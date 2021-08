Ronaldo je stále na útěku z Juve. Messiho přestup ranil jeho ego a nemluví s trenérem

Cristiano Ronaldo byl v uplynulém půlroce neustále terčem spekulací. Mluvilo se o tom, že v létě opustí Juventus, přestože má ještě na rok platnou smlouvu. Šéfové klubu spekulace odmítali s tím, že největší hvězdu týmu udrží. To ovšem stále není jisté.

Portugalský útočník chce Starou dámu údajně opustit tak moc, že přestal mluvit se svými spoluhráči i trenérem Massimilianem Allegrim, píše Daily Mail. Další sezonu si v italském velkoklubu nedokáže představit a chce zamířit jinam. Kam, zatím není jasno.

V úterý měl být Ronaldo nabídnut Juventusem na ostrovech. Manchester City by stál 25 milionů eur, tedy za asi pětkrát až šestkrát méně, než za jakou cenu Citizens zkouší z Tottenhamu vykoupit Harryho Kanea.

Šestatřicetiletý snajpr vidí inspiraci v Lionelu Messim, který se, byť za jiných okolností, v létě stěhoval z Barcelony do Paris Saint-Germain.

Messiho přestup současně narušil Ronaldovo sebevědomí, píše italský list La Reppublica. Kromě Manchesteru by se mohl také vrátit do Realu Madrid, úplně ze hry prý není ani přesun do Paříže, kde by se v jednom týmu setkal s Messim a Neymarem.

Pro Manchester City zůstává přestupní jedničkou Kane, přestup by do bleděmodrých barev by pak nebyl jednoduchý ani pro Ronalda samotného, který strávil šest sezon v Manchesteru United a fanoušci by tak příchod do týmu rivala vnímali velmi nelibě.

Tato varianta by se ovšem dostala s nejvyšší pravděpodobností do hry jen ve chvíli, kdy selžou jednání s Tottenhamem o Kaneovi. Do té doby musí Ronaldo doufat, že adekvátní sumu za jeho služby bude chtít nabídnout někdo jiný.

Přestože vedení Juventusu už několikrát odmítlo o odchodu Ronalda rok před koncem smlouvy spekulovat, v zákulisí se hovoří o tom, že odlehčení rozpočtu klubu o Portugalcův plat by bylo vítaným zlepšením finanční situace. Navíc by do klubové pokladny mohlo přitéct až 25 milionů eur za přestup.