Italský skandál. Rijkaard poplival Völlerovu trvalou, prý kvůli stesku po manželce

Někdejší kanonýr německého národního týmu a jeho pozdější trenér Rudi Völler slaví v pondělí šedesáté narozeniny. Před třiceti lety byl u jednoho z největších skandálů světových šampionátů ve fotbale. Jako nevinná oběť plivacího řádění Nizozemce Franka Rijkaarda i alibistického verdiktu rozhodčího.

Němci v roce 1990 na cestě za historicky třetím titulem mistrů světa museli překonat řadu těžkých překážek. Než se ve čtvrtfinále postavili Čechoslovákům, dostali se přes Nizozemsko - úřadujícího evropského šampiona.

A jak to v duelech těchto dvou zemí bývá, šlo o pořádně vyhrocenou válku.

V hlavních rolích skandálu figurovali Völler a Rijkaard, tehdejší hvězdy italské Serie A.

Na milánském San Siru, kde byl doma defenzivní klenot Nizozemců, jejich konflikt v průběhu osmifinálové bitvy eskaloval. Rijkaardovi jakoby v hlavě přeskočilo, německého útočníka hájícího v té době barvy AS Řím nenechal být a vtáhl ho do konfiktu, který vyústil v předčasný odchod obou kohoutů do sprch.

Völler se nestačil divit, když ucítil první sprchu slin na svém levém uchu. Stalo se po "žlutém" faulu Rijkaarda, který poté s vědomím toho, že nebude moci nastoupit do případného čtvrtfinále, zezadu přiběhl k německému sokovi a zpevnil mu účes.

Völler se pochopitelně rozčiloval a agresivně po Nizozemci vyjel. Přestože se ho ani nedotkl, dostal žlutou také.

Hned po následném přímém kopu přišlo druhé kolo. Oba hráči se dostali do potyčky po drobném kontaktu Völlera s nizozemským brankářem. Rijkaard soupeři zmáčkl ucho, pak mu šlápl na nohu.

Argentinský sudí Juan Carlos Loustau byl rázný, odmítl řešit jednotlivé podíly viny a obě hvězdy bez milosti vyloučil. Rijkaard pak při odchodu ze hřiště zopakoval svůj úlet a Völlerovi nechutně ohodil trvalou i z druhé strany.

"Samozřejmě nebylo vůbec hezké, co mi Frank Rijkaard udělal. Každopádně si myslím, že zápas měl pro mě pokračovat," svěřil se Völler po letech s přetrvávajícím pocitem křivdy.

"Pořád nerozumím tomu, proč mě rozhodčí vyloučil. Myslím, že si to vezme do hrobu. Chtěl z nás obou udělat příklad, aby uklidnil vášně. Což se mu povedlo. Mezi hráči bylo tehdy hodně jedu, ale mezi Německem a Holandskem je to vždycky problematické," dodal.

Incident se hodně rozebíral. Rijkaarda, kterému se kvůli nové zálibě v plivání začalo přezdívat příznačně "Lama", nemohl nikdo pochopit. Zvlášť, když se s Völlerem z působení v Itálii dobře znal a mezi oběma hráči vždy panoval vzájemný respekt.

O pět měsíců později se potkali na trávníku znovu, když se AC Milán utkal v lize s AS Řím. Tehdy se Rijkaard Völlerovi omluvil. Řekl mu, že ztratil hlavu, protože byl pod enormním emocionálním tlakem. Jako hlavní důvod prý uvedl fakt, že se od začátku šampionátu neviděl se svou ženou.

V pozdějších rozhovorech Rijkaard vždy akceptoval svou stoprocentní vinu za celý konflikt. A důrazně odmítl zvěsti o tom, že by ho snad Völler urážel, ať už rasisticky nebo jakkoli jinak.

"Ten den jsem na tom byl prostě špatně. Nebyla tam žádná urážka. Vždy jsem Rudiho velmi respektoval, ale když jsem uviděl červenou kartu, zešílel jsem. Po zápase jsem s ním mluvil a omluvil se. Byl jsem šťastný, že to přijal," vyprávěl budoucí kouč Ajaxu, Barcelony, Galatasaraye či nizozemské reprezentace.

Kolem kultovního incidentu vznikalo mnoho legend i vyloženě vtipných situací.

Irská televize jej vysílila pořád dokola a tehdy novou hračku - elektronickou tužku - využila k detailnímu rozboru situace. Expert Eamon Dunphy tehdy pobavil neopakovatelnou analýzou.

"Rijkaard vypouští slinu, tady to zastavíme," hlásil a tužkou na obrazovku kreslil trajektorii plivance. "Tady to je, Bille. Zasahuje jeho hlavu tady a to jsou špatné zprávy pro Rudiho Völlera a ještě horší pro jeho nového kadeřníka."

Mezi Völlerem a Rijkaardem nezůstala žádná zlá krev. Po letech dokonce společně natočili legrační reklamu na motivy slavného skandálu. Byla na máslo a fotbalisté v něm snídali na zahradě v bílých županech.

Nizozemská firma vyrábějící máslo přišla s nápadem na veřejné usmíření. Použila slogan "Alles in Butter", který sice odkazuje na máslo, ale je německou frází pro "Všechno je zase v pořádku".

Svůj výdělek za reklamu oba budoucí trenéři svých národních reprezentací věnovali na charitu.