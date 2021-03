Může to být pravda, připustil Zidane návrat Ronalda do Realu. Juve to zuřivě odmítá

Okolo Cristiana Ronalda je opět rušno. Před necelými třemi lety se překvapivě portugalský útočník přesunul z Madridu do Juventusu. O to překvapivější by byl jeho návrat na Santiago Bernabeu, o kterém se spekuluje. Spekulace ještě přiživilo vypadnutí Juventusu z Ligy mistrů.

Ronaldovi je už šestatřicet, přesto na sebe strhává pozornost a dokonce je kolem něj živo i na přestupovém poli. Portugalský střelec si udržuje v probíhajícím ročníku skvělou bilanci a v Serii A si drží vynikající průměr gólu na zápas. Jenže Ronaldo přišel do Itálie sbírat trofeje. Zatím s Juventusem oslavil dvě vítězství v domácí lize, další triumfy ale nepřidal. Za své vzaly také ambice v Lize mistrů, které měli Turínští s příchodem CR7 postaveny vysoko. Jenže nejlépe z toho bylo čtvrtfinále, letos stejně jako loni Bianconeri vypadli už v osmifinále. Právě vyřazení od Porta z minulého týdně přiživilo spekulace okolo Ronalda. Trenér Realu Madrid Zinedine Zidane si pak ještě přisadil. "Ronaldo v létě do Realu? Jo, to může být pravda," připustil. Přestup v létě 2018 přišel Juventus přibližně na 122 milionů eur (přibližně 3,2 miliardy korun). Klub si od jeho příchodu kromě výkonů na hřišti sliboval navíc i marketingový přínos, jenže ten vlivem koronavirové pandemie nemohl naplno využít. "Teď je hráčem Juventusu, to musíme respektovat. Všichni ale víme, že je to velká osobnost. Víme, co všechno tady dokázal," pokračoval Zidane. Svými sympatiemi k Ronaldovi se netají. "Táhne Juventus. Měl jsem to štěstí, že jsem ho mohl trénovat, protože je opravdu výborný. Uvidíme, co přinese budoucnost," zůstal Zidane tajemný. Související Bůh se vrací. Zlatan Ibrahimovic byl po pěti letech nominován do národního týmu Naopak vedení Turína se vyjádřilo jasně. V Ronaldovi vidí "budoucnost klubu," jak řekl šéf Juve Fabio Paratici. Podle aktuální smlouvy je tato budoucnost termínovaná minimálně do léta 2022. "Musím se smát, působení Ronalda v Juventusu by mě nenapadlo vůbec zpochybňovat. Vyrostl jsem na malém městě a tam jsem slýchával řeči před kostelem a po kavárnách, že přestoupí Gigi Rivera, Mazzola, Roberto Baggio, Michel Platini. Nikdy bych neřekl, že to budu muset řešit na takové úrovni," zpochybnil spekulace. Paratici poukázal na vynikající statistiky Ronalda v Juventusu a jeho povedený kalendářní rok 2020. "Je to čest mít takového hráče v týmu," dodal k útočníkovi, který v probíhající sezoně vstřelil ve 33 soutěžních zápasech 30 branek.