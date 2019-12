Dusno na Slovensku. Majitel Žiliny obvinil Hamšíka, že vymývá mozky mladým hráčům

Slovenské přestupové vody ještě před oficiálním začátkem zimních fotbalových transferů rozčeřila kauza mladého útočníka Róberta Boženíka, ve které jde o miliony eur.

Dvacetiletý útočník Žiliny Róbert Boženík má za sebou skvělý fotbalový rok. Na Slovensku teď ale budí emoce jeho plánovaný přestup. Naposledy promluvil o situaci majitel klubu MŠK Žilina Jozef Antošík, ve kterém má talentovaný forvard smlouvu až do roku 2022.

"Stal se dobrovolně obětí boje agentur o jeho zastupování. Je smutné, že srazy slovenských fotbalových reprezentací se stávají místem, kde vymývají mozky mladých hráčů," napsal Antošík v prohlášení.

Na něj reagoval i český trenér slovenské reprezentace Pavel Hapal. "To prohlášení jsem četl a podle mě od něj bylo trochu nešťastné, když uvedl, že v reprezentaci dochází k vymývání mozků. Vylučuju, že by ho někdo z realizačního týmu k něčemu nabádal. To v žádném případě," odmítl Hapal. "Co se týká hráčů, tak skoro všichni působí v zahraničí a je absolutně logické, že se jich (Boženík) zeptá na názor."

Na přestupu chce vydělat Žilina i agenti

Boženík usiloval o přestup z Žiliny už v létě, tehdy mu ale klub navýšil plat a talentovaného střelce udržel. Teď chce rodák z Terchové odejít znovu. Majitel Žiliny Antošík popsal pro klubový web pozadí kauzy. Obviňuje v ní nepřímo největší slovenskou hvězdu Marka Hamšíka.

Důležitou roli totiž v kauze hraje agentura, která Boženíka začala zastupovat po posledním reprezentačním srazu a v níž má vlastnický podíl právě Hamšík. Dosud Boženík oficiálně agenta neměl, s právními záležitostmi týkajícími se případného přestupu mu pomáhal právní partner majitele Žiliny, který s hráčem podepsal smlouvu.

"S Róbertem Boženíkem jsem se dohodl, že nebude mít klasického agenta. Smlouvu s ním uzavřel můj partner, právník z Bratislavy, ta ho měla chránit před tlakem různých manažerů a agentur," vysvětlil majitel Žiliny na klubovém webu. "Agenta si může vybrat po přestupu takového, který mu v daném prostředí nabídne nejlepší servis," míní Antošík.

Jako majitel Žiliny dojednával možnost zimního přestupu Boženíka do CSKA Moskva, který minulý týden prosákl do slovenských médií. "Měli Roba vytipovaného do základní sestavy s vidinou prodeje do klubu vyšší kategorie a souhlasili s podílem Žiliny 20 % z dalšího transferu," uvedl Antošík.

Výstupní klauzule měla podle něj činit 30 milionů eur a hráč si měl přijít na plat čtyřikrát vyšší než nynější hvězda Interu Milán Milan Škriniar, když před třemi lety šel do Sampdorie Janov. Žilina pak měla podle slovenských médií dostat od CSKA odstupné ve výši osm milionů eur (přes 200 milionů korun).

Hráč, majitel Žiliny a zástupci CSKA Moskva se dokonce sešli. "Na schůzce jsme si vyjasnili finanční podmínky. Robo mimo jiné řekl, že jsem zároveň jeho agentem a druhým otcem a udělá, co mu poradím. Rozloučil se a odešel," přiblížil Antošík dojednávání přestupu do Moskvy.

Zlom v celém příběhu nastal po listopadovém reprezentačním srazu.

"Robo měl od spoluhráčů z reprezentace určité informace, které ho znejisťovaly, a považoval jsem za serióznější, aby si vybral agenturu až po podpisu smlouvy v novém klubu ," tvrdí Antošík. Boženík ale podepsal smlouvu s Hamšíkovou agenturou dřív, což majitele fotbalové Žiliny překvapilo.

Mladému útočníkovi teď dal klub dvoutýdenní dovolenou. Antošík uvádí, že přestup do CSKA není definitivní, pouze byly ústně předjednané podmínky pro hráče a Antošíkův klub.

Později byl klub ze Žiliny informován, že Boženík se svou novou agenturou IFManagement vyjednává přestup do italského Janova, který se o jeho služby ucházel už dříve. "Dostal jsem v neděli 1. prosince SMS od Martina Petráše, že od té chvíle je smluvním agentem Róberta Boženíka," popsal zvrat ze svého pohledu Antošík. Petráš měl mít údajně pro hráče i klub lepší podmínky.

Hapal doporučuje zůstat v Žilině

"Mrzí mě, že výsledek výchovného procesu Roba Boženíka je po téměř deseti letech v MŠK Žilina takový, že v první vážnější životní situaci důvěřuje víc cizím lidem než mně, a je schopný systematicky lhát jen proto, aby vypadal in," myslí si Antošík.

"Je to pro mě velmi složité. Mluvil jsem o tom s Robem už ve chvíli, kdy jednali s CSKA. Ptal se mě na názor a řekl jsem mu, že mu k tomu můžu těžko něco říct. Rozhodnutí je na něm," připojil kouč reprezentace Hapal.

Z pohledu slovenského národního týmu by ale prý bylo lepší, kdyby Boženík setrval v Žilině. "Zůstal by v klubu, který zná a je tam respektovaný. To by podle mě bylo ideální. Chápu i to, proč se kolem něj děje to všechno. Daří se mu v reprezentaci, střílí góly a je o něj zájem," popsal pro šport.sk Hapal.