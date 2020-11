Šel jsem tam, kde mě chtěli. Messiho zajímá rodina víc než fotbal, řekl Suaréz

Zatímco jeho bývalí spoluhráči zdrceně opouštěli trávník, on mohl alespoň na dálku slavit. Luis Suaréz v létě prchl z Barcelony do Atlética Madrid, ze sobotního střetnutí obou klubů vyšli lépe Madridští. Vykročeno pryč z Barcy měl i Lionel Messi, ten ale nakonec po právních jednáních s klubem na Camp Nou zůstal.

Barcelona po neúspěšné sezoně udělala v týmu řez a odchod spolehlivého střelce Suaréze byl jedním z radikálních kroků. Jenže snaha Katalánců hrát s novými tvářemi a postavit nový vítězný tým zatím vázne.

Naposledy se o tom trenér Ronald Koeman přesvědčil v sobotu. Jeho tým podlehl Atléticu 0:1 a je v neúplné tabulce až desátý. V osmi zápasech stačil nabrat právě na Madridské, kteří jsou na čele s Realem Sociedad, ztrátu devět bodů.

A nejde jen o poztrácené body, ale také o předváděnou hru. "Atlético bylo výrazně lepší. Trenér Diego Simeone tým líp připravil, jeho mužstvo bylo hladovější a překvapivě i fotbalovější," glosují španělští komentátoři.

Suaréz tak může být spokojený, přestože před utkáním přiznal, že odchod z Barcelony jednoduchý nebyl. "Hrozně mě to v tu chvíli bolelo," řekl novinářům. "Teď jsem pyšný. V jednom klubu mě nechtěli a teď jsem v jiném, kde o mě zájem je. Užívám si tuhle část kariéry," hodnotil svůj přestup do Atlética.

To zvládlo zápas díky jediné brance, o kterou se postaral v nastavení první půle Carrasco. Atlético se tak dotáhlo na čelo tabulky a dva největší pronásledovatele Barcelonu s Realem má zatím za zády. Suaréz kvůli pozitivnímu testu na koronavirus nenastoupil.

Uruguayec má k Messimu blízko a má pochopení i pro jeho letní snahu odejít. "Myslím si, že se teď nijak nebojí o svou budoucnost," řekl k postavení bývalého parťáka v klubu.

"Víc se ale bavíme o rodině a o životě. Nedávno se nám oběma narodily děti. Teď jsou pro nás naše rodiny větší téma než fotbal. Bavíme se i o koronaviru a dalších věcech," dodal k Messimu.

Před samotným zápasem byl argentinský reprezentant hlavní téma. Trenér Koeman se snažil svou hvězdu bránit, ale sám je pod tlakem. Výsledky se nedostavují a vztahy v kabině také nevypadají růžově. Další prohra mu jen přitížila.

"Pokud to tak půjde dál, Barcelona se nedostane ani do příští sezony Ligy mistrů," konstatuje deník Marca. Ambice jsou ovšem rozhodně výš, než se jen kvalifikovat do LM.

Jedenáct bodů z osmi zápasů. Pro Barcelonu to je o nejhorší start za posledních 25 let. A Messi, opora mužstva, bídný start nedokáže zvrátit. Měl šanci, kterou lapil Jan Oblak, dostal do šance Ousmane Dembelého. Ale to bylo všechno. Jinak byl spíše neviditelný.