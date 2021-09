"Tohle jsem já." Kuchta se představil vítězným gólem, i jeho trefu šlo ale nedat

Před necelým měsícem ležel útočník Jan Kuchta s ledvinovým kamenem tři dny v nemocnici, zdravotní potíže už ale překonal a ve čtvrtek vítězným gólem pomohl fotbalistům Slavie k výhře 3:1 v úvodním utkání skupiny Evropské konferenční ligy.

Čtyřiadvacetiletý nejlepší střelec minulé ligové sezony v 84. minutě poslal do sítě míč, který se k němu ve vápně příhodně odrazil, a vtipkoval, že šlo o jeho typickou branku.

"Jak říká trenér, šlo to nedat. Tohle jsou situace, které jsou ještě daleko těžší než normálně. Já jsem tím pověstný, že dohrávám každou. Od toho tam jsem, abych i takové góly dával," smál se Kuchta. "Tohle jsem já. Říkali mi to i kluci v kabině," prozradil.

"Dnes nás to zase odměnilo. Hlavně jsem rád, že jsme my, střídající hráči, kteří jsme tam šli, mančaftu docela výrazně pomohli. A ke konci jsme to zvládli. Za to jsme šťastní a moc rádi," doplnil Kuchta.

Minulý víkend se vrátil do hry poté, co překonal zdravotní potíže. "Bylo to asi před třemi týdny. Před reprezentační pauzou jsem vypadl a ležel jsem tři dny v nemocnici na kapačkách," vracel se k nepříjemným momentům.

"Musím zaťukat, že žádný výraznější problém jsem už neměl. Za to jsem moc rád, že dokážu plnohodnotně trénovat jako ostatní kluci. Musím být připravený, podřizuju tomu úplně všechno," zapřísahal se Kuchta.

Byl rád, že Slavia úspěšně vstoupila do Evropské konferenční ligy, výhru považoval za velice důležitou. "Vnímali jsme sílu té skupiny, v jaké jsme nalosovaní, i sílu soupeře. Skupina je velmi těžká, bude vyrovnaná a bude záležet na každém zápase, jak to zvládneme. Jsme rádi, že jsme ten první vyhráli," pochvaloval si střelec.

Aktuálně má v útoku Slavie velkou konkurenci, podle něj to ale k tak velkému klubu musí patřit. "Trenéři si takové hráče přejí a mně nezbývá nic jiného než makat a čekat na šanci. Proti Unionu jsem byl pro tým platný a doufám, že mi to vydrží do následujících kol," věřil Kuchta.