Schick se podílel na pozoruhodném biliáru. Pak nemilosrdně trestal

Podívejte se na sestřih utkání německé fotbalové ligy mezi Kolínem nad Rýnem a Leverkusenem, v němž klíčovou roli sehrál český útočník Patrik Schick.
Než začaly padat v sobotním bundesligovém střetnutí góly, nabídly oba týmy pozoruhodný biliár s brankovými konstrukcemi.
Nejprve ve 14. minutě vystihl Schick chybnou rozehrávku domácích, postupoval na gólmana, jenže jeho obstřel zpoza vápna se odrazil od tyče.
Bizarnější situaci předvedl ve 36. minutě na druhé straně Saíd El Mala. Německý forvard byl na hraně pokutového území u míče dřív než vyběhnutý gólman Bayeru Janis Blaswich, udělal mu kličku, jenže pak, byť trochu z úhlu, napálil nepochopitelně jen tyč prázdné branky.
Jeho nepřesnost vzápětí potrestal nemilosrdně Schick. Z penalty nařízené za ruku poslal svůj tým do vedení.
Krátce po změně stran pak český útočník usměrnil do sítě pas Nathana Tella a dal v dresu Leverkusenu už stý gól. V Bayeru kroutí šestou sezonu, na kulatou metu potřeboval 206 zápasů.
V aktuálním ročníku se Schick se třinácti zásahy dělí o páté místo v tabulce střelců.
Kolín nad Rýnem v utkání už jen snížil, hosté si tak připsali cenné tři body.
"Je to pro nás důležité vítězství. Pořád jsme ve hře o Ligu mistrů,“ pochvaloval si Schick ve videu na klubovém webu.
„Poslední tři zápasy musíme vyhrát. Věřím, že se nám to může povést," burcoval strůjce sobotní výhry.
Leverkusen je v tabulce nyní na šestém místě a ztrácí dva body na klíčovou čtvrtou příčku, která znamená účast v nejprestižnější klubové soutěži Evropy.
Tabulka:
1.
Bayern Mnichov
31
26
4
1
113:32
82
2.
Dortmund
30
19
7
4
61:31
64
3.
Lipsko
31
19
5
7
62:38
62
4.
Hoffenheim
31
17
6
8
61:45
57
5.
Stuttgart
30
17
5
8
62:42
56
6.
Leverkusen
31
16
7
8
62:42
55
7.
Frankfurt
31
11
10
10
56:58
43
8.
Freiburg
30
12
7
11
44:48
43
9.
Augsburg
31
10
7
14
39:55
37
10.
Mohuč
31
8
10
13
39:49
34
11.
Mönchengladbach
31
7
11
13
36:50
32
12.
Union Berlín
31
8
8
15
35:55
32
13.
Kolín nad Rýnem
31
7
10
14
45:53
31
14.
Hamburk
31
7
10
14
34:50
31
15.
Brémy
30
8
7
15
35:53
31
16.
St. Pauli
31
6
8
17
26:53
26
17.
Wolfsburg
31
6
7
18
41:66
25
18.
Heidenheim
31
5
7
19
35:66
22