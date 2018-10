Neapol gólem v poslední minutě remizovala s AS Řím, Schick opět seděl

před 1 hodinou

Z českých reprezentantů dnes hrál jen Antonín Barák, který pomohl Udine k remíze 2:2 na hřišti Janova.

Neapol - Fotbalisté Neapole gólem Driese Mertense v poslední minutě vybojovali remízu 1:1 s AS Řím a po deseti kolech na druhém místě italské ligy ztrácejí šest bodů na vedoucí Juventus. Český reprezentant Patrik Schick zůstal jen na lavičce římského celku.

AS Řím, který je v Lize mistrů soupeřem Plzně, šel do vedení ve 14. minutě. Po pravé straně utekl Ünder a našel zcela volného El Shaarawyho, který uklidil míč do branky. Neapol si pak vytvořila velký tlak, ale zahazovala šanci za šancí.

A když už Mertens v 74. minutě srovnal, radost mu zkazil odmávaný ofsajd. To samé se opakovalo v 82. minutě. V úplném závěru už se ale Mertens ofsajdu vyhnul a po Callejónově přihrávce belgický útočník vyrovnal.

Z českých reprezentantů dnes hrál jen Antonín Barák, který pomohl Udine k remíze 2:2 na hřišti Janova. Jakub Jankto z lavičky sledoval, jak Sampdoria Janov neudržela vedení na hřišti AC Milán a prohrála 2:3.

Italská fotbalová liga - 10. kolo:

Sassuolo - Boloňa 2:2 (17. Marlon, 85. Boateng z pen. - 2. Palacio, 56. Mbaye), Cagliari - Chievo 2:1 (15. Pavoletti, 59. Castro - 79. Stepiňski), FC Janov - Udine 2:2 (32. Romulo, 67. Romero - 65. Lasagna, 70. De Paul), Spal Ferrara - Frosinone 0:3 (40. Chibsah, 53. Ciano, 89. Pinamonti), AC Milán - Sampdoria Janov 3:2 (17. Cutrone, 36. Higuaín, 62. Suso - 21. Saponara, 31. Quagliarella), Neapol - AS Řím 1:1 (90. Mertens - 14. El Shaarawy).