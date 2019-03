Fanoušci Realu vypískali Balea. Měli byste mu líbat nohy, vzkázal hráčův agent

před 43 minutami

Chování fanoušků Realu Madrid, kteří v sobotním utkání proti Barceloně vypískali Garetha Balea, rozzlobilo agenta velšského fotbalisty. Podle Jonathana Barnetta se diváci na San Bernabeu zachovali ostudně.

Bale opustil hřiště po hodině hry, aniž by se prosadil, a příznivci mu dali najevo svou nevoli. Real nakonec utkání prohrál 0:1 a ztrácí ve španělské lize na vedoucí Barcelonu už 12 bodů.

"Gareth si zaslouží více úcty. To, jak se k němu fanoušci Realu chovali, byla prostě ostuda. Za těch šest let, co je ve Španělsku, vyhrál všechno. Patří mezi nejlepší hráče na světě. Ti fanoušci by mu měli líbat nohy. O Garethových gólech bude tahle generace fandů mluvit roky," uvedl Barnett v rozhovoru pro Sky Sports News.

Bale přišel do Realu v roce 2013 z Tottenhamu za 100 milionů eur a stal se tehdy nejdražším fotbalistou historie. S klubem od té doby vyhrál čtyřikrát Ligu mistrů, ale fanoušky si příliš nezískal a údajně nezapadl ani v týmu. Podle brankáře Thibauta Courtoise si devětadvacetiletá Velšan nezvykl na španělský způsob života a obránce Marcelo listu Marca řekl, že Bale stále nemluví španělsky a dorozumívá se se spoluhráči posunky.

V této sezoně měl Bale nahradit kanonýra Cristiana Ronalda, který odešel do Juventusu, ale nedaří se mu to. V lize dal v 21 zápasech jen sedm branek.