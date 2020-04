Liverpoolskou skálu vyztužila blízkost smrti. Van Dijk už měl podepsanou závěť

Je jedním z hlavních důvodů dominance Liverpoolu. Nejlepší obránce světa, úřadující šampion Ligy mistrů a muž, který jen o sedm hlasů prohrál v loňské anketě Zlatý míč s Lionelem Messim. Jedna z největších osobností současného světového fotbalu přitom před osmi lety hleděla do tváře smrti.

"To ležení v posteli mám pořád v živé paměti," přiznal nizozemský stoper před časem. Když vstupoval do velkého fotbalu v dresu Groningenu, jeho kariéru záhy přerušil vážný zdravotní problém.

To, co se v počátcích jevilo jako obyčejná chřipka, vyústilo ve stav, který ohrožoval Van Dijkův život.

Mohli za to i doktoři místní nemocnice, kteří na zdraví dvacetiletého mladíka neshledali nic rizikového a poslali jej zpět domů. Když ho o něco později navštívila matka, na první pohled pochopila, jak špatné to je. Syna ihned odvezla do jiné nemocnice, což se ukázalo jako klíč k záchraně jeho života.

Lékaři tentokrát nic nezanedbali. U Van Dijka zjistili zánět slepého střeva, pobřišnice a infekci ledvin. Okamžitě operovali. Ačkoli úspěšně, ty nejhorší chvíle mladého fotbalistu teprve čekaly.

"Viděl jsem jenom to, jak ze mě trčí trubičky. Moje tělo bylo zlomené, nemohl jsem dělat vůbec nic. Mojí hlavou bloudily ty nejčernější scénáře," vyprávěl.

"Vůbec poprvé v mém životě šel fotbal stranou. Můj život byl v ohrožení. S mámou jsme se modlili k Bohu a diskutovali možný vývoj. V určitém momentě jsem musel podepsat papíry. Byla to závěť. Kdybych zemřel, část peněz by dostala máma. Nikdo o něčem takovém nechtěl mluvit, ale museli jsme to udělat. Mohl to být konec," svěřil se Van Dijk holandským médiím.

Nadějný stoper bitvu zvládl. Nestihl poslední dva měsíce sezony, už na začátku přípravy se ale hlásil zpět. Jeho tehdejší kouč Dick Lukkien nedávno pro magazín FourFourTwo vyprávěl o tom, jak se Van Dijk bleskově vrátil k týmu.

"Byl jsem v šoku, když jsem ho uviděl. Když se vrátil, z velkého muže byla scvrklá osoba. Naštěstí se dal strašně rychle dohromady."

Byl to právě Lukkien, kdo jako jeden z prvních rozpoznal velký Van Dijkův potenciál. Stopera vedl v rezervě Groningenu. "Když vidím velký talent, udělám všechno pro to, aby byl naplněn," zdůvodnil trenér, proč začal vytáhlému obránci velmi rychle věřit. Oba se sblížili a společně pracovali na zlepšení Van Dijkových slabin.

"Někdy dával svému protivníkovi příliš prostoru. Často to napravil díky své rychlosti, ale říkal jsem mu, že pokud chce dosáhnout až na vrchol, musí se toho zlozvyku zbavit," zavzpomínal Lukkien.

Společně s dalšími trenéry v klubu mu kladl na srdce také to, aby se více spojoval se záložní řadou a vyplňoval mezery, které může soupeř využít k útoku. "Myslím si, že se celkově herně rozvinul velmi obdivuhodně," chválil trenér. Van Dijk prý vždy za svůj vzor považoval barcelonského Gerarda Piquého, chtěl být podobně "fotbalovým" typem stopera.

V Nizozemsku ho ale dlouho nedoceňovali. Neobjevoval se v reprezentačních výběrech, jednou hrál za devatenáctku a jen třikrát v týmu do 21 let. Ačkoli byl velmi ambiciózní, lasa od top holandských klubů - Ajaxu, PSV a Feyenoordu nepřicházela.

A tak se v roce 2013 stěhoval tam, kde měl dozrát k nehynoucí slávě. Na Britské ostrovy.

V roce 2013 přijal nabídku Celticu Glasgow, přestoupil za 2,6 milionu liber, a brzy se stal oporou. Byl u rekordní 1215 minut dlouhé série bez inkasovaného gólu.

Za další dva roky jej k sobě povolala slavná Premier League.

Southampton za Van Dijka zaplatil 13 milionů a vynaložených prostředků rozhodně nelitoval. Nizozemec šel výkonnostně pořád nahoru a po dvou sezonách bylo nabíledni, že mu kabina The Saints začíná být malá.

Přesto suma v lednu 2018 na dřevo vysázená Liverpoolem svou výší překvapila. Manažer Jürgen Klopp chtěl Van Dijka stůj co stůj. Výsledkem byla největší částka, kterou kdy kdo za obránce zaplatil: 75 milionů liber.

Mluvilo se o sci-fi přestupu. Byli tací, kteří se za odvážný krok Liverpoolu smáli. Další byli přesvědčeni, že psychicky náročnou úlohu dostát své ceně Van Dijk nemůže zvládnout…

Zbytek příběhu je dobře znám. Dnes již o rodákovi z Bredy nepochybuje nikdo. Je jedním z hlavních strůjců vítězství Liverpoolu v Lize mistrů i fenomenální jízdy anglickou nejvyšší soutěží.

"Když najdete někoho, jako je Virgil van Dijk, někoho, kdo je tak skvělý s míčem, ale zároveň výborně brání, začnete skákat a šílíte radostí," ocenil Holanďana jeden z nejpovolanějších, legendární stoper Rio Ferdinand.