Video dělá fotbal nudnější, myslí si fanoušci v Anglii. A navíc nefunguje správně

Pro dvě třetiny fanoušků se stala anglická fotbalová liga po zavedení videorozhodčího (VAR) nudnější a méně zábavná než dříve.

Podle průzkumu společnosti YouGov si navíc šest z deseti příznivců myslí, že nová technologie nefunguje v Premier League správně.

Video je v anglické lize nasazeno od začátku této sezony a jeho použití vyvolává značnou kritiku. Řada fanoušků má podle průzkumu pocit, že systém zašel daleko za rámec původního záměru - opravovat ty nejvýraznější chyby sudích.

Naposledy si na novou technologii stěžoval trenér Tottenhamu José Mourinho. Portugalskému kouči se nelíbí, že v Premier League je na rozdíl od drtivé většiny ostatních soutěží zvykem, že rozhodčí nechodí sporné situace přezkoumávat k monitoru u hřiště a verdikty za ně dělají sudí v uzavřené místnosti.

"Na začátku si například Itálie také prošla bouřlivými časy s určitou kritikou. Takže bych současnou kritiku, zejména z Anglie a Premier League nebral příliš dramaticky," citovala agentura Reuters prezidenta FIFA Gianniho Infantina.

"Není důvod, proč by video v Anglii nemělo být úspěšné, když všude jinde bylo. Nemůžeme předstírat, že je vše perfektní. Myslím, že je to i docela normální, když na to fotbal čekal 150 let. Ale je to určitě pokrok a krok správným směrem," dodal švýcarský rodák.

Připustil, že ne všude funguje videorozhodčí správně. Konkrétní nebyl. "Je důležité, že VAR složí k podpoře rozhodčího. Nemělo by jít o něco, co bude rozhodovat jeho jménem. A tímhle způsobem je také video nasazeno téměř ve všech částech světa. Ale ne úplně všude," řekl Infantino.