Vaclíkovi spoluhráči porušili španělská nařízení a uspořádali zahradní párty

Skupinka fotbalistů Sevilly si vysloužila ostrou kritiku za porušení opatření proti koronaviru.

V době, kdy se španělská liga po částečném uvolnění karantény snaží o postupný návrat k tréninku a dohrání sezony, uspořádali spoluhráči brankáře Tomáše Vaclíka Luuk de Jong, Ever Banega, Lucas Ocampos a Franco Vázquez zahradní párty se svými partnerkami a dalšími přáteli.

Vše se provalilo poté, co manželka argentinského reprezentanta Banegy umístila fotky z oslavy na instagram. Přestože je rychle zase odstranila, pozornosti neunikly. Párty se zúčastnilo minimálně dvanáct lidí, přestože je momentálně ve Španělsku povoleno shromáždění maximálně deseti osob.

Hráči se dnes za sobotní oslavu zástupcům klubu, fanouškům i celé veřejnosti omluvili. "Bylo to rodinné a přátelské setkání. Už se to nebude opakovat. Chceme znovu začít hrát, jak jen to bude možné," napsal Banega na instagram. Jeho kolegové zprávu sdíleli na svých účtech.

Všem zúčastněným hrozí za porušení opatření pokuta. Vedení FC Sevilla se zatím k situaci nevyjádřilo.

Španělská liga je kvůli pandemii koronaviru, která si v zemi vyžádala více než 28.500 obětí, přerušená od poloviny března. Fotbalové kluby mohly teprve v uplynulém týdnu znovu otevřít tréninková centra a začít s přípravou v malých skupinkách. Soutěž by se mohla znovu rozehrát od 8. června, termín schválila španělská vláda.