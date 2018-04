Nabídku měl i ze Slavie, ale nyní mu gratuluje Křetínský. Je to obrovský skok, říká gólman Dúbravka

před 1 hodinou

Ještě loni chytal za Liberec a do Sparty šel jako volný hráč. Nyní je z něj kometa Premier League. Slovenský brankář Martin Dúbravka postavil celý Newcastle na nohy, naposledy zazářil v utkání s Arsenalem.

Do Premier League jste vtrhl jako vítr. Odchytal jste sedm zápasů s bilancí pěti vítězství, jedné remízy a jediné porážky. Čekal jste sám takový úvod?

Dúbravka mezi elitou Mezi Top 10 brankářů Premier League zařadil Martina Dúbravku prestižní server football365.com. Podle odborného portálu je už nyní téměř jisté, že Magpies využijí opci za 4 miliony eur, aby brankáře získali natrvalo. "Pokud se nezraní, čeká Martina velká kariéra. V Premier League by mohl odchytat dalších sedm osm let," říká o svém svěřenci hráčský agent Pavel Zíka.

Samozřejmě beru velmi pozitivně, že se moje působení v Anglii ubírá tímto směrem. Hlavně ale pevně věřím, že v těchto výkonech a výsledcích budeme pokračovat dál.

V posledním zápase jste se postavil Petru Čechovi. Byl jste s ním v kontaktu?

Petra znám ze hřiště, když jsem hrál za Žilinu Ligu mistrů, jednou jsme proti sobě nastoupili. Po nedělním zápase jsme prohodili pár slov, Petr si mě taky pamatoval, což mě velmi potěšilo. Vnímám ho jako personu, která má v Anglii obrovské jméno.

Ale vy jste nakonec dostal jen jeden gól, on dva. O to je to ještě lepší, že?

No jasně, o to víc mě těší, že jsme vyhráli, navíc před domácím publikem. Proti Arsenalu se nevítězí často, navíc jsme nebyli v úplně jednoduché situaci, když jsme prohrávali 0:1, ale dokázali jsme výsledek otočit.

Newcastle je relativně malé město, takže se před fanoušky moc neschováte. Jak si zvykáte na popularitu?

Každého hráče těší, když ho fanoušci na ulicích potkávají a přejí mu hodně štěstí. Užívám si to. Lidé vás poznávají, někteří vás osloví, jiní ne, ale samozřejmě cítíte, když se na vás někdo dívá nebo na vás ukazuje. Je to zatím v normě, nevadí mi to.

Miliony pro Spartu Sparta inkasovala od Newcastlu za půlroční hostování brankáře Dúbravky milion eur (asi 25 milionů korun), stejná částka měla doputovat na letenský účet v případě, že gólman odchytá za anglický klub alespoň sedm zápasů - a to se stalo o víkendu. Navíc se dá předpokládat, že se "Straky" pokusí v létě získat slovenského reprezentanta na přestup, a vzhledem k jeho výborným výkonům může Sparta cenu pořádně vyšroubovat.

Hodně vás chválí i manažer Rafael Benítez, prý svým působením v klubu zlepšujete i ostatní gólmany. Taková slova musí potěšit, ne?

Je to pocta, když se člověk jeho jména vyjádří na vaši adresu takovým způsobem. Mým příchodem se zvýšila konkurence na brankářském postu a jak já se učím od kluků některé věci, tak je možné, že si oni některé věci vezmou ode mě.

Už jste se v týmu natolik otrkal, že si při zápase obranu srovnáte? Že když je třeba, spoluhráče seřvete?

Snažím se se s nimi komunikovat tak, jako s klukama z mých předešlých klubů. Kdo mě poznal, ví, že se snažím obranu si zorganizovat a myslím, že kluci to vítají. Spíš bych řekl, že nejsou nadšení, když jsem potichu.

Komunikaci máte o to jednodušší, že umíte velmi dobře anglicky, že?

Pomohlo mi působení v Dánsku, kde jsem piloval angličtinu. Schopnost komunikace v cizím jazyce je důležitá a v některých momentech rozhodla o tom, že jsem tu šanci dostal.

Loni v létě jste šel z Liberce do Sparty, teď vás vyhlásili mezi nejlepšími deseti gólmany Premier League. To je docela slušný skok, že?

Je to obrovský skok. Jsem rád, že cesta přes Liberec a Spartu, jak jsme si ji s mým agentem Pavlem Zíkou narýsovali, má takový průběh.

Hapal? Sparta získala personu

Pojďme ještě zůstat u Sparty. Té se v této sezoně nedaří, přestože investovala do kádru obrovské prostředky. Proč jste na podzim neměli výsledky?

Možná to bylo způsobené tím, že přišlo v jednom přestupovém období příliš mnoho hráčů. Já byl jeden z nich. Prostor pro sehrání byl velmi krátký, neměli jsme až tolik přípravných zápasů, v nichž bychom mohli doladit některé věci. Často jsme hráli v jiné sestavě a nedokázali jsme si na sebe zvyknout tak rychle, jak jsme doufali. Kluci ve Spartě mají svoji kvalitu, věřím, že brzy budou hrát zase v čele tabulky, protože si to zaslouží. Je to jen otázka času.

Trenéra Hapala znáte ze společného působení v Žilině. Co říkáte jeho příchodu do Sparty?

Mám s ním jen ty nejlepší zkušenosti. Věřím, že si Sparta uvědomuje, jakou personu v něm získala.

Když jste loni odcházel na Letnou, tak se o vás zajímala i Slavia. Hrálo ve vašem výběru roli to, že letenskému týmu fandíte odmalička?

Jednání se Spartou byla nejkonkrétnější. Je pravda, že jí fandím odmalička, a když jsme hráli na Letné se Žilinou předkolo Ligy mistrů, tak se to ještě umocnilo. Zapůsobilo na mě zázemí klubu, vlastně to bylo poprvé, co jsem chytal před tolika diváky…

Začátek vašeho sparťanského angažmá jste ale úplně nechytil. Po několika zápasech vás v brance vystřídal Tomáš Koubek…

Úplně nesouhlasím s tím, co se psalo v některých médiích, a to, že se mi ve Spartě na začátku nedařilo. Ano, v zápase s Bohemkou mi vypadl míč, ale jinak si myslím, že moje výkony nebyly špatné. Trenér Stramaccioni prostě dal přednost Tomáši Koubkovi, kterému to pak otevřelo cestu k angažmá v Rennes.

Po nedělním zápase s Arsenalem jste komunikoval s majitelem Sparty Danielem Křetínským. Co vám vzkázal?

Že mi gratuluje a drží palce. Od majitele klubu je to samozřejmě velmi příjemné.