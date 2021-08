Boleslaví cloumá křivda. Kdyby dala ten gól Slavia, tak by platil, čílí se Středočeši

Fotbalisty Mladé Boleslavi rozzlobilo, že sudí Miroslav Zelinka v utkání 4. ligového kola proti Slavii po zásahu videorozhodčího odvolal za stavu 0:0 gól domácího křídelníka Jiřího Skaláka.

Skalák v 19. minutě po dlouhém pasu za obranu v souboji postrčil bránícího zadáka Oscara Dorleyho a poté přehodil brankáře Ondřeje Koláře. Zelinka nejprve gól uznal, ale po zásahu videorozhodčího Pavla Fraňka a přezkoumání situace u monitoru usoudil, že šlo o faul.

"Nedivím se divákům, že bylo hodně nevole. Byla tam hra tělem. Hlavní rozhodčí byl nedaleko od té situace a gól uznal. Když budeme zkoumat každou situaci, vždy si něco najdete," prohlásil mladoboleslavský trenér Karel Jarolím.

"Já to viděl asi tak, že kdyby to bylo na druhé straně, gól by normálně platil," připojil se obránce Ondřej Karafiát, který přitom v Mladé Boleslavi hostuje právě ze Slavie.

"Trend by měl být takový, jako byl na Euru, že takové souboje se nepískají," doplnil Jarolím.

Pražané naopak byli rádi, že Zelinka gól odvolal. "Oddechli jsme si. Nemyslel jsem si, že by to byl faul," přiznal i slávistický útočník Jan Kuchta. "Šel jsem na půlku, že prohráváme. Nakonec nám rozhodčí pomohl, asi to tedy byl faul na Oskyho," dodal forvard. Souboj tak otevřela až jeho trefa ze 36. minuty, pak už si favorit zápas bez problémů pohlídal a zvítězil 2:0.

S jednogólovým mankem by to ale úřadující mistr tak lehké neměl. "Oddychli jsme si. Boleslav by vedla 1:0 a tady je to těžký zápas, zvlášť na začátku ligy," souhlasil kouč Jindřich Trpišovský.

"Domácí mají spoustu dobrých hráčů, kteří prošli Slavií. Vysoký Škoďák (Škoda) a další spousta kvalitních hráčů i na lavici, třeba Matějovský. Vždy je těžké zápasy v lize otáčet, zvlášť ty venkovní. Bylo by to pro nás o to horší," přiznal slávistický stratég, jehož celek tak má i po třech odehraných duelech v soutěži plný bodový zisk.