26. 4. Oto
Schick se podílel na pozoruhodném biliáru. Pak nemilosrdně trestal

Sestřih utkání Kolín nad Rýnem - Leverkusen

Rudolf Černík
Podívejte se na sestřih utkání německé fotbalové ligy mezi Kolínem nad Rýnem a Leverkusenem, v němž klíčovou roli sehrál český útočník Patrik Schick.

Než začaly padat v sobotním bundesligovém střetnutí góly, nabídly oba týmy pozoruhodný biliár s brankovými konstrukcemi.

Nejprve ve 14. minutě vystihl Schick chybnou rozehrávku domácích, postupoval na gólmana, jenže jeho obstřel zpoza vápna se odrazil od tyče.

Bizarnější situaci předvedl ve 36. minutě na druhé straně Saíd El Mala. Německý forvard byl na hraně pokutového území u míče dřív než vyběhnutý gólman Bayeru Janis Blaswich, udělal mu kličku, jenže pak, byť trochu z úhlu, napálil nepochopitelně jen tyč prázdné branky.

Jeho nepřesnost vzápětí potrestal nemilosrdně Schick. Z penalty nařízené za ruku poslal svůj tým do vedení.

Krátce po změně stran pak český útočník usměrnil do sítě pas Nathana Tella a dal v dresu Leverkusenu už stý gól. V Bayeru kroutí šestou sezonu, na kulatou metu potřeboval 206 zápasů.

V aktuálním ročníku se Schick se třinácti zásahy dělí o páté místo v tabulce střelců.

Kolín nad Rýnem v utkání už jen snížil, hosté si tak připsali cenné tři body.

"Je to pro nás důležité vítězství. Pořád jsme ve hře o Ligu mistrů,“ pochvaloval si Schick ve videu na klubovém webu.

„Poslední tři zápasy musíme vyhrát. Věřím, že se nám to může povést," burcoval strůjce sobotní výhry.

Leverkusen je v tabulce nyní na šestém místě a ztrácí dva body na klíčovou čtvrtou příčku, která znamená účast v nejprestižnější klubové soutěži Evropy.

Tabulka:

1.

Bayern Mnichov

31

26

4

1

113:32

82

2.

Dortmund

30

19

7

4

61:31

64

3.

Lipsko

31

19

5

7

62:38

62

4.

Hoffenheim

31

17

6

8

61:45

57

5.

Stuttgart

30

17

5

8

62:42

56

6.

Leverkusen

31

16

7

8

62:42

55

7.

Frankfurt

31

11

10

10

56:58

43

8.

Freiburg

30

12

7

11

44:48

43

9.

Augsburg

31

10

7

14

39:55

37

10.

Mohuč

31

8

10

13

39:49

34

11.

Mönchengladbach

31

7

11

13

36:50

32

12.

Union Berlín

31

8

8

15

35:55

32

13.

Kolín nad Rýnem

31

7

10

14

45:53

31

14.

Hamburk

31

7

10

14

34:50

31

15.

Brémy

30

8

7

15

35:53

31

16.

St. Pauli

31

6

8

17

26:53

26

17.

Wolfsburg

31

6

7

18

41:66

25

18.

Heidenheim

31

5

7

19

35:66

22

