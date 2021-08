Kontakt tam byl? Anglie zatočí s tradiční výmluvou, chystá i konec směšných ofsajdů

Fotbalová Premier League zveřejnila úpravy pravidel pro videorozhodčí, která budou platit od začínající sezony. V Anglii se soustředili především na nejkritizovanější verdikty, kterým v minulém ročníku systém VAR čelil. Ubýt by mělo hlavně nesmyslně těsných ofsajdů. Pomoci má i tlustější kalibrovaná čára.

Fotbalové Euro 2020 může proměnit fotbal více, než je na první pohled patrné. Řada evropských soutěží, včetně té české, po vzoru trendu na šampionátu instruovala rozhodčí, aby nechávali hru více plynout a pouštěli lehké kontakty. Změny se dotknou i videorozhodčích.

Podobně jako v jiných zemích čelil i v Anglii systém VAR kvůli některým rozhodnutím kritice. Na ostrovech šlo především o velmi těsné ofsajdy, kdy řada branek nebyla uznána například kvůli vystrčení ramene před tělo soupeře nebo téměř doslova o nos.

To by se mělo nyní změnit. S až příliš přesnou ofsajdovou lajnou je od nové sezony konec.

Virtuální ofsajdová čára pracovala do současné sezony s přesností na jeden milimetr. Nyní by měla být čára širší, přibližná tloušťka bude pět centimetrů. Právě super těsné ofsajdy se podařilo UEFA eliminovat nasazením silnější čáry už na Euru, ubylo tak sporných odvolání gólů kvůli milimetrům.

Pokud by stejnou metodu použila Premier League už v minulé sezoně, ve 20 případech by VAR nezasahoval a ponechal by původní rozhodnutí arbitra.

"Ofsajdy se pískaly kvůli konečkům prstů, kvůli nosům, to už od prvního zápasu nové nebude platit," upozornil šéf pravidlové skupiny Mike Riley.

S tím souvisí také drobná změna pro televizní diváky. Ti mohli dosud vidět živě, jak videorozhodčí při ofsajdech hledají přesný bod, kam zanést ofsajdovou čáru. Nově uvidí ve vysílání až finální výsledek s nakreslenou čarou. Současně Premier League upřesnila, že ofsajdy se budou měřit od spodní části podpaží hráče, pokud bude v předklonu.

V minulém ročníku soutěže se zahrávalo i díky VAR rekordní množství 125 penalt, tohle číslo ovšem nyní nejspíš klesne. Nově nebude stačit pouhý kontakt ve vápně, ale bude na posouzení rozhodčího, do jaké míry bránící hráč omezil nebo překážel útočícímu hráči. Obligátní "kontakt tam byl" tak snad vymizí. "Je to jen jedna z podmínek, ale rozhodčí budou sledovat víc charakteristik," upřesnil Riley.

"Bude to muset být jasný faul, lehké doteky nebudou znamenat penaltu. Pokud bude rozhodčí na pochybách, dost možná nešlo o penaltu," dovysvětlil.

Reformou prošlo i pravidlo o hraní rukou, náhodný neúmyslný zásah do míče v průběhu gólové akce nepovede automaticky ke zrušení branky, pokud rukou tým nezískal v šanci výhodu. V případě zřejmých ofsajdů z pohledu rozhodčího nebudou asistenti nechávat situace dohrát, ale rovnou zvednou praporek.

Pravidla se upravovala také v několika dalších detailech. Týkala se především technických drobností, například od nové sezony budou moci mít týmy k dispozici na lavičce až devět náhradníků. Možnosti střídání v zápase ovšem zůstávají v Anglii jen tři.