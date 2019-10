Skvělé ocenění. Posila ze Sparty podepsala s fotbalovým Newcastlem šestiletý kontrakt

Rudolf Černík

Parádní odměny za výtečné výkony se dočkal slovenský fotbalový brankář Martin Dúbravka. S Newcastlem uzavřel novou smlouvu na šest let.

Dúbravka přišel do Newcastlu v lednu 2018 jako posila z pražské Sparty a okamžitě si vybojoval post jasné jedničky mezi tyčemi "Strak". Jeho stabilní výkony teď klub ocenil novým kontraktem a jeho délka vypovídá o tom, jak si opory s rukavicemi váží: zní na šest let!

"Je to úžasný pocit. Musím říct, že čas utíká strašně rychle. Jsou to už dva roky, co jsem sem přišel a našel tu skvělé lidi, které můžu nazvat přáteli," citovala klubová televize 30letého rodáka ze Žiliny.

"Vždycky jsem si užíval chvíle v tomto klubu a těším se na to, že to tak bude i dalších šest let," doplnil Dúbravka, jenž hájil branku celku ze St. James Parku v 59 zápasech. V sedmnácti z nich vychytal nulu.

Nový kontrakt pro klíčového muže jeho mužstva potěšil i trenéra Stevea Bruce. "Jsem moc rád, že se Martin rozhodl zůstat s námi. Od dne, kdy sem poprvé přišel, byl naprosto fantastický. Je pro nás mimořádně důležitou osobou na trávníku i v kabině," pochválil kouč slovenského reprezentanta.

Dúbravka přišel do Newcastlu z Letné nejprve na hostování a okouzlil hned při svém debutu. Při vítězství 1:0 udržel nulu proti slavnému Manchesteru United. A protože se mu dařilo i nadále, klub na něho hned v květnu uplatnil opci na přestup. Sparta tak celkem vyinkasovala zhruba 174 milionů korun.

Vstup do aktuální sezony se však Magpies příliš nepovedl, po devíti kolech má jen osm bodů, je na sestupové 18. příčce s negativním skóre 5:14.

Klub však spoléhá na to, že i s pomocí Dúbravky z nepříjemné situace rychle vybředne.