jak by se dalo čekat. Utrácení sice nebylo tak opulentní jako obvykle, přesto hráči měnili dresy poměrně živelně. A to jak v evropské špičce, tak v klubech druhého evropského sledu i například v Česku.

Španělská média přesto mají za hlavní důvod chování Realu finanční nestabilitu klubu. Jedinými "příchody" tak jsou Martin Odegaard, Álvaro Odriozola a Andrij Lunin, kteří se na Santiago Bernabeu vrátili z hostování v jiných klubech.

Opačným směrem pak putovali Ašraf Hakimi (Inter Milán), Sergio Reguilón (Tottenham) či Gareth Bale (Tottenham, hostování). Společně s dalšími odchody tak vydělali v Madridu přes 100 milionů eur a ušetřili další peníze za nákladné platy, například právě Balea.

Finanční problémy měla údajně letos i Barcelona, která kvůli nedostatku peněz nepřivedla útočníka Memphise Depaye. Podle šéfa Lyonu Jeana-Michaela Aulase za něj nedokázala vyplatit 60 milionů eur.

Deník Marca zároveň upozorňuje, že ostatní silné kluby na kontinentu v létě utrácely. Příkladem může být Chelsea, která přivedla z Německa Timo Wernera a Kaie Havertze nebo Bayern Mnichov. Ten představil Leroye Saného (Manchester City), Bounu Sarra (Marseille), Marca Rocu (Espanyol) nebo Douhlase Costu (Juventus).