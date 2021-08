Souček nakopl motorku, Coufal se trápil. Anglie ale tápe kvůli podivné penaltě

Stačilo první kolo a fotbalová Anglie znovu obdivuje zabijácký instinkt českého záložníka Tomáše Součka. Jeho premiérovému zásahu v sezoně, kterým výrazně přispěl k vítězství West Hamu 4:2 na hřišti Newcastlu, ale předcházela kontroverzní penalta.

"Tohle nemůže být penalta ani za milion let," vášnivě se rozčiloval expert stanice SkySports a bývalý obránce Micah Richards. Nechápal, že sporný penaltový verdikt sudího Martina Atkinsona posvětil VAR.

Stalo se tak navzdory avízu, že už arbitři v Premier League nebudou produkovat "soft" penalty ve stylu "kontakt tam byl".

Richards nebyl rozhodně sám, nesouhlasné reakce na pokutový kop sice Michailem Antoniem neproměněný, do sítě ale Tomášem Součkem doražený, zaplnily ostrovní mediální prostor.

Pád Pabla Fornalse vypadal vskutku podivně. I kdyby se kontakt s nohama neopatrně skluzujícího Jacoba Murphyho potvrdil, ruce vystřelené vysoko nad hlavu nahrávaly spíše variantě, že Španěl simuloval. Jeho prvotní reakce po pádu rovněž vypovídala proti němu. Okamžitě se zase zvedal, vědom si vlastní herecké etudy.

O to větším šokem byl následný hvizd.

"Skvělý zápas, ale tohle penalta nebyla," tweetoval slavný kanonýr Gary Lineker. A přišel s vysvětlením. "Řekl bych, že to rozhodnutí nebylo vyhodnoceno jako očividná chyba, takže podle nových pokynů se rozhodnutí rozhodčího neměnilo."

Hned první kolo tak naznačilo možný nový velký problém VAR v anglickém fotbale, spočívající právě v termínu "očividná chyba". Atkinson se po rozhodnutí od videa ani nešel sám podívat na monitor.

4️⃣ goals

3️⃣ points



Kicking off our 2021/22 season with a big win on the road! 💪 pic.twitter.com/v3fAoHmLFT — West Ham United (@WestHam) August 15, 2021

Kouč Newcastlu Steve Bruce to označil za nesprávný postup.

"Chápu tu první instanci. Na to, že rozhodčí pískl, si nestěžuji, ale nerozumím pravidlu, proč se nemůže jít sudí na monitor podívat sám. Myslím si, že kdyby to udělal a viděl to, co jsem já viděl čtyřikrát nebo pětkrát, dost možná by své rozhodnutí změnil. Shledal by, že to bylo velmi přísné," poukazoval zkušený trenér, přičemž penaltu pochopitelně označil za klíčový moment zápasu.

Blesková Součkova dorážka nicméně znamenala rozhodující gól. Hammers v St. James Parku dokonali obrat a odvezli si tři body za výhru 4:2.

"Neuvěřitelný start na míč, Souček jako by nakopl motorku," všiml si jeden z fanoušků skvělé reakce, která šestadvacetiletému Čechovi přinesla první gól v sezoně.

Obecně byl Součkův výkon hodnocen lehce nadprůměrně. Football.London mu dal šestku a pochválil ho za klid na míči a svědomitost v držení své pozice. Evening Standard udělil Čechovi sedmičku a vyzdvihl jeho ostrý start směrem ke gólové dorážce.

Tomáš Souček po Newcastlu:

Druhý český reprezentant v barvách West Hamu, Vladimír Coufal, byl po duelu hodnocen o něco negativněji.

"Bohužel se nachomýtl k oběma brankám Newcastlu. Do zápasu ale postupně dorostl," píše web Claret and Hugh. Prakticky totéž zaznívá i v hodnocení Evening Standardu: "V první půli se trápil s levou stranou domácích, po přestávce už se ale vrátil ke svému obvyklému solidnímu výkonu."

Vladimír Coufal po Newcastlu:

Největšími hvězdami Kladivářů byli tentokrát jiní. Především Muž zápasu Michail Antonio. Vysoké body získali také kapitán Declan Rice, jehož jmenovitě vyzdvihl i kouč Moyes, a Said Benrahma.

Alžířan si stejně jako Antonio připsal gól a asistenci a potvrdil zvěsti o tom, že šel v letní přípravě konečně výkonnostně nahoru. "Benrahma byl fantastický," rozplýval se na sociálních sítích nejlepší kanonýr v historii Premier League Alan Shearer.

David Moyes nyní věří, že právě bývalý míčový kouzelník Brentfordu nahradí jarní produktivitu Jesseho Lingarda.

Posily tak shání zejména do obranných řad. "Nepochybně se snažím doplnit kádr a přivést obránce, možná i nějaké další hráče," potvrdil na tiskové konferenci, ovšem v euforii z vítězného obratu zase netrpělivé fanoušky zchladil.

"Když ale nikdo nepřijde a naši hráči budou podávat podobné výkony jako dnes, budu šťastný," uvedl skotský manažer.