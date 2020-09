Barcelona začala vysokou výhrou. Messi dal gól, ale zastínil ho teenager Fati

Americký deník New York Times získal přístup k daňovým přiznáním prezidenta Donalda Trumpa za posledních dvacet let. Vyplývá z nich mimo jiné, že za volební rok 2016 odvedl na daních pouze 750 dolarů, v přepočtu zhruba 17 517 korun. Stejně podle dokumentů zaplatil i v prvním roce v Bílém domě. Źádné daně z příjmu pak neplatil v předchozích 10 z 15 let, hlavně kvůli tomu, že nahlásil vyšší finanční ztráty než byly jeho výdělky.