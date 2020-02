Juventus chystá senzaci. Ze City chce přivést Guardiolu, peníze nemají být problém

Fotbalový Juventus pomýšlí na trenérskou senzaci. Šéfové turínského klubu hodlají získat kouče Manchesteru City Pepa Guardiolu. A to doslova za každou cenu.

Prezident Juventusu Andrea Agnelli je posedlý touhou vyhrát zase Champions League, což se jeho klubu povedlo naposledy v roce 1996. Už kvůli tomu přivedl do týmu nejlepšího hráče světa Cristiana Ronalda, chystá meganabídku pro obránce Liverpoolu Virgila van Dijka, ale tím klíčovým střípkem má být příchod Pepa Guardioly na lavičku.

"Andrea udělá v létě cokoliv, aby Guardiolu přesvědčil. Ať to stojí, co to stojí," citují anglická média zdroj přímo z vedení Juventusu, kde působí i bývalý český reprezentant Pavel Nedvěd.

"Andrea nikdy svůj zájem o Guardiolu neskrýval a myslí si, že až přijde čas, bude chtít Guardiola do Itálie. Otázka je, jestli ten čas už nastává, ale Andrea udělá všechno, aby se to už v létě stalo," zopakoval zdroj.

Juventus přitom teprve před začátkem soutěže přivedl na lavičku bývalého kouče Chelsea Maurizia Sarriho, jenže nespokojenost s ním roste. Tým prohrál dva ze tří posledních ligových zápasů a přišel o vedení v tabulce.

Bossové klubu navíc doufají, že ani Guardiola by nemusel být v Manchesteru, kde pobírá 15 milionů liber ročně (v přepočtu téměř půl miliardy korun), šťastný.

Jeho frustrace z toho, že City momentálně nestačí na Liverpool, stoupá, navíc je reálné, že klub opět dostane zákaz od UEFA a nebude moci nakoupit posily, jejichž příchod španělský kouč požaduje.

Guardiola dvakrát vyhrál Ligu mistrů s Barcelonou (2009 a 2011), pak však zadání šéfů nedokázal naplnit v Bayernu Mnichov ani v Manchesteru City. Kdyby na vábení Juventusu kývl, došlo by k pikantnímu spojení s Cristianem Ronaldem. V Barceloně totiž vedl jeho arcirivala Lionela Messiho.