Za štěstím na východ. Hráči, kteří vyklidili pozice, mohou vytvořit osu reprezentace

Na Karjala Cupu ve Švédsku a Finsku se v českém dresu objeví řada hráčů, kteří ještě nedávno bojovali o místo v NHL. Nejistý život na hokejové hraně však vyměnili za komfortnější místa v KHL a mohou se stát také pevnou součástí národního týmu.

Dmitrij Jaškin je jedním z hráčů, kteří už nechtěli bojovat na hraně NHL a odešli do Ruska. | Foto: Milan Kammermayer

Dostávat více prostoru na ledě, těšit se větší důvěře trenérů, mít z hokeje zase radost. To jsou vize, které před aktuální sezonou přivábily zpoza Atlantiku několik českých hokejistů. Nechtěli dál trčet na hraně sestavy nebo se potloukat ve farmářské AHL. Dali přednost Kontinentální lize.

To platí o Dmitriji Jaškinovi, Lukáši Sedlákovi, Andreji Šustrovi či Jakubu Jeřábkovi, kteří se po návratu z Ameriky octli v nominaci trenéra Miloše Říhy na první reprezentační akci v sezoně, finský Karjala Cup. Jen kvůli zranění chybí Tomáš Hyka, u něhož jde o stejný případ.

Už dříve zabalili snahu o NHL (byť někteří věří, že jen dočasně) i Marek Langhamer, David Musil nebo Andrej Nestrašil. Ačkoli ten se v zámoří připravoval ještě letos, po dvou letech v Rusku se chtěl vrátit na scénu nejblyštivější soutěže. Marně, ucházející nabídka nepřišla.

A tak jsou všichni jmenovaní k dispozici národnímu týmu. Všichni v ideálním hokejovém věku v rozmezí od 25 do 28 let. Dávno ne žádní bažanti, ale zároveň hráči, kteří by měli být hladoví po úspěchu.

"Kostra reprezentace by se měla utvářet kolem těchto hráčů," podotkl v rozhovoru pro Aktuálně.cz bývalý hráč NHL a reprezentant Jiří Tlustý. Očekávání jsou nemalá, obzvlášť poté, co po vyklizení pozic v zámoří zmiňovaní hráči v KHL hokejově pookřáli.

Jaškin se nedokázal pořádně prosadit v St. Louis ani ve Washingtonu, zato v Dynamu Moskva hraje v elitní formaci, s bilancí devíti gólů a 12 nahrávek je druhý v týmovém bodování a šestý v KHL celkově.

"Cítím se výborně. Zpočátku to nebylo ono, ale rozehrál jsem se. Vyhráli jsme pět z posledních šesti zápasů, všichni jsou spokojení," pochvaloval si ruský rodák a účastník dvou světových šampionátů, jehož mužstvo v KHL okupuje čtvrté místo Západní konference.

Jaškin v českém dresu zazářil na loňském mistrovství světa v Dánsku a solidní výkony podával také letos na MS v Bratislavě. Za národní tým si zahrál už na Světovém poháru 2016 a i díky těmto zkušenostem by mohl být v ročníku s vrcholem na MS ve Švýcarsku pilířem reprezentace.

Sedlák se stejně jako Jaškin narodil v roce 1993, oba se dobře znají třeba z MS juniorů před sedmi lety, což je také poslední akce, na které si Sedlák navlékl reprezentační dres. Od té doby strávil 26letý útočník tři roky v AHL a tři poslední sezony hlavně ve čtvrtém útoku Columbusu.

Po přestupu do Čeljabinsku zažije na Karjale debut v dospělém národním týmu. "Je to pro mě velká událost," vyprávěl novinářům před odletem do Skandinávie. V Rusku nastupuje v první řadě s krajanem Hykou a oba patří mezi bodově nejvýraznější osobnosti klubu z úpatí Uralu.

"Nechtěl jsem dál hrát ve čtvrté lajně. Furt bojovat o nějakou svoji pozici a hrát pár minut za zápas, to není ideální," vysvětloval Sedlák odchod z NHL, kam se vyšvihl po vítězství v AHL s Lake Erie v roce 2016.

Hyka byl zase jedním z prvních hráčů rodících se Vegas Golden Knights, kteří si českého útočníka vytáhli z Mladé Boleslavi. Nicméně v NHL pak překvapiví finalisté sezony 2017/18 sázeli na jiné koně, Hyka odehrál za Vegas 27 zápasů a většinu dvou posledních sezon strávil na farmě.

V národním týmu se představil vedle Euro Hockey Tour také na MS 2017 a 2018 a pokud bude zdravý, neměl by příště v Říhově výběru scházet.

Evropský debut v reprezentaci vyhlíží urostlý obránce Šustr, který si za áčko zahrál zatím jen na Světovém poháru v Kanadě. Plzeňský rodák hrál deset let v zámořských soutěžích a zapsal si 370 startů v NHL za Tampu Bay a Anaheim, než si po minulé sezoně řekl dost.

"Jsem rád, že jsem znovu dostal příležitost být platným hráčem. Hokej si znovu užívám," popsal bek čínského účastníka KHL Kunlunu Red Star. V Anaheimu nastoupil Šustr jen pětkrát, jinak hrál na farmě v San Diegu.

O rok dříve z Tampy do AHL nemusel, ale polovinu zápasů týmu strávil na tribuně. To v Kunlunu je druhým nejvytíženějším hráčem v poli, na kontě má pět asistencí a netradiční hokejové prostředí si chválí.

Další obránce Jeřábek se do KHL vrátil po dvouleté snaze o větší šanci v Montrealu, Washingtonu a St. Louis. S Capitals si vloni sice užil jízdu za Stanley Cupem, ale sám v play off odehrál jen dva zápasy. Pak přidal už pouze jediný start v NHL a zamířil zpátky do Viťazu Podolsk.

V národním týmu bude Jeřábek v této sezoně bojovat o start na třetím MS. Spolu s ostatními hráči, kteří se neprosadili za oceánem, by mohl i on vytvořit evropský základ reprezentace. První šanci mají na nepříliš oblíbené Karjale, kde český tým triumfoval jedinkrát v historii.

26. ročník finského turnaje Euro Hockey Tour otevřou Češi dnes v 18:30 v Leksandu duelem proti Švédům. Utkání můžete sledovat prostřednictvím online přenosu Aktuálně.cz nebo na ČT Sport. Po přesunu do Helsinek nastoupí Říhovi svěřenci v sobotu proti Finům a v neděli proti Rusku.