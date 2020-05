Augsburg zdolal Schalke a vyhrál po šesti kolech. Z Čechů zasáhl do hry jen Morávek

Fotbalisté Augsburgu zvítězili v 27. kole německé ligy nad Schalke 04 na jeho hřišti 3:0. Díky první výhře po šesti kolech se posunuli na dvanácté místo.

Z trojice českých hráčů vítězného celku zasáhl do hry jen záložník Jan Morávek od 70. minuty. Brankář Tomáš Koubek a obránce Marek Suchý zůstali mezi náhradníky.

Hosté šli do vedení v šesté minutě, kdy Eduard Löwen krásně zakroutil přímý kop do horního růžku branky. V 76. minutě přidal pojistku další záložník Noah-Joel Sarenren-Bazee, který se v šestnáctce trefil do pravé "šibenice". Konečný výsledek stanovil v první minutě nastavení venezuelský útočník Sergio Córdova, který využil chyby Leventa Mercana. Schalke nevyhrálo už devět ligových zápasů.

Německá fotbalová liga - 27. kolo:

Schalke - Augsburg 0:3 (6. Löwen, 76. Sarenren-Bazee, 90.+1 Córdova),

15:30 Mohuč - Lipsko,

18:00 Kolín nad Rýnem - Düsseldorf.