Souček na stoperu? Coufal na křídle? Moyes musí žonglovat, Tuchel netají obdiv

Basketbalisté Bostonu i potřetí zdolali Brooklyn a po výhře 109:103 vedou v sérii již 3:0. Lídrem druhého nasazeného týmu Východní konference byl opět Jayson Tatum, autor 39 bodů. Utah na domácí palubovce srovnal v prvním kole play off krok s Dallasem po těsném vítězství 100:99, na 2:2 vyrovnala i Minnesota proti Memphisu rovněž po výhře o jediný bod (119:118). Toronto odvrátilo konec sezony, když přehrálo Philadelphii 110:102.

Tatum trefil jen 13 z 29 střel, ale měl také šest asistencí i zisků a pět doskoků. "Můj vzkaz pro ostatní? Nikdo nedře tolik jako my," řekl Tatum. Nejméně 35 bodů, pět doskoků, zisků i asistencí v jednom utkání play off nasbíral jako první hráč Bostonu za posledních 40 let. Třiadvacet bodů přidal Jaylen Brown, 14 nejlepší obránce ligové sezony Marcus Smart.

1. kolo play off NBA:

Východní konference:

3. zápas: Brooklyn - Boston 103:109, stav série 0:3.

4. zápas: Toronto - Philadelphia 110:102, stav série 1:3.

Západní konference - 4. zápasy:

Utah - Dallas 100:99, stav série 2:2; Minnesota - Memphis 119:118, stav série 2:2.