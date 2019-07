Slavii utekl před focením v dresu, teď přestoupil Trézéguet za čtvrt miliardy

před 50 minutami

Egyptský záložník Trézéguet, o kterého se loni v létě zajímala pražská Slavia, bude hrát anglickou ligu za Aston Villu. Birminghamský klub koupil čtyřiadvacetiletého fotbalistu z turecké Kasimpasy za 8,75 milionu liber (250 milionů korun).

Před rokem to byl podivný příběh. Slavia byla ochotna zaplatit Kasimpase výstupní klauzuli ve výši 130 milionů korun, jenže z přestupu sešlo doslova na poslední chvíli.

Účastník loňského mistrovství světa v Rusku i nedávného afrického šampionátu si údajně transfer rozmyslel po absolvování lékařské prohlídky, před cestou na oficiální focení v červenobílém dresu.

"Problém byl, že mu zavolal předseda egyptského svazu a řekl mu, že Česko pro něj do budoucna není dobrá volba, ať si prý počká na větší klub," vysvětloval později šéf slávistického klubu Jaroslav Tvrdík v podcastu webu Slávistickénoviny.cz.

O Trézégueta měly stát i kluby, jako jsou Olympique Marseille, Inter Milán nebo Stuttgart. Poté, co dal vale Edenu, to vypadalo, že přestoupí do tureckého Galatasaraye. Jenže egyptský reprezentant tak dlouho váhal a licitoval, že zůstal v turecké Kasimpase. Teď už jeho transfer klapl.

Trézéguet, vlastním jménem Mahmúd Hasan, se stal již devátou letní posilou nováčka Premier League. Za nové hráče utratila Aston Villa již téměř 100 milionů liber.

Odchovanec káhirského Al Ahlí strávil v Kasimpase dvě sezony. Předtím hrál v Belgii za Anderlecht a Mouscron.