Jdeme správným směrem, řekl trenér Setién po vyřazení Barcelony

Navzdory vyřazení fotbalistů Barcelony ve čtvrtfinále Španělského poháru s Bilbaem po prohře 0:1 byl trenér Quique Setién s výkonem týmu spokojený.

Podle něj je katalánské mužstvo na správné cestě. Podobně to vidí i obránce Gerard Piqué, který si myslí, že by měl klub odložit vnitřní neshody, jež se objevily poté, co kapitán Lionel Messi zkritizoval sportovního ředitele Érica Abidala.

"Opouštíme tuhle soutěž. Je to bolestivé, ale obraz týmu se mi líbí. Všechno šlo dobře kromě výsledku a vypadnutí. S tím, jak jsme hráli, jsem celkem spokojený. Spousta lidí se podívá na výsledek, ale je to o cestě. Jdeme správným směrem," řekl na tiskové konferenci Setién.

"Jsou dny, kdy máte deset šancí a nedokážete je proměnit, zatímco jindy vám ke skórování stačí jediná. Nevím, proč tomu tak je, možná kvůli sebevědomí hráčů. Všechno nemůžeme mít pod kontrolou a tohle je jedna z těch věcí," uvedl jednašedesátiletý Španěl.

Barcelona inkasovala ve třetí minutě nastavení po vlastní brance Sergia Busquetse. "Bohužel jsme neměli čas reagovat," prohlásil Setién.

Úřadující vítěz španělské ligy vypadl poté, co Messi v týdnu zkritizoval na instagramu sportovního ředitele Abidala. Argentinskému útočníkovi se nelíbilo, že Abidal v rozhovoru pro španělský deník Sport prohlásil, že hráči nepracovali dost tvrdě pod bývalým koučem Ernestem Valverdem, který byl v lednu odvolán.

"Každý ví, co udělal dobře a špatně. Musíme pracovat a ne, že se do konce sezony budeme mezi sebou handrkovat, protože to ničemu nepomůže. Musíme se soustředit na náš herní styl a vítězství. Náš klub je založen na výhrách a na tuhle cestu se musíme vrátit," konstatoval Piqué.

V šestém soutěžním utkání pod Setiénem prohrála Barcelona podruhé. "Není vhodná doba, abychom na sebe házeli špínu, kterou mají všechny kluby. Naše sebevědomí je na vrcholu. Máme radost, jak jsme hráli a reagovali na tlak. Vyřazení je těžké, ale máme ze sebe velmi pozitivní pocit. Byl to velmi důležitý krok vpřed," řekl Piqué.