Boj o poslední velký titul jde do finiše. Dorazí Neapol rozhádaný Juventus?

před 1 hodinou

V čtyřech z pěti top evropských fotbalových soutěží už je o držitelích titulů rozhodnuto. V Itálii ale stále chovají šanci na scudetto Neapol i Juventus.

Turín - Pouhý jeden bod dělí od sebe uchazeče o titul v italské lize. Čtyři kola před koncem vede Juventus, pronásledovaný dotírající Neapolí. Serie A je poslední z velkých evropských soutěží, kde letos ještě není o mistrovi rozhodnuto, napínavá bude až do konce.

O scudetto se přetahuje evropský velkoklub z bohatého Turína s bojovným zástupcem chudého italského jihu. Zápletku vylepšili soupeři v minulém kole, kdy fotbalisté Neapole vyhráli na hřišti Juventusu díky gólu v poslední minutě a snížili rozdíl na jediný bod. Doma je pak v noci čekalo celé město na nohou a 10 tisíc fanoušků slavilo přímo na letišti.

Přivítání fotbalistů Neapole po výhře v Turíně | Video: Youtube.com

"Čím jste lepší, tím víc musíte dokazovat, že na to máte," hodnotí situaci Juventusu bývalý trenér Ottavio Bianchi. Pokud hráči z Turína vydrží, vyhrají ligu už posedmé v řadě. To se zatím v Itálii nikomu nepovedlo. "Juventus teď ale není ve formě," poukazuje Bianchi na slabší výkony klíčových hráčů pro Sky Sport Italia. Na hru obhájců se také nedá moc koukat.

Momentální rozpoložení tak mluví spíš pro Neapol. "Nejsou sice tak skvělí, jako na podzim, ale dokázali se dotáhnout zpátky do špičky," říká Bianchi, který právě tým zpod Vesuvu dovedl k titulu v roce 1987. Ofenzivně laděná Neapol v letošním ročníku dlouho vedla, na jaře ji ale postihla krize a Juventus se jí na čele vzdálil. Teď se síly vyrovnaly.

Obhájci titulu mají před sebou těžší los, už v sobotu nastoupí na hřišti Interu, který zoufale bojuje o místo zajišťující účast v Lize mistrů. Na San Siro se chystá přes 10 tisíc fanoušků Juventusu, pro kapitána Gianluigiho Buffona to nejspíš bude poslední utkání na tomto stadionu v kariéře. Po sezoně chce končit. Doma potom Juventus přivítá Boloňu, vyjede hrát proti AS Řím a v posledním kole hostí sestupem ohroženou Veronu.

Neapol začne v neděli proti Fiorentině, do Florencie s ní také vyjede 10 tisíc fandů. Doma přivítá FC Turín vedený koučem Walterem Mazzarrim, který před 10 lety nastartoval vzestup Neapole. Pak ji čeká výjezd do Janova proti Sampdorii, končí doma s provinčním Crotone.

"Juventus to bude mít těžší," předpovídá Marco Giampaolo, trenér Sampdorie pro deník Gazzetta dello Sport. Mistři z Turína sice pořád umí zabrat, když je potřeba, a být klinicky přesní, letos už ale nejsou tak neotřesitelní jako dřív a jejich domácí stadion přestal být nedobytný. Natrénovanou mají širší škálu taktických rozestavení a způsobů hry, příliš ale spoléhají na hru svých největších hvězd.

Ty se navíc v současné době začaly hádat, tvrdí italská média. Obránce Medhi Benatia se po prohře s Neapolí údajně dostal do sporu s kapitánem Buffonem, ačkoli to věhlasný brankář na veřejnosti popírá. Trenér Max Allegri bude mít každopádně práci nejen se sportovní přípravou, ale i s udržením klidu v týmu. Za klubem stojí fanoušci, po víkendové prohře přišli hráče povzbudit do tréninkového centra.

Promluvit hráčům do duše musel také Maurizio Sarri, trenér Neapole. Poté, co ve dvě hodiny ráno, po příletu z vyhraného utkání nad Juventusem, vítaly mužstvo davy fanoušků ve městě, připomněl ostře fotbalistům, že musí zůstat soustředění. Neapol umí ztratit body se slabými soupeři, naposledy odevzdala dva na hřišti Sassuola.

"Hrajeme naši hru a vyhráváme. Budeme pokračovat v cestě za společným snem," prohlásil kapitán týmu Marek Hamšík pro klubový web. Příznivci vědí, že fotbalisté Neapole v létě uzavřeli smlouvu, že pro titul udělají všechno a během sezony neodejdou, ani kdyby dostali pohádkově lukrativní nabídku odjinud. Média ji překřtila na Scudetto pact, podle scudetta, malého štítku v italských barvách, který nosí mistrovský tým celou následující sezonu na dresu.

Poslední dvě kola žádá Neapol začínat své zápasy ve stejný čas jako Juventus, dosud hrála většinou až po Juventusu a stěžovala si na velký tlak.

"Letos je to fascinující soutěž, bojujeme o každý bod. Pokud titul získá Neapol, budeme jí gratulovat," říká sportovně kapitán Juventusu Buffon pro klubovou televizi. Se spoluhráči dobře vědí, že mají všechno ve svých rukách.

Napínavý souboj komentuje i slavný trenér Arrigo Sacchi. "Cíl Neapole je možná nesplnitelný, ale to, co předvádějí s třetinovým rozpočtem proti Juventusu, je skutečné vítězství idejí," prohlásil bývalý kouč italské reprezentace pro Mediaset.