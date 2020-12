Bitva s United je tady. Souček vnikl mezi hvězdy, Coufala chválí osobnost klubu

Další velký zápas. Další příležitost, jak přesvědčit zbytek pochybovačů o tom, že West Ham už nehodlá sedět v koutě. Kouč David Moyes si před zápasem proti Manchesteru United dobře uvědomuje křehost aktuální situace. Kladiváři jsou čtyři body jak od prvního, tak od patnáctého místa. Není čas na vydechnutí.

"Nechceme si klást konkrétní cíle. Nechceme fanouškům nic slibovat," opakuje skotský manažer minimálně dvakrát týdně.

Otázky na působivý vzestup týmu jsou logické. West Ham byl loni touhle dobou na odpis a také na jaře, poté co se Moyesova zprvu nenápadná revoluce rozjela, k němu příliš respektu od zbytku fotbalové Anglie neputovalo.

Nyní se situace dramaticky obrátila. Hammers jsou štikou Premier League. Týmem naplňujícím své fanoušky po delší době hrdostí. Týmem, který je hrozbou pro všechny a který týden co týden ukazuje vysoký a vyrovnaný level.

Slova Oleho Gunnara Solskjaera to jen potvrzují.

"Obdivuju Davida nejen za to, čeho dosáhl během kariéry, ale i za to, jak se teď prezentuje s West Hamem. Vybudoval něco velmi kvalitního," prohlásil norský kouč Rudých ďáblů před sobotním šlágrem.

Sám se nenachází v záviděníhodné situaci. United se potácejí ode zdi ke zdi. Když už fanoušci po kvalitním výkonu začínají věřit v určitou konzistenci, přijde selhání. Černě to vypadalo i minulý víkend, kdy United po dvou výhrách v řadě prohrávali v Southamptonu 2:0 po poločase.

Střídající kanonýr Edinson Cavani ale po obrátce zajistil dvěma góly a jednou asistencí úchvatný obrat. A Manchester je v lize rázem na dostřel špičky.

V týdnu si ale pro změnu situaci zkomplikoval v Lize mistrů, když doma podlehl Pařížanům.

Solskjaerovo místo na lavičce gigantického velkoklubu je prakticky neustále v ohrožení. Jednu chvíli se zdá, že už jeho rozkývaná židle musí padnout, aby Oleho vždy za pět minut dvanáct spasila nějaká ta slavná výhra.

Moyes dobře ví, co Solskjaer zažívá. Sám na lavičce United působil a prožíval pořádná muka.

Nastoupit na jedno z nejejexponovanějších trenérských míst, navíc bezprostředně po éře sira Alexe Fergusona? Těžko si ve fotbale představit méně vděčnou úlohu. Moyes na přelomu let 2013 a 2014 vydržel ve funkci jen 10 měsíců.

Nor tento měsíc oslaví už dva roky v roli manažera klubu, v němž jako hráč nastřílel 91 branek ve 235 utkáních.

"Nemá to lehké, vždyť vede největší klub na světě. To samo o sobě vypovídá o tom, že dělá skvělou práci. V takovém klubu jste v každém okamžiku pod velkých tlakem, každý vás hodnotí, soudí. Ale Ole by si v žádném případě nepřál, aby mi ho bylo líto. A ví, že udělám všechno pro to, abych ho v sobotu porazil," vyjádřil se Moyes.

Znovu bude postrádat zraněného Michaila Antonia, v jeho základní sestavě všach jistě nebudou chybět oba čeští reprezentanti, ačkoli se ani jim nevyhnula kritika po nepříliš vydařeném výkonu proti Aston Ville. Fakt, že i přesto dokázali Hammers urvat tři body, je pro Moyese možná tím nejcennějším zjištěním.

"I když nehrajeme dobře, máme v týmu určitou odolnost, která nám může pomoci k bodům," pochvaloval si trenér.

Jak už bylo řečeno mockrát, neutuchající bojovnost a fyzický fond obou Čechů v tom hraje nezanedbatelnou roli. Jak Souček, tak Coufal se ostatně dočkali v minulých dnech zajímavých poct.

Pětadvacetiletý záložník byl renomovaným serverem WhoScored.com zvolen do nejlepší sestavy londýnských klubů (Tottenham, Chelsea, West Ham, Arsenal, Crystal Palace, Fulham) od začátku ročníku. Dostal se tak do vybrané společnosti.

Tady je ideální jedenáctka:

Areola (Fulham) - James (Chelsea), Zouma (Chelsea), Creswell (West Ham), Chilwell (Chelsea) - Zijech (Chelsea), Mount (Chelsea), Souček (West Ham), Son (Tottenham) - Werner (Chelsea), Kane (Tottenham).

Spolehlivé a možná až překvapivě sebejisté výkony Coufala, který po svém příchodu na začátku října odehrál všech sedm ligových duelů a nechyběl ani minutu, zase zaznamenala legenda klubu, bývalý reprezentační útočník Trevor Sinclair.

"Coufal je pro West Ham fantastický podpis. Víme o Tomáši Součkovi, jeho gólech a atletičnosti, kterou přinesl do klubu. Ale Coufal si s ním nezadá. Skvěle se zhostil svých úkolů, má zkušenosti, je to hráč, který se drží svých zbraní," popsal příspěvek ex-slávistického pravého beka.

Sobotní šlágr mezi pátým West Hamem a devátým Manchesterem United začíná v 18:30 a Aktuálně.cz z něj nabídne podrobnou online reportáž.