Komentář: Festival žlutomodrých barev... a nic víc. Sparta? Smutná podívaná

Před vstupem do Evropské ligy si dal trenér fotbalistů Sparty Pavel Vrba neobvyklý cíl: po posledním zápase ve skupině absolvovat tiskovou konferenci s úsměvem ve tváři. Do zimy je sice ještě času dost, ovšem soudě dle duelu s Bröndby se 9. prosince žádná extra zábavná show asi konat nebude.

Letenští začali skupinu pohárové soutěže zbytečnou ztrátou na půdě Bröndby Kodaň (0:0). A co víc: kromě několika náznaků šancí toho v Dánsku předvedli hodně málo - pokud tedy nemluvíme o množství ztracených míčů nebo nepřesností ve finální fázi.

A protože domácí borci toho kromě enormního nasazení také příliš neukázali, ze zápasu místy téměř krvácely oči. Ještěže dojem zachránila alespoň parádní atmosféra, kterou fanoušci žlutomodrého Bröndby oslavili návrat slavné značky do hlavní fáze evropského poháru. Po dlouhých šestnácti letech krize a obav o samotnou existenci klubu si duel užili.

Jako by Sparta po víkendové porážce v Plzni přišla o velkou část svého sebevědomí. Bod bereme, zaznívalo v pozápasových hodnoceních. Pravda je ovšem taková, že remíza je naopak ztrátou, která může hrát v předpokládané postupové přetahované s Glasgow Rangers klíčovou roli.

Stejně jako při prohře v Plzni kouč Vrba zvolil defenzivní složení středové řady. Pokud by Sparta jela do Liverpoolu, asi by to mělo svůj smysl, avšak ve čtvrtek večer se jí postavil tým, který má, kulantně řečeno, k mistrovské formě z minulé sezony stejně daleko jako Zdeněk Pohlreich do fastfoodu.

Bez klasického špílmachra v sestavě zůstalo trio ofenzivních hráčů odříznuté, nejvíce z nich pak útočník Adam Hložek, který se především v první půli skoro nedostával do hry. Na samostatnou kapitolu je pak diskuse, zda devatenáctiletý reprezentant na hrot skutečně patří, zda by mu to víc nesedělo o pozici níž.

V případě Bořka Dočkala trenéři nechtěli riskovat obnovení jeho zranění, což je pochopitelné, ale Adam Karabec vyhlížel z lavičky svou šanci marně.

Skladba sestavy a taktika je samozřejmě kompetencí realizačního týmu, zároveň ale jeho odpovědností. Vrba je velmi kvalitní trenér, lépe než kdokoli jiný dokáže vybrat správné hráče na správné posty. Je ale natolik zkušený, aby počítal s kritikou v případě, že se to nepodaří.