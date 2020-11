Griezmann: S Messim se nehádáme, nechte mě na pokoji

Fotbalový útočník Antoine Griezmann popřel neshody se spoluhráčem z Barcelony Lionelem Messim. Zároveň se ohradil proti výrokům svého strýce a bývalého agenta, kteří se v nedávných rozhovorech nelichotivě vyjádřili o kapitánovi katalánského týmu.

Griezmannův dřívější agent Eric Olhats v listopadovém rozhovoru pro France Football prohlásil, že Messi má v klubu příliš velkou moc a jeho "vláda teroru" ztěžuje Griezmannovu adaptaci v Barceloně. Následně Griezmannův strýc Emmanuel Lopes v dokumentu o svém synovci prohlásil, že není snadné hrát ve stejném týmu s Messim.

Třiatřicetiletého slavného Argentince jejich slova naštvala. "Už mě unavuje, že za všechno v klubu pokaždé můžu já," řekl Messi španělským médiím minulý týden po příletu z reprezentačního srazu.

Olhats poté pro deník Marca uvedl, že Griezmann, s nímž přestal spolupracovat před třemi lety, ho o vztahu s Messim nikdy neinformoval. "Komentář pro France Football vyplynul ze situace, o níž se mnozí v médiích v minulé sezoně dohadovali. Chápu, že mé vyjádření je subjektivní a můžu se mýlit. Chci také zdůraznit, že nesouhlasím s názorem jeho strýce o údajné rozepři mezi Griezmannem a Messim," prohlásil Olhats.

S vyjádřením přišel i sám Griezmann. "Je na čase dát věci do pořádku, protože jsem dlouho názory ostatních snášel. Nastal čas říct dost. S Ericem nemám žádný vztah od té doby, co jsem se oženil. Pozval jsem ho na svatbu, ale nepřišel. To mě naštvalo a od té doby jsem ho neviděl," řekl devětadvacetiletý Francouz v rozhovoru pro televizi Movistar.

"Mou agentkou je má sestra, která se nevyjadřuje stejně jako moji rodiče. Protože nikdo nemluví, zavolali Ericovi a ten jim řekl svůj názor. To může napáchat spoustu škod, vytvořit pochybnosti v šatně a o mém vztahu s Leem," konstatoval Griezmann.

Ohradil se i proti strýci. "Neví, jak to chodí, novináři po vás chtějí vyjádření. Řekl jsem Leovi, že s nimi nemám nic společného. Nemluvím s nimi. Na strýce ani nemám číslo," prohlásil mistr světa z roku 2018.

S držitelem rekordních šesti Zlatých míčů pro nejlepšího hráče světa Messim vychází bez problémů. "Leo ví, že ho hodně respektuju a obdivuju. Učím se od něj. Od té doby, co jsme spoluhráči, mi pořád říká, že se mnou bude až do konce. Všímám si toho a pociťuju to každý den," uvedl bývalý hráč San Sebastianu a Atlética Madrid, odkud v létě 2019 přestoupil do Barcelony za 120 milionů eur (téměř 3,15 miliardy korun).

Doufá, že se situace uklidní. "Barcelona mě podpořila tím, že mě přivedla. Důvěru chci splatit tím, že mužstvu pomůžu vyhrát. S nikým nejsou potíže. Jen žádám, aby mě nechali na pokoji," řekl Griezmann.