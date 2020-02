Koubek obdržel po nemoci pět gólů. Suchý a Morávek sledovali debakl z lavičky

Hokejový obránce Milan Jurčina bude i nadále hrát za Spartu. Šestatřicetiletý slovenský bek podepsal s Pražany novou smlouvu na příští sezonu.

"Byla to velice rychlá dohoda, zájem byl oboustranný. Milan je ohromně pozitivní článek v naší kabině, jeden z velkých lídrů," řekl sportovní manažer Jaroslav Hlinka na klubovém webu.

Urostlý obránce Jurčina přišel do Sparty v polovině října. Nejprve podepsal zkušební smlouvu, v listopadu se pak s Pražany domluvil na spolupráci do konce sezony. Doposud odehrál za Spartu 23 zápasů, ve kterých vstřelil tři branky a přidal čtyři asistence.

Jurčina v minulosti v extralize hrál i za Chomutov. Více než 400 zápasů odehrál v NHL, ve které nastupoval za Boston, Washington, Columbus a New York Islanders. Účastník tří olympijských turnajů a pěti světových šampionátů hrál v Evropě také ve Finsku, Švýcarsku, KHL a Německu.

"Má obrovské zkušenosti i schopnost pomáhat našim mladým klukům. Takového hráče ve svém týmu potřebujeme. Je to obrovský profesionál, věříme, že si nejmladší hokejisté vezmou co nejvíce z jeho přístupu." dodal Hlinka na adresu Jurčiny, který je momentálně zraněný a do sestavy Sparty se má vrátit koncem února.